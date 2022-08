5 museus de Salvador que são mais que museus

Descubra museus em Salvador que vão muito além das exposições e obras de arte. Cinemas, feiras de artistas independentes, cafeterias criativas, espetáculos teatrais e shows são somente alguns dos outros projetos que esses espaços abrigam:

1. Palacete das Artes | @palacetedasartes

Palacete das Artes (Fábio Marconi/divulgação)

O espaço abriga exposições temporárias de importantes artistas no cenário das artes plásticas da Bahia, do Brasil e de outros países.

Nos jardins, além de árvores centenárias e espécies diversas de flora nativa, estão quatro esculturas, em bronze, do escultor Rodin, adquiridas pelo Governo do Estado da Bahia.

Além de museu:

➔ Aulas de dança ocorrem uma vez por mês, com a profissional Daniela Augusto. Já as aulas de yoga acontecem a cada 15 dias no local, aos domingos, com a professora Carla Dantas. Para verificar datas das próximas feiras e aulas, basta ir até o Instagram do local ou ligar para o Palacete.

➔ Além dos projetos fixos, o Palacete costuma receber encontros literários, Mostra de Orquídeas e diversas feiras de impresso.

➔ A loja de cerâmica do Palacete disponibiliza diversos artefatos artísticos, como pratos, canecas e outros utilitários, além de pequenas esculturas.

SERVIÇO:

➨ Endereço: R. da Graça, 284, Graça

➨ Horário de funcionamento: De terça a sábado, das 13h às 18h;

➨ Telefone: (71) 3117-6987

2. Museu Geológico da Bahia | @museugeologicodabahia

Museu Geológico (fibulgação)

O Museu Geológico permite ao público conhecer a história geológica e o patrimônio mineral da Bahia. Possui um dos maiores acervos de rochas, de minerais, de pedras preciosas e de fósseis da Bahia, com mais de 20 mil peças, proporcionando aos seus visitantes uma viagem no tempo geológico através das suas exposições temáticas: Meteoritos, Universo/Sistema Solar, Minerais, Rochas, Recursos Minerais, Minerais e Rochas Industriais, Artesanato Mineral, Garimpo, Minerais Radioativos, Energia dos Cristais, Gemas, Petróleo,Otto Billian, Rochas Ornamentais e Fósseis.

Inaugurado em 4 de março de 1975, atualmente vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE do Estado da Bahia, o Museu é um centro de pesquisa, divulgação e preservação do patrimônio geológico da Bahia, que desenvolve projetos de cunho científico, educativo e cultural.

Além de museu:

➔ O museu possui um auditório, com capacidade para 125 pessoas, que é equipado com projetor de slides, sistema de som digital e recursos tecnológicos. O espaço, em geral, é destinado a atividades educativas e eventos culturais e científicos. Para saber a programação ou reservar para eventos, entre em contato com o estabelecimento.

➔ De terça-feira a domingo, o auditório funciona como o Cinema do Museu, com uma programação predominante de filmes de arte. A programação pode ser conferida aqui (http://www.saladearte.art.br/).

➔ O espaço conta também com uma cafeteria à sombra de centenária mangueira, de onde se pode apreciar um mural do artista plástico Juarez Paraíso.

SERVIÇO:

➨ Endereço: Avenida Sete de Setembro, 2195, Vitória

➨ Horário de funcionamento: De terça-feira a sexta-feira, das 13h às 18h; e sábado e domingo, das 13h às 17h

➨ Telefone: (71) 3336-3498

3. Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) | @bahiamam

MAM-BA (divulgação)

Considerado o principal espaço para a arte contemporânea da Bahia e um dos mais importantes do país, o MAM acumula um público aproximado de 200 mil pessoas por ano. As suas cinco salas expositivas costumam receber obras de artistas consagrados no Brasil e no exterior.

No Acervo fixo do museu estão cerca de 1.400 obras de arte, modernas, contemporâneas e populares, onde podem ser encontradas pinturas, esculturas, fotografias e desenhos de artistas como Tarsila do Amaral, Portinari, Flávio de Carvalho, Di Cavalcanti, Rubem Valentim, Pancetti, Carybé, Mário Cravo e Sante Scaldaferri.

Além de museu:

➔ Na área livre do museu, além da vista para a Baía de Todos os Santos, um palco para shows costuma receber um dos eventos mais famosos da cidade: o JAM no MAM, com apresentações que devem ser confirmadas via telefone da Huol Criações: (71) 3241-2983 ou no perfil @jamnomam. Ponto de encontro garantido de músicos locais, o projeto vem atraindo artistas de todo o mundo que, de passagem pela Bahia, encontram ali um espaço democrático para ouvir Jazz com “sotaque baiano” e exercitar a arte da improvisação ao lado da banda Geleia Solar e de músicos profissionais.

➔ O Museu conta ainda com as Oficinas do MAM, que periodicamente oferece cursos abertos e gratuitos de técnicas, arte e processos criativos à toda comunidade. O Museu também dispõe de um Programa de Residências Artísticas.

➔ O museu inclui também um auditório, que pode ser reservado para apresentações artísticas ou outros eventos culturais.

SERVIÇO:

➨ Endereço: Avenida Contorno, s/nº, Solar do Unhão, Salvador-BA

➨ Horário de funcionamento: Terça a Domingo 13h às 18h (Exposições); Segunda a Segunda 13h às 20h (Cinema e Café)

➨ Telefone: 71 31176139 (segunda a sexta, 9h às 12h e 13h às 15h).

4. Museu de Arte da Bahia (MAB) | @museudeartedabahia

Museu de Arte Moderna da Bahia (divulgação)

O Museu de Arte da Bahia (conhecido pelo acrônimo MAB) foi fundado em 1918 e é o mais antigo museu da Bahia, além de um dos dez primeiros fundados no Brasil. O espaço possui um acervo composto por aproximadamente 5 mil obras de grande valor histórico e artístico.

A coleção é formada pela reunião de diversas obras coletadas na Bahia desde meados do século XIX, como as de Jonathas Abbott e de Góis Calmon, ambas adquiridas pelo governo baiano.

O espaço abarca pinturas da escola baiana e de artistas estrangeiros, datadas do século XVI em diante. Assim, obteve artes representativas do período colonial, além de amplo conjunto de artes decorativas, com peças brasileiras, europeias e orientais.

Dentre as peças, estão porcelanas europeias e orientais, jóias, moedas, fotografias, manuscritos e prataria. Além disso, o museu possui também um acervo documental, composto por fotografias, mapas e correspondências.

Além de museu:

➔ O local atualmente conta um auditório, no qual passou a oferecer apresentações de música, teatro e poesia, sendo as apresentações teatrais as mais costumeiras.

➔ Palestras e reuniões de clubes de literatura, por exemplo, também podem ser marcadas no espaço.

SERVIÇO:

➨ Endereço: Av. Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória

➨ Horário de funcionamento: De terça-feira a sexta-feira, das 13h às 19h; e sábado e domingo, das 14h às 18h

➨ Telefone: Sem telefone (apenas página do Facebook)

5. Fundação Casa de Jorge Amado | @casadejorgeamado

Casa de Jorge Amado (divulgação)

A Fundação Casa de Jorge Amado é uma instituição cultural, totalmente aberta à visitação, que conta com várias atividades e um núcleo de pesquisas, com documentação sobre o próprio Jorge Amado, Zélia Gattai e a literatura baiana.

O espaço apresenta exposições sobre Amado e, objetivando incentivar o hábito da leitura e a disseminação da arte da literatura, a Fundação realiza doação de livros para instituições, salas de leitura, bibliotecas e universidades.

Além de museu:

➔ O local conta com uma cafeteria que é rodeada por uma exposição com capas e curiosidades sobre obras de Jorge Amado.

➔ O espaço dá destaque a cursos, seminários, oficinas, ciclos de conferências, palestras, lançamentos de livros e discos, além de exposições com enfoque nos temas literários, artísticos e das ciências humanas. O local costuma receber tais eventos culturais quando movimentos artísticos (como feiras literárias) estão ocorrendo no Pelourinho. É possível, porém, reservar o espaço para projetos em outros momentos .

➔ A Fundação ainda conta com uma loja física, que disponibiliza livros de Jorge Amado e de Zélia Gattai, vídeos sobre a Bahia e sobre orixás, camisetas com desenhos de ilustradores da obra de Jorge Amado, bonés, shorts, canetas, porcelanas com desenhos dos livros e personagens do escritor, postais, cartazes, entre outros objetos. Uma verdadeira série de produtos relacionados ao universo amadiano e à cultura da Bahia. Acesse a loja virtual.

SERVIÇO:

➨ Endereço: Largo do Pelourinho, 15, Pelourinho

➨ Horário de funcionamento: De segunda-feira a sábado, das 10h às 18h

➨ Telefone: (71) 3321-0070

Extra: Casa do Benin

Casa do Benin (divulgação)

Inaugurada em 1988, a Casa do Benin resultou do intercâmbio mantido entre a Bahia e o país africano Benin, através da cidade de Cotonou. Assim, o estabelecimento abriga acervo artístico e cultural afro-brasileiro.

Após uma reforma executada pela arquiteta Lina Bo Bardi – que manteve as linhas externas do casario secular, mas modernizou os espaços – a casa abriga uma rica coleção de objetos e obras de arte da região do Golfo do Benin, de onde veio a maioria dos negros que povoaram o Recôncavo Baiano.

A maior parte do acervo foi colecionada pelo antropólogo e fotógrafo francês Pierre Verger em suas andanças pelo continente africano. O espaço abriga também exposições temporárias e oficinas artísticas.

Além de museu:

➔ O espaço recebe diversos movimentos culturais, como espetáculos de dança e oficinas artísticas. Para ficar por dentro, entre em contato com o estabelecimento.

SERVIÇO:

➨ Endereço: Baixa dos Sapateiros, 7, Pelourinho

➨ Horário de funcionamento: De segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h

➨ Telefone: (71) 3202-7890