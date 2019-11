5 parques de diversões fixos pelo Brasil (que não são aquáticos)

Para quem busca relaxar, nem sempre o espaço mais tranquilo é a melhor opção. O encontro com a criança interior e a adrenalina positiva podem fazer dos parques boas pedidas para quem quer desestressar.

A questão, porém, é quem quer curtir a mágia de bons e grandiosos brinquedos pode logo pensar em cantos do mundo como a Disney, em Orlando, e sentir que a ideia está distante demais (ainda mais com o dólar nas alturas). Ou, quem chega a focar no Brasil, pode só ter em mente renomados espaços como o Beto Carrero World (em Santa Catarina) ou o Hopi Hari (em São Paulo).

Mas é sempre bom lembrar que o país verde e amarelo tem de tudo um pouco e oferece, sim, outros grandes e recheados parques para muito além dos aquáticos. Com praças de alimentação, estruturas completas e brinquedos que vão dos mais radicais até os infantis, existem diversos locais prontos para divertir todas as idades – e fui atrás dos melhores deles.

Confira a seleção fora do óbvio e com alternativas em diversos dos estados nacionais:

1. Acqua Lokos | Rio Grande do Sul — Capão da Canoa

O Acqua Lokos pode até soar como um parque puramente aquático pelo nome, mas vai para muito além. Com atrações para inverno e verão, o local oferece brinquedos também para quem não quer se molhar.

Os clássicos, como a roda gigante e o navio pirata, se misturam ao kart e aos diversos tipos de montanhas-russas – como a invertida (daquelas que deixam os pés pendurados) e a Mad Montanha, que vai a 50km/h, sendo construída em madeira de reflorestamento e considerada a segunda maior montanha-russa de madeira do Brasil (a primeira é a Montezum, do Hopi Hari).

Outras áreas do parque são repletas de opções específicas para quem quer se sentir em clima de fazenda. Arvorismo, horta, campo de vôlei, passeio com cavalos, tirolesa, paintball e escalada estão na programação. E, obviamente, para quem deseja se refrescar no verão, não ficam de fora os tobogãs e variados brinquedos aquáticos.

Um dos diferenciais do Acqua, além de ter opções bem radicais e outras especiais para crianças, é o hotel que fica na sua área. É possível se hospedar nele e viver a magia do parque por vários dias e a qualquer momento ou o visitante pode simplesmente acessar os brinquedos sem precisar estar hospedado(a).

➨ Preço: R$ 110 (para um dia) | R$ 330 (para o ano inteiro). | Pacote de Ano Novo: hotel + parque com três diárias por R$ R$ 2.464 | Confira mais promoções clicando aqui.

➨ Endereço: Estrada do Mar, Km 50 - nº 2000 Entre Arroio Teixeira e Curumim, Capão da Canoa - RS, 95555-000

➨ Pela internet: Site | Instagram | Facebook

2. Mirabilandia | Pernambuco — Olinda

Mirabilandia é o único parque de diversões fixo do Nordeste. Ele está localizado entre Recife e Olinda e sua área é de 57.000 m². Com atrações divididas entre Familiares, Infantis, Radicais, Aterrorizantes e Diversas, o espaço vai da Mansão do Terror até o Tapete Mágico e dos jogos de mesa até as montanhas-russas.

Com uma variedade que pode ser comparada com a do Beto Carrero World, o espaço disponibiliza brinquedos como o Thunder, um balanço iluminado com LEDs que atinge até 25 metros de altura. Cama elástica e espetáculos com artistas bem caracterizados também fazem parte das possibilidades do destino.

De fabricação holandesa, a Super Tornado é uma das maiores montanhas-russas do espaço e tem duas inversões e duas curvas de 90°, além de 20 metros de altura. Mas, para quem quer algo mais leve e busca curtir o parque no verão, instrumentos aquáticos também podem ser encontrados no local.

➨ Preço: R$ 90 (inteira) | R$ 45 (meia-entrada). | Confira promoções clicando aqui.

➨ Endereço: Av. Prof. Andrade Bezerra, 1285 - Salgadinho, Olinda - PE, 53110-110

➨ Pela internet: Site | Instagram | Facebook

3. Parque Guanabara | Belo Horizonte — São Luiz

Montanha-russa, roda gigante, pipoca e algodão doce. Parece lembrança de infância? Pois é esse o clime do Parque Guanabara, o tradicional parque de diversões da capital mineira. Ele funciona em Belo Horizonte há mais de 60 anos e está localizado em frente ao principal ponto turístico do conjunto Arquitetônico da Pampulha – a Igreja de São Francisco de Assis.

Uma das boas pedidas no parque é a Mirage, roda gigante com gôndolas para admirar a bela vista panorâmica da Pampulha. E, para quem curte altura e é radical, o Skyfall é uma outro destaque. Ele funciona com uma espetacular queda livre de 60 metros de altura.

Na área infantil estão os carrinhos, o aviãozinho, o helicóptero, o palácio dos risos e o trenzinho. Na ala dos brinquedos familiares é possível curtir o skate, o surf e o trem fantasma.

➨ Preços: os brinquedos variam entre R$ 4,25 e R$ 8. | A entrada custa R$ 2 (com o cartão eletrônico que vai sendo carregado para os brinquedos).

➨ Endereço: Av. Expedicionário Benvindo Belém de Lima, 15 - São Luiz, Belo Horizonte - MG, 31310-040 | Veja como chegar

➨ Pela internet: Site | Instagram | Facebook

4. Alpen Park | Rio Grande do Sul — Canela

De todos os indicados, o Alpen é o que mais traz atrações que se misturam com tecnologia. Cinema 4D, videogame e até simuladores estão na programação. Um dos brinquedos traz, por exemplo, quatro simulações: Mina Assombrada, Corrida no Espaço, Aventura no Gelo e Montanha Russa.

Mas, calma, porque o contato com a natureza também não fica de fora. O Trenó Alpino faz um percurso de 900 metros e pode chegar até 40 km/h enquanto passeia pela elogiada paisagem natural que envolve o parque. Quadriciclo, tirolesa e arvorismo também ajudam no contato com o ambiente mais externo.

Para os mais radicais, a Alpen Blizzard é um dos destaques. Com um percurso de 438 metros e chegando a uma altura de 15 metros, a montanha-russa alcança uma velocidade média de 55 km/h. Mas, para quem quer ir além dos trilhos, o espaço ainda conta com o Turbo Drop, uma torre de 20 metros de altura, em que os usuários sobem por meio de um elevador giratório. O elevador sobe girando em 360º, chega ao topo e desce em queda livre.

➨ Preços: R$ 12 a entrada e R$ 105 o passaporte para diversos dos brinquedos (alguns brinquedos não ficam inclusos no passaporte e cada um tem seu valor individual). O trenó, por exemplo, é R$ 32, e a montanha-russa é R$ 27. | Os valores aqui pontuados são de 2018.

➨ Endereço: Rodovia Arnaldo Oppitz, 901 - São João, Canela - RS, 95680-000

➨ Pela internet: Site | Instagram

5. Parque Marisa | São Paulo

Parque Marisa é um parque de diversão brasileiro, localizado na zona leste da cidade de São Paulo, em Itaquera. É o maior parque de diversões da cidade de São Paulo. Aberto em 1970, o espaço continua ampliando o número e a qualidade dos brinquedos, chegando a mais de 22 alternativas atualmente.

Um dos destaques é o Kamikaze. A atração, com formato parecido com o de uma tesoura, possui duas gôndolas que fazem movimentos simultâneos para os lados. Seus giros chegam a ser de 360º e em alguns momentos ele para de cabeça para baixo.

O Disko, que gira em torno do próprio eixo com 32m de percurso, e a montanha-russa são outras possibilidades. E para quem pretende levar a criançada, também existem os brinquedos especiais. A cama elástica e o bate-bate ficam para os pequeninos.

➨ Preços: cada brinquedo custa R$ 5. O cartelão promocional com 10 ingressos (um para cada brinquedo) fica por R$ 40.

➨ Endereço: R. Dr. Áureliano Barreiros, 183 - Itaquera, São Paulo - SP, 08210-450

➨ Pela internet: Site | Instagram | Facebook

EXTRA: uma opção extra para quem quer curtir por São Paulo é o Ski Mountain Park. Ele é um parque de esqui artificial localizado em São Roque e é considerado o maior centro de entretenimento de montanha artificial da América Latina. Lá é possível ir na Pista de Esqui e Snowboard, no Teleférico ou no Tobogã, além de curtir Arco e Flecha, Pista de Patinação Ecológica, Arvorismo, Paintball e muito mais.