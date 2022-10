5 passeios para curtir experiências diferentonas em Salvador ou na Bahia

Para auxiliar na melhor fuga do estresse e da tensão do dia a dia, a capital baiana oferece estilos diferentes de esportes e passeios, que englobam muita conexão com a natureza. Mergulhos, caiaques, quadriciclos e até capoeira entram nas possibilidades. Confira as opções diferenciadas e elogiadas, que ficam em Salvador ou a poucas horas da cidade:

1. Mergulho Profissional no Porto da Barra

O mergulho proporciona melhoras na respiração e permite interações com animais marinhos. Uma das melhores experiências é curtir esta possibilidade na praia do Porto da Barra, onde todos podem ir em um barco pelo mar, até chegar no local guiado para a aventura.

A zona dos corais de Santa Maria é um dos tesouros obtidos. A atividade só é feita depois de algumas explicações básicas que o instrutor dará para garantir que todos desfrutem do mergulho em segurança.

☌ Preço: R$ 160,60 por pessoa;

☌ Duração: de 40 – 50 minutos;

☌ Incluso: Guia profissional, equipamento de mergulho e fotografia de lembrança;

☌ Ponto de encontro: Praia Porto da Barra;

☌ Onde reservar: Civitatis

2. Aulas de capoeira na Fundação Mestre Bimba

A Roda de Capoeira é um bem cultural e pode ser aproveitada por você. Manoel dos Reis Machado, também conhecido como Mestre Bimba, foi o criador da Luta Regional Baiana, mais tarde chamada de Capoeira Regional, e a fundação (que leva o seu nome), segue guiando aulas para todos os níveis de alunos. Que tal experimentar?

A Fundação Mestre Bimba (FUMEB) tem como finalidade preservar e difundir a obra de Mestre Bimba e o seu legado cultural afro-brasileiro através de eventos e atividades correlatas no campo da capoeira. A instituição também realiza seminários, cursos, publicações, exposições, além de pesquisas e atividades de intercâmbio cultural.

☌ Endereço: R. Maciel de Baixo, 51 - Pelourinho, Salvador - BA

☌ Horário de funcionamento: 8h - 19h

☌ Local: Fundação Mestre Bimba

☌ Preço: R$ 30 ☌ Onde reservar: 71 3322 5082 | E-mail: fundacaomestrebimbafmb@gmail.com | Site: http://www.fundacaomestrebimba.org/

3. Villa Garcez: Pousada com diferentes passeios a poucas horas de Salvador

Localizada no município de Jaguaripe, Bahia, a Villa Garcez fica em uma área de mata atlântica semi virgem. O local é ideal para quem busca relaxar, já que tem poucos quartos, focando nos serviços exclusivos.

Mas a pousada também inclui muitas opções para o lazer. A diversão pode ser aproveitada na quadra de beach tennis, na praia que fica em frente à piscina ou, até, nos passeios empolgantes de stand up, caiaque, quadriciclo e outros.

Para pessoas menos aventureiras, a Villa conta com uma piscina de borda infinita fantástica e também uma vista privilegiada para o Morro de São Paulo.

Os drinks também não ficam de fora para quem quer aproveitar totalmente a hospedagem. O acesso à Villa Garcez é amplo, com possibilidade para quem quer chegar de carro, saindo de Salvador (com ferry), e também através da BR 324. Lancha e Helicóptero também são permitidos.

☌ Endereço: Jaguaripe - BA

☌ Horário de funcionamento: 24h

☌ Preço: Diárias a partir de: R$ 500 ☌ Onde reservar: https://www.instagram.com/villagarcez/

4. Passeio de Caiaque nos Manguezais

Para quem estiver em Boipeba, que fica a 4h de distância da capital baiana, este é um passeio imperdível. Os caiaques partem da Praia da Boca da Barra em direção ao Rio do Inferno.

Durante o percurso, o turista tem a chance única de ver de perto espécies raras de plantas, flores e animais, que por si só, já fazem o passeio valer a pena. Se o trajeto for feito no fim da tarde, você ainda terá a chance de presenciar um pôr do sol que só a Bahia tem.

☌ Preço: R$ 120 por pessoa;

☌ Incluso: Guia profissional, equipamento e fotografia de lembrança;

☌ Onde reservar: Ecomar Boipeba Ecoturismo Marinho

5. Paddle Surf no Porto da Barra

Baseado no surf, o Paddle é resumido em ficar em uma prancha e usar um remo para se movimentar. Apesar de ser uma atividade mais simples que o surf, garante a movimentação de todo o corpo.

Esse exercício, além de ser fácil e relaxante, traz muitos benefícios para a saúde, como a melhora do equilíbrio, além de reduzir dores nas costas, joelhos e tornozelos.

As atividades são realizadas no Porto da Barra, onde são fornecidos os equipamentos necessários para a obra sob a orientação de um especialista - que dará um curso introdutório de 20 minutos. Depois disso, é só aproveitar a atividade de admirar a beleza do mar.

☌ Preço: R$ 40,10 por pessoa;

☌ Duração: 1 hora;

☌ Incluso: Instrutor profissional e aluguel do equipamento de paddle surf;

☌ Ponto de encontro: Shopping Porto da Barra;

☌ Onde reservar: Civitatis