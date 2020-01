5 perfis do Instagram com conteúdos e monitorias para melhorar sua presença digital

É sabido que uma marca sem presença digital nos tempos atuais está à beira do precipício. É basicamente como sequer existisse e, além da perda de possíveis novos clientes, aqueles que já eram leais podem acabar também se desvencilhando caso uma marca não seja ativa ou não tenha uma boa identidade visual e de conteúdos pelas redes.

Para ter perfis mais atrativos pela web e alcançar mais clientela, fazer cursos e investir dinheiro são pontos válidos, mas também é possível ler sobre o tema e receber dicas gratuitas em perfis inspiradores do próprio Instagram – que são feitos por profissionais confiáveis.

E-books, planners e diversos arquivos também ficam inclusos nesses arrobas ativos que abordam sobre a presença digital de forma aprofundada e nada óbvia. Conheça os perfis feitos por mulheres brasileiras inspiradoras e, de quebra, ainda tenha a possibilidade de falar diretamente com elas em monitorias especiais:

1. Digi.Girls | @digi.girls

Lua Delpi é empreendedora, Bacharel em Negócios da Moda e criadora de conteúdos digitais. A profissional estuda algoritmos e comportamentos das redes sociais e dá cursos sobre engajamento e crescimento de lojas virtuais. Delpi também se aprofunda em temas como marca pessoal e disponibiliza, ainda, aulas online sobre organização da vitrine (feed) no Instagram.

A empreendedora criou o perfil do Digi.Girls no Instagram para deixar palinhas de dicas rápidas e práticas que aprofunda nos cursos e mentorias que oferece. Lá, é possível conferir listas de passo a passo para crescer e melhorar nas redes, publicações com porcentagens e dados que podem ajudar e vídeos de um minuto no IGTV repletos de alertas nada óbvios sobre as mudanças nas redes.



O perfil também conta com estudos de casos e no site oficial da Digi.Girls é possível saber mais sobre as oficinas e outras possibilidades.





2. Efeito Orna | @efeitoorna

Já indiquei aqui na coluna as irmãs Alcântara, que são três mulheres empreendedoras repletas de marcas de sucesso, como é o caso da Orna ou do Orna Café (de Curitiba). Além de criarem os próprios negócios, as irmãs Bárbara, Débora (que é Top Voice LinkedIN) e Júlia também produzem conteúdos digitais com dicas e cursos para impulsionar outros possíveis empreendedores – ou qualquer um que deseje crescer pela internet.

Metodologias transformadoras em branding (conjunto de ações alinhadas ao posicionamento, propósito e valores da marca), influência e empreendedorismo são os pilares do Efeito Orna. A marca foi criada pelas irmãs para terem onde liberar seus estudos de casos, dicas rápidas, e-books, videoaulas e diversos outros conteúdos feitos online para quem quer se aprofundar em presenças digitais bem feitas.



Além dos próprios conteúdos que produzem gratuitamente e das aulas que podem ser acessadas de formas pagas, as irmãs (formadas em Comunicação, Design e outras áreas), dão também dicas de séries, livros e outras artes para quem quer inspirações sobre o tema.

Uma dica extra é se inscrever na Newsletter do Efeito para receber mais e-books e aulas gratuitas via e-mail. As irmãs, inclusive, costumam fazer certas maratonas de videoaulas durante algumas épocas do ano e aproveitam para entrevistar influenciadores e empreendedores de sucesso. Acompanhe através das News .





3. Brand Lab | @brand.lab

Criado pela gerente de marketing e blogueira Ellen Medeiros, o Branding Lab acumula mais de 123 mil seguidores no Instagram e tem como pilares dos conteúdos a criatividade, o propósito e o branding em geral.

A autora do perfil dá dicas práticas de como posicionar uma marca no mercado e reflete sobre autoconhecimento profissional também em e-books . Além das indicações deixadas no feed – que são muitas vezes direcionadas para melhorias em perfis do Instagram, por exemplo –, o perfil ainda publica frases de famosos que podem ser inspiradoras e reflete sobre elas de forma mais aprofundada nas legendas.

Dicas de filmes, séries e outras artes que podem impulsionar o lado empreendedor e emitir diversas lições também não ficam de fora das postagens. Ao indicar uma série, por exemplo, o perfil destaca os melhores episódios na legenda e faz uma breve análise da importância da obra.



Para além do feed, Ellen responde perguntas nos Stories, onde também aborda mais indicações de livros e documentários. E não para por aí, já que as lives também são parte dos conteúdos e muitas das vezes contam com convidados.



Para assistir a mais vídeos do Brand Lab e acessar e-books e outros links, clique aqui .





4. Bloga Aí! | @bloga.ai

Bárbara Nassar, de 27 anos, é forma em Sistemas de Informação e logo começou a estagiar em um projeto mundial de implementação de SAP, na maior empresa da área de TI no mundo. Mas ela resolveu unir os seus conhecimentos com estudos focados em produção de com conteúdo digital e criou um blog.

Com dedicação, a blogueira conseguiu lucrar com o seu próprio site e hoje passa informações baseadas em seus estudos e experiências próprias para outras pessoas que desejam lucrar com seus próprios conteúdos feitos para a internet.



O bacana é que as dicas deixadas por Bárbara no Instagram e no site o Bloga Aí acabam servindo não somente para quem quer aprender sobre um blog ainda pode ser rentável. São conteúdos que podem servir para qualquer um que quer produzir mais para o Instagram ou também para outras redes sociais.



Ideias de pautas, de como crescer em redes como o Pinterest, listas com apontamentos de erros comuns, dicas de sites e aplicativos, além de diversos outros conteúdos surgem no perfil. E para quem quer algo mais específico, é possível entrar em contato direto com Bárbara e saber mais sobre as monitorias clicando aqui (https://bloga.ai/instagram.html).





5. Ória Branding | @oriabranding

Curso de oratória, e-book sobre posicionamento digital, análise de perfis nas redes e mentorias são apenas alguns dos detalhes oferecidos por Camilla Alves para o seu público. A graduada em Marketing com foco em Gestão Empresarial mistura noções de Marketing e Branding e para deixar dicas de livros, filmes e outras artes sobre o tema, criou o Ória.