5 plataformas baianas de cursos para acompanhar pelo Instagram

1. Clube Acelerados (da empresa CiAtive) | Marketing Digital e Escrita Criativa

➨ Instagram com conteúdos gratuitos: @ciativebrand

O Clube Acelerados é o curso mais completo, diferenciado e (sempre) atualizado de Marketing Digital, Escrita Criativa e Branding que você vai encontrar. Além de aulas semanais e e-books, o projeto ainda cria reuniões mensais para networking, disponibiliza certificados e tem o melhor preço do mercado: tudo isso por apenas R$ 39,90.

Seja você uma empresa, um social media, uma marca pessoal, um(a) comunicador(a), um(a) escritor(a) ou qualquer profissional, o Clube Acelerados vai ensiná-lo(a) a crescer nas redes, escrever melhor e de formas hipnotizantes, vender, ser mais visto(a) no digital, lançar livros – ou outros produtos – e fortalecer o seu negócio com estudos de especialistas, tendências e dicas práticas sem clichês.

Copywriting, Algoritmos, Storytelling, Engajamento, SEO, Design, Trafégo e mais: o curso deixa tudo isso mais fácil. As aulas ensinam a aparecer mais no Google sem gastar nada, a criar conteúdos compartilháveis, a entender os cases de sucesso no Instagram e muito mais.

➨ Clique aqui para fazer parte do Clube Acelerados.

2. Sanar Academy | Cursos e suportes para estudantes de Medicina

➨ Instagram com conteúdos gratuitos: @sanar.residenciamedica + @sanar.saude

Plataforma parceira de diversas universidades em todo o Brasil, a Sanar Academy traz suportes para estudantes de Medicina. O projeto aborda conteúdos do ciclo básico ao internato, com videoaulas, e-books, hub para divulgação de artigos, visualização de fluxogramas, biblioteca digital, preparatório para residência médica, questões para treinamento, mapas mentais e outros aspectos que dão suporte para uma boa rotina de estudo.

Mais de 1/3 dos estudantes de Medicina do Brasil já utilizam os diversos produtos para complementar os estudos e para garantir aulas mais dinâmicas e práticas, ganhando, assim, mais satisfação em relação às suas instituições de ensino.

A boa recepção da plataforma e seus produtos é tanta que alguns estudantes e professores afirmam o uso frequente e enfatizam o quanto a plataforma auxiliou na melhora do aprendizado e na crescente de alunos satisfeitos nas universidades.

O estudante de medicina pela FAME, Júlio César, afirma que muitos precisam aproveitar mais oportunidades como essa. “É possível ter acesso de forma bem prática. As aulas, que são excelentes! Elas são mais curtas, dinâmicas, e com um direcionamento muito bom”, completa.

José Rogério, vice reitor da UNIFAA, que oferece aos seus alunos de forma gratuita o acesso ao SanarFlix (https://www.sanarflix.com.br/home/), diz que “hoje, a Sanar é uma excelente oportunidade para oferecer aos nossos alunos mais uma forma de aprofundamento nos estudos. O SanarFlix, por exemplo, possui uma biblioteca de conteúdo, de videoaulas e de materiais didáticos que auxiliam no processo de aprendizagem e, consequentemente, no processo de formação do bom médico”.

➨ Clique aqui para conhecer todos os produtos e cursos da marca.

3. Escola Cafeína | Cursos para Empreendedores

➨ Instagram com conteúdos gratuitos: @escolacafeina

A Escola Cafeína é o primeiro projeto de formação de empreendedores do país e foi criado pela baiana Ana Julia Paes, que visa o ensino para pequenos, médios ou grandes negócios através de cursos, palestras e workshops – feitos de forma presencial e online (no momento, apenas online, por conta da pandemia). No site oficial (https://escolacafeina.com.br/) é possível conhecer um pouco sobre o propósito da Escola, os cursos oferecidos e também a programação atualizada dos seus eventos.

As aulas são de diversos níveis, com opções para empreendedores iniciantes ou para os que já têm anos de estrada. As alternativas vão desde melhorias para a oratória e para a criação de apresentações até estratégias para conquistar mais clientes.

E falando em eventos, eles são diversos e grandiosos, mas nada de coisa cara! A maioria das iniciativas são totalmente gratuitas. Um dos movimentos mais conhecidos da marca é o Gera, um festival online e gratuito de empreendedorismo. Quando ele ocorre, mistura workshops, mentorias, pitchs, painéis e muito mais.



➨ Clique aqui para falar através do WhatsApp e saber mais sobre os cursos.

4. Sebrae Atende | Gestão de Marcas

➨ Instagram com conteúdos gratuitos: @sebraeatende

O Sebrae Atende é um projeto da equipe de atendimento individual do Sebrae Bahia feito para ajudar de perto quem sonha com o negócio próprio ou quem deseja alavancar as suas vendas e consolidar sua marca no mercado. O perfil é comandado por Teo, um especialista virtual que está disponível para tirar todas as dúvidas dos seus seguidores.

Além de fazer posts com dicas, curiosidades e informações super úteis sobre tudo que envolva empreendedorismo, o perfil ainda oferece alguns serviços online gratuitos, como: lives diárias com especialistas, consultorias de marketing, finanças e logística, dentre outros projetos.

E as possibilidades gratuitas não param por aí. Especialistas fazem análises de perfis de Instagram e oferecem iniciativas com temáticas diversas: desde suportes para vender mais pelo WhatsApp até dicas para fidelizar clientes.

➨ Clique aqui para conferir o site oficial e saber mais. (https://sebraeatende.com.br/)

5. Startup Class | Inovação, Gestão e Liderança

O Startup Class foi criado pelo empreendedor e designer Silas Cunha e oferece um mega curso para quem quer começar a sua própria startup e alavancá-la. Startup é um termo designado a empresas emergentes, que surgem de uma ideia de desenvolver ou aprimorar um modelo de negócio já existente.

O curso envolve ensinamentos sobre inovação, gestão e liderança numa imersão de 2 dias que promete ajudar a tirar a ideia do papel para construir um negócio de sucesso.

A proposta é feita para qualquer pessoa interessada em empreendedorismo, em melhorias profissionais, em tendências ou que deseja abrir uma empresa: empreendedores, executivos, investidores, funcionários de diversas áreas e estudantes. No site oficial (http://www.startupclass.com.br/) é possível saber mais sobre o curso.

No feed do Instagram são publicados conteúdos com dicas, informações, curiosidades e frases motivacionais. Nos Stories, as dúvidas dos seguidores são tiradas e algumas notícias relacionadas ao mundo empreendedor também são divulgadas.

➨ Clique aqui e acesse o site para conhecer mais e saber tudo sobre as imersões.