5 roteiros para curtir a natureza da Bahia com ecoesportes

Diferentes locais baianos famosos pelo turismo, como Itacaré, Praia do Forte e Chapada Diamantina vão para além da simples contemplação de paisagens costumeiramente aproveitada pelos visitantes. Ecoesportes como rafiting, trekking, arvorismo, mergulhos, canoagem e até passeios com quadriciclos que param para banhos no rio estão inclusos em roteiros pela natureza feitos por empresas de confiança dos lugares.

Com possibilidade de abarcar desde crianças até adultos, as atividades surpreendem pelos relatos dos participantes, que afirmam ter vivido algo mais tranquilo e relaxante do que imaginavam (como foi o meu caso). Afinal, além de serem formas diferenciadas de conhecer a natureza dos locais, os benefícios para a saúde são diversos após cada um dos passeios.

Confira empresas que levam os turistas para aproveitar a natureza da Bahia de formas nada óbvias – e seguras – e conheça, ainda, detalhes sobre cada um dos ecoesportes indicados. O mais bacana é que dá para procurar essas possibilidades também em outros lugares que forem visitados pela Bahia ou pelo mundo. Vem explorar as águas, o verde e até as montanhas de uma forma leve:

1. Ativa Rafting e Aventuras @ativaraftingtaboquinhas | Próximo a Itacaré

Um dos passeios mais contratados nas agências de viagem de Itacaré é o rafting. Ele se baseia na prática de descida em corredeiras em equipe utilizando botes infláveis e equipamentos de segurança.

A colunista que aqui vos fala tem asma, sempre levou boladas brincando de baleado na infância e chegou a desmaiar se batendo em uma pilastra durante uma partida de esconde-esconde. Imagina o que se passava na minha mente sobre fazer rafting? Mas fui e me surpreendi.

O processo é seguro e muito mais tranquilo do que aparenta. Antes da descida, um condutor da atividade passa a todos os participantes detalhadas instruções e em cada bote um guia atento à segurança de cada pessoa vai estar presente. É aquele feito que faz com que você se sinta radical, mas que traz uma leveza simultânea.

As proposta de lazer da Ativa Rafting (fotos de divulgação)

Próximo a Itacaré está Taboquinhas, onde acontece o esporte através da empresa Ativa Rafting. A descida acontece nas corredeiras do rio de Contas, que nasce na Chapada Diamantina e desagua na praia da Concha, em Itacaré. É possível contemplar as paisagens com altas pedras e florestas aos redores, ainda havendo uma parada para pulos opcionais. Logo após o esporte, ainda é possível curtir outros cantos da natureza local com a tirolesa sobre o rio (120 metros) e um rapel (+ R$ 70, mas necessita pelo menos de quatro pessoas).

A idade mínima permitida para praticar rafting em Itacaré é de 8 anos. As crianças normalmente vão no meio do bote ou ao lado do instrutor. No pacote principal está incluso também o traslado de ida e volta (Itacaré-Taboquinhas). É possível excluir o traslado (- R$ 40) e também optar pelos serviços opcionais: compra do CD com as fotos do passeio (R$ 40/casal). A base, em Taboquinhas, possui armários para guardar objetos e banheiros.

Os guias criam uma especíe de gincana entre os botes, dando nomes às equipes. De acordo com os profissionais da empresa, a prática do rafting trabalha ombros, bíceps, trapézio, pernas e abdômen. Além disso, desenvolve conceitos de liderança e trabalho em equipe e ainda proporciona a diminuição da ansiedade e do stress.

➨ Endereço: Rua Pé da Pancada - s/n, Taboquinhas

➨ Preço: R$ 100 por pessoa e com traslado (é comum haver desconto para pagamentos em dinheiro).

➨ Telefone: (73) 99928-1372

➨ Horário de funcionamento: de segundas a sextas, das 9h às 21h; sábados, das 8h às 21h; e domingos, das 9h às 17h.

➨ Site: https://ativaaventura.com.br/

2. Chapada Trekking @chapadatrekking | Na Chapada Diamantina

Trekking é seguir um trilho ou o chamado percurso pedestre e fazê-lo a pé. Na modalidade estão inseridas caminhadas ou trilhas. É na área que a Chapada Trekking – como já indica o nome – é especialista.

Focada em caminhadas longas, a empresa busca fugir do público de massa e passa no mínimo uma noite com cada grupo nas serras, vales e cânions da Chapada Diamantina, criando um contato maior com a natureza. Ou seja: é trekking + acampamento.

São diversas as opções de passeios. Uma delas é para a Cachoeira do Mixila, com dois dias e uma noite. São 17 km saindo de Lençóis e é hoje um dos principais trekkings da Chapada Diamantina. A empresa acredita que o sucesso ocorre por ser apenas uma noite no pacote e por ser uma trilha com diversas opções de banho.

A cachoeira do Mixila está localizada no cânion do rio Capivari. Ainda há mais duas grandes atrações, as cachoeiras do Capivari e a do Poção, outros atrativos são as tocas, aquedutos e construções antigas feias por garimpeiros nos tempos áureos do garimpo de diamantes da Chapada Diamantina.

A Chapada Trekking oferece diversas opções de passeios (fotos/divulgação)

As instruções sobre o que deve ser levado e os detalhes sobre o que já é incluso no pacote são divulgadas através do contato com a empresa. Guia especializado, alimentação (lanche, café da manhã e jantar) e kit de primeiros socorros geralmente são levados pela Chapada Trekking.

Das fotos acima, duas são de mais uma opção de passeio da empresa. Trata-se de Igatu, remanescente dos garimpos de Diamante, uma pequena vila com cerca de 400 habitantes. Com uma noite também, a caminhada é mais complexa e são 23 km no total.

De acordo com os profissionais da Trekking, a caminhada fortalece os ossos, músculos, tendões e ligamentos, principalmente das pernas, além de ajudar na diminuição do estresse.

➨ Endereço: Rua do Bambolim, nº 5, Igatu, Anddaraí

➨ Preço: a partir de R$ 720 (o valor depende do número de turistas no grupo).

➨ Telefone: (75) 98298-7075

➨ Horário de funcionamento: 7h30 às 22h, em todos os dias da semana.

➨ Site: https://chapadatrekking.com.br/

3. Ecoturismo Marinho @ecomar_boipeba | Na Ilha de Biopeba

A Ecoturismo Marinho promove passeios de mergulho ecológico e inclui caminhadas e trilhas. As atividades na Ilha de Boipeba são realizadas em dois ecossistemas, recifes de coral e manguezal. Sem utilizar embarcações, toda a atividade é acompanhada por uma oceanógrafa que aproveita a ocasião para trabalhar com a Educação Ambiental dos visitantes, além de apresentar as belezas naturais do local.

A trilha subaquática de mergulho livre (snorkel) é uma das mais famosas. Dá para brincar pelas piscinas naturais de Tassimirim, menos visitadas que as de Moreré, porém com mais vida marinha. Depois de um vídeo de apresentação, os participantes vão caminhando por cerca de 30 minutos até a praia de Tassimirim, onde é realizado o mergulho.

Mergulho é o diferencial da programação da Ecoturismo (fotos/divulgação)

Lá, é possível brincar de identificar os peixes do local através de um guia de identificação de organismos marinhos. Antes do mergulho, os participantes recebem uma palestra sobre como utilizar o equipamento e durante o mergulho são passadas informações sobre a fauna e flora local.

Entre os meses de julho e novembro, os turistas que visitam Boipeba ainda podem acabar observando baleias jubarte nos passeios. Ela tomam conta do litoral da Bahia e podem ser observadas de diversos pontos.

Para quem quer melhorar as capacidades respiratórias, favorecer a tonificação muscular e diminuir o estresse, o passeio é um dos mais indicados.

➨ Endereço: Cairu - BA, 45420-000

➨ Preço: R$ 90 por pessoa.

➨ Telefone: (71) 99295-8858

➨ Horário de funcionamento: de segundas a sábados, das 9h às 18h.

➨ Facebook: https://www.facebook.com/trilhasub/

4. Conduru Ecoturismo @conduruecoturismo | Em Itacaré

Arborismo e arvorismo são duas palavras facilmente confundidas. Para esclarecer: o arborismo é a prática de escalada em árvores e o arvorismo trata de passeios em trilhas instaladas nas árvores. A Conduru Ecosturismo é especialista em arvorismo (a segunda opção) para quem está em Itacaré.

A trilha é repleta de obstáculos nas alturas para quem quer contemplar a natureza por um ângulo diferente. Ainda contando com uma megatirolesa (200m para até 2 pessoas), o caminho leva até a Prainha, uma das praias mais procuradas durante o verão.

O circuito está inserido Mata Atlântica a dentro e traz paisagens diferenciadas. Com diversas atividades para atender os mais variados públicos, a aventura se inicia em uma base de treinamento e os participantes ficam sempre presos a cabos de aço. São 21 atividades, totalizando 227m de trilhas suspensas com plataformas de até 9m de altura e duração média de 01h30.

A Conduru incentiva a prática do arvorismo (fotos/divulgação)

Além das aventuras, um dos objetivos do arvorismo é imergir na floresta, captando os sons e cheiros da natureza. As atividade podem ser realizadas por pessoas com mais de 1,40m e até 110 kg. Os grupos podem ter até quatro pessoas por guia e o profissional acompanha todos os movimentos, auxiliando na segurança dos aventureiros.

De acordo com os profissionais, os benefícios para a saúde vão desde o aumento da força muscular e das melhoras para a flexibilidade e o equilíbrio até o aumento da autoconfiança e, ao final, da sensação de relaxamento.

➨ Endereço: Praia da Ribeira, Itacaré

➨ Preço: R$ 80 por pessoa + R$ 40 (caso queira mais duas tirolesas).

➨ Telefone: (73) 99999-5076

➨ Horário de funcionamento: das 9h às 15h, em todos os dias da semana.

➨ Facebook: https://www.facebook.com/arvorismoitacare/

5. Portomar (@portomarbahia) | Praia do Forte

Para quem der um pulinho em Praia do Forte, uma das opções é curtir um passeio de quadriciclo com a empresa Portomar. A aventura conta com banho de rio, canoagem e outras atividades no decorrer.

A trilha com os quadriciclos é feita ao longo da floresta, uma área que abriga uma vegetação de transição entre a restinga e a Mata Atlântica Secundária com destino ao Rio Pojuca. Ao chegar no divisor dos municípios de Mata de São João e Camaçari, os participantes fazem uma parada para banho e, após, vão curtir o passeio de Canoa Canadense (opcional).

Há ainda uma outra opção de roteiro, na qual os participantes descem da máquina e podem visitar uma das primeiras edificações portuguesas construída no Brasil: as ruinas do Castelo Garcia D’Ávila.

Na Praia do Forte, os passeios são variados (foto/divulgação)

Ao parar no local, os instrutores dão tempo para que fotos sejam feitas e contam parte da historia do Castelo, o qual deu origem a Praia do Forte. Após a visita, o grupo segue de quadriciclo pela trilha chegando às margens do Rio Pojuca, onde acontece a parada para banho no cenário natural.

Antes da saída, são feitos os testes com as pessoas que vão conduzir os quadriciclos.

Para quem for aproveitar a canoagem, alguns dos benefícios citados são a melhor postura, os músculos tonificados e a diminuição da gordura abdominal para quem praticar com certa frequência.

➨ Endereço: R. da Aurora, 01 - Condomínio Porto das Baleias, Mata de São João

➨ Preço: R$ 270 para duas pessoas na mesma máquina.

➨ Telefone: (71) 3676-0101

➨ Horário de funcionamento: de segundas a sábados, das 8h às 21h; e aos domingos, das 8h às 13h.

➨ Site: http://www.portomar.com.br/