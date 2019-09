5 sebos de livros para visitar pelas ruas de Salvador

(foto/divulgação)

Quem nunca ficou caçando uma forma de encontrar aquele livro que está esgotado nas prateleiras das grandes livrarias? Como escritora, o meu primeiro conselho seria: tente comprar diretamente com o autor. Muitos estão ativos nas redes sociais atualmente e disponibilizam as obras com vendas via Direct do Instagram, por exemplo. É uma ação que dá suporte não somente para o lucro do artista, mas também para um contato de importância com os leitores.

Mas, apesar da internet trazer diversas possibilidades, é claro que existem obras de autores que não estão pelas redes sociais, que não estão mais entre nós ou que não permitem vendas com tal contato mais direto. E é aí que os sebos de livros trazem as melhores soluções, ainda podendo surpreender com diversas outras raridades ou best-sellers nas estantes.

Para além dos livros, os sebos soteropolitanos ainda acumulam vinis, filmes, revistas, outros impressos e até roupas em muitos dos casos – e eles ainda dão suportes para quem está buscando produções requeridas por escolas.

Que tal, então, aproveitar qualquer passeio pelas ruas da capital baiana para pagar pouco e adquirir mais conhecimento? Salvador traz desde os sebos espaçosos com cafeterias convidativas até os menores, mas repletos de promoções. É possível alugar livros, comprar, trocar e ter diversas outras ações nos espaços.

Um dos sebos mais aconchegantes e conhecidos da capital é o Porto dos Livros, um dos poucos ativos no Instagram. Ele já foi indicado aqui na coluna na lista de eventos culturais e mensais para nunca perder em Salvador. Mas agora é hora de ir além do óbvio e partir para outros espaços. Conheça outros sebos que podem surpreender sem machucar seu bolso:

1. Cantinho do Sebo

O Cantinho do Sebo faz a compra, venda e troca de livros usados dos mais diferentes gêneros. Seja para quem está em busca de um romance mais antigo ou para quem está caçando um livro didático, o espaço é canto certeiro.

Mas não é somente na variedade que o Cantinho acerta. Ele traz, ainda, um diferencial chamativo. Para quem não quer aumentar o número de prateleiras em casa, é possível alugar os livros disponíveis por valores que custam em média a metade do valor da obra.

É possível fechar um valor mensal (R$ 40), podendo pegar até dois livros por vez e sem pagar taxas. Ou, caso deseje alugar um livro avulso pelo período de 15 dias, a taxa fica por R$ 13.

➨ Endereço: R. Minas Gerais, 515 - Pituba | Tem também uma filial no Shopping Center Lapa

➨ Horário de funcionamento: de segundas a sextas, das 8h30 às 18h; e sábados, de 8h30 às 13h.

➨ Telefone: (71) 3346-3430

2. Dália Negra

A Dália Negra é uma loja que vai para muito além dos livros, trazendo em seus acervos também camisetas alternativas, CDs, LPs, DVDs, blu-rays, posters, ímãs e souvenirs. Em meio aos produtos novos, seminovos e usados também estão obras dos mais diversos gêneros, indo dos quadrinhos às antologias.

O espaço, porém, é considerado como um meio mais virtual, já que apresenta e vende todos os produtos pelo site e não tem exatamente uma loja física, mas sim um escritório que pode ser visitado e onde fica todo o acervo.

Caso o cliente queira fazer uma visita ou comprar virtualmente e retirar no local, evitando pagamento do frete, será preciso o agendamento do dia e do horário, já que os atendentes preparam toda uma visita especial. É possível agendar no próprio site, por telefone ou via e-mail: contato@dalianegra.com.br.

➨ Site: www.dalianegra.com.br

➨ Endereço: Av. 7 de Setembro, 624, sala 308 - Piedade

➨ Horário de funcionamento: segundas, quartas e quintas, das 14h às 18h; e terças e sextas, das 10h às 12h e das 14h às 18h.

➨ Telefone: (71) 3018-2123

➨ Dica extra de sebo que também faz vendas através de site próprio: Sebo Salvador | https://sebosalvador.com/

3. Sebo Brandão

Conhecido como um marco cultural de Salvador e com um acervo de mais de 500 mil obras em inglês, italiano, alemão, francês e também em português, o Sebo Brandão compra, vende e troca os mais diversos livros há mais de 48 anos.

O espaço disponibiliza três tipos de livros: o raro, o esgotado e o que está em circulação pelas livrarias – estes últimos são encontrados com preços mais em conta no próprio sebo. O local conta com exemplares que vêm dos mais variados cantos do Brasil e também faz entregas para todo o país.

➨ Na Estante Virtual: https://www.estantevirtual.com.br/sebobrandaobahia

➨ Endereço: Rua Ruy Barbosa, 15 - Centro

➨ Horário de funcionamento: de segundas a sextas, das 8h às 18h; e sábados das 8h às 14h.

➨ Telefone: (71) 3243-5383

4. Livraria Sebo JE

Conhecida pelos preços baixos e por fazer promoções diversas – como quatro revistas por R$ 1 ou qualquer livro de um determinado autor por R$ 10 ou R$ 5 em um dia –, a Livraria Sebo JE disponibiliza livros contemporâneos, como os da saga Game of Thrones, e vai até os mais clássicos, como os de Jorge Amado.

O espaço é bem organizado em categorias como gêneros e escritores específicos. Uma área somente para valorizar a leitura do cordel, por exemplo, fica sempre em destaque. Livros didáticos também podem ser encontrados, como é o caso das diversas gramáticas do acervo. Mas não é só de livros que vive o local. Palavras cruzadas e outros impressos podem ser encontrados.

➨ No Facebook: https://www.facebook.com/livrariaseboJE/

➨ Endereço: Av. Eng. Silva Lima, 425, loja 4 - Nazaré

➨ Horário de funcionamento: de segundas a sextas, das 8h às 18h; e sábados das 8h às 14h.

➨ Telefone: (71) 3014-1089

5. Sebo Farol das Letras

Para quem quer trocar livros ou comprar, o Sebo Farol das Letras é elogiado pelos preços que ficam por menos da metade dos valores originais. O diferencial do espaço, porém, fica principalmente para a variedade de livros best-sellers e bem conservados (com cara de novinhos mesmo) que o local apresenta.

Apesar do ambiente físico pequeno, o sebo vai além dos livros e ainda conta com revistas e outros impressos – dos mais novos aos de anos atrás.

➨ Na Estante Virtual: (https://www.estantevirtual.com.br/sebofaroldasletras)

➨ Endereço: R. Espírito Santo, 9 - Pituba

➨ Horário de funcionamento: de segundas a sextas, das 9h às 18h; e sábados das 9h às 13h.

➨ Telefone: (71) 3248-4910

EXTRAS: Sebo São José (Centro), Troca Livros (Liberdade) e Sebo Jorge Amado (Centro) são algumas das outras opções possíveis de encontrar pelas ruas de Salvador.