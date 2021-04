5 segredos para ter mais engajamento no Instagram

Você sabe o que é engajamento nas redes sociais? Engajamento são as formas como as pessoas interagem com os conteúdos publicados em redes sociais. Isso se aplica ao Instagram também, seja nos Stories ou no feed.

Curtidas, comentários, salvamentos, compartilhamentos, mensagens... tudo isso é engajamento. Porém, os likes são os menos importantes. Comentários, salvamentos e compartilhamentos são os pontos que mais mostram a fidelização do público e são, então, os fundamentais.

Quanto mais engajamento você tiver, mais chances existem do seu perfil crescer em todos os outros aspectos (como em números de seguidores), já que o Instagram vai passando a colocar mais os seus conteúdos em abas como Explorar. Ou seja, quanto mais engajamento você alcançar, mais terá a ajuda do algoritmo do Instagram, que é a Inteligência Artificial que envia os seus posts para os seus seguidores e para mais pessoas.

E, sim, os seus posts não chegam para todos os seus seguidores, mas para um número reduzido deles. Como fazer, então, para que o algoritmo do Instagram envie os seus conteúdos para mais pessoas? As formas de aumentar o engajamento muitas vezes são as mesmas que vão ajudar você a ter o algoritmo a seu favor.

LEIA TAMBÉM: 5 mentiras que te contaram sobre o Instagram

1. Faça com que os usuários tenham mais tempo de tela

Quanto mais tempo o público ficar olhando o seu perfil ou quanto mais uma pessoa "parar a tela" em uma das suas postagens, mais o algoritmo do Instagram vai entender que os seus posts são relevantes e, assim, eles serão ainda mais distribuídos. Ou seja, o tempo que os usuários ficam com a tela parada nos seus conteúdos é uma das formas de ampliar as suas chances de ter ainda mais engajamento.

Mas, como fazer esse tempo de tela se tornar ainda maior? Confira algumas formas:

• Divulgue um post seu dentro do outro. Quando terminar um vídeo, por exemplo, você pode criar um gancho para falar: "Quer saber mais sobre o tema X? Então não deixe de conferir um dos últimos posts aqui do feed, que é sobre ele". O ideal, nesses casos, é indicar algum conteúdo que não seja muito antigo ou que fique fácil de achar – caso você coloque ele em algum Destaque ou Guia do perfil, facilitando para que o usuário encontre rapidamente.

• Crie posts em carrossel – aquele estilo em que a pessoa vai arrastando para o lado e vendo várias imagens. E não esqueça de, no final, fazer uma chamada para um outro post seu (para que a pessoa saia daquele post já indo para outro).

• Misture formatos! Faça um Reels, depois coloque uma arte com conteúdo, após, poste um vídeo e, depois, uma foto que humaniza o seu feed. Faça sempre essa mistura de formatos. Isso vai fazer com que o público se interesse mais, principalmente porque quem prefere vídeos terá opções ali, assim como quem prefere cards, por exemplo, também terá.

• Relembre posts antigos nos Stories e comece isso falando sobre algum tema relacionado e puxando um bom gancho para fazer o lembrete e compartilhar a postagem.

• Crie Desafios, Quadros Semanais/Mensais ou postagens que se conectem. Assim, o público vai ficar "rolando o seu feed" para conferir mais daquele estilo ou para saber mais sobre o Desafio, por exemplo.

• Use CTA's (as Chamadas Para Ação) para que o seu público pare e vá interagir. Se você deixa uma pergunta no final da legenda ou dentro da foto, o público pode responder e, assim, passar mais tempo dentro do seu post. Confira abaixo algumas opções de Chamadas para Ações.

2. Use Chamadas para Ações dentro das imagens e comece o dia com enquetes

Talvez você já tenha ouvido falar sobre usar Chamadas Para Ações nas legendas (como foi mostrado logo acima), mas um grande diferencial é deixar essas perguntas ou chamadas para outras ações dentro das próprias imagens dos posts. Assim, você consegue chamar muito mais a atenção com elas – aumentando as chances do seu público responder e engajar mais.

Uma outra opção, inclusive, é fazer postagens que são realmente interativas: voltadas para que o público queira responder. Exemplo: "Qual dessas opções você iria preferir?" e, logo abaixo, na imagem, você deixa cada opção descrita, como é mostrado na imagem abaixo.

Nesses casos, você pode aproveitar para trazer reflexões e ensinamentos na legenda ou pode, ainda, deixar o resto do conteúdo em uma outra imagem que virá a seguir no post (refletindo sobre as opções ou falando a mais correta).

Começar o seu dia fazendo enquetes nos Stories também é excelente para aumentar o engajamento. Inicie sempre com ao menos três.

E o principal truque é o seguinte: faça, em geral, perguntas que sejam mais simples de responder. Deixe as opções "na mesa" para a pessoa, de modo que ela não precise elaborar muito. Ao invés: "Qual a sua comida preferida?", que tal colocar: "Você prefere X ou Y?".

3. Responda os seus comentários gerando conversas, marque pessoas e fique de olho no Direct

Quanto mais interações você cria (principalmente em comentários e mensagens diversas), mais o algoritmo do Instagram entende que você é relevante para a plataforma. É simples: crie relacionamentos para ser relacionado e engaje para ser engajado.

Tente sempre responder todos os comentários que receber. Assim, o algoritmo vai entender que você está sempre ativo, fortalecendo relações. Porém, não responda de forma seca, mas sim com perguntas ou outros formatos que sejam pensados para que a pessoa responda novamente! De tal forma, você vai estar gerando o que o Instagram entenderá como "uma conversa", o que é ainda mais relevante para o aplicativo.

Mas, atenção, nunca comente algo do tipo: "sigo de volta" ou "venha conhecer o meu trabalho", mostrando que esse é o seu único interesse. E não mande mensagem de boas-vindas! Sempre comente realmente sobre o que está ali na postagem ou no comentário da pessoa. Assim, além do algoritmo ajudar você, a própria pessoa também vai chegar ao seu perfil com mais interesse.

E não é só de comentários que vive o algoritmo. Ele se importa muito com Direct também! Então incentive o seu público (principalmente pelos Stories) a falar com você por lá e sempre tente responder. Esse é um nível de interação fundamental, com conversas consideradas mais privadas e pessoais, fazendo com que o algoritmo passe a disseminar ainda mais os seus posts na plataforma.

Ah, e falou bem de algum lugar ou de alguém nos Stories? Marque o @ da pessoa ou do local. Falou algo de alguém ou tem alguém com você em alguma foto? Marque a pessoa! Não esqueça.

Além disso, divulgue gente sem receios, apresentando os trabalhos alheios. Quanto mais divulgações você fizer, mais chances terá de que as pessoas façam o mesmo ou, no mínimo, de que compartilhem o que você publicou as marcando, o que mostra para o algoritmo que você está gerando relações e, além disso, faz com que mais pessoas conheçam o seu perfil organicamente

4. Use as novas ferramentas que o Instagram lançar!

Todo mundo sabe que usar hashtags, colocar a localicalização e aproveitar outros artefatos nas postagens são quesitos que ajudam a engajar ainda mais. Porém, o que poucos têm lembrado é que utilizar as novas ferramentas da plataforma também é uma outra maneira de ter os conteúdos mais exibidos dentro do Instagram.

Atualmente, o Reels ainda é uma das novidades, e isso faz com que ele seja muito disseminado. Tudo o que a plataforma inclui como atualização ganha sempre um excelente destaque dentro dela.

Assim que o IGTV foi lançado, quem já foi postando vídeos também ganhou grandes destaques e mais disseminação dos conteúdos também. Ou seja, corra para usar tudo o que o Instagram lançar! Assim, você terá mais chances de crescimento, principalmente se misturar os formatos com constância.

5. Gere curiosidade desde a primeira linha

A primeira linha das suas legendas precisam gerar curiosidade, assim como o início dos seus vídeos e dos outros conteúdos. Ao invés de começar com "Bom dia", que é uma mensagem que poderia acabar ali mesmo, comece falando do tema que vai abordar ou fazendo uma pergunta, já incentivando o público a conferir até o final.

De preferência, faça uma pergunta que envolva a vida do público, que fale sobre algo que ele(a) precisa aprender para que alguma coisa mude no dia a dia. E, ao falar ou escrever, nunca utilize o plural ("vocês"), mas sim o singular para falar com a sua audiência. Assim, o usuário vai sentir que se trata de algo que realmente o envolve.

Exemplo: "Você sabe qual o shampoo certo para o seu tipo de cabelo? Venha descobrir".

Veja a diferença entre essa pergunta e essa outra abertura de legenda (que seria a menos adequada): "Bom dia, Brasil! Que alegria acordar e descobrir o shampoo para o meu tipo de cabelo".

Colocar algo que descobriu e fez no seu dia a dia pode ser positivo para humanizar a postagem, mas veja como ficaria melhor assim: "Fiz uma descoberta incrível! Hoje acordei sabendo que usava o shampoo errado. É isso, mesmo, Brasil! (...)".

Quando a pessoa lê "Bom dia, Brasil!", ela não pensa que aquela legenda vai muito além disso e pode parar de ler aí mesmo. Pense sempre no poder das primeiras palavras. Elas estão gerando curiosidade ou dando a ideia de um conteúdo que ali mesmo pode ser entendido como uma mensagem já completa?