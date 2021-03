5 séries com dramas familiares para chorar e se identificar

Casamentos, irmandade, lealdade, vida profissional, lutos, crises, adolescência... Tudo isso se mistura nas tramas que apresentam o desenrolar das vidas de famílias diferenciadas, mas que acabam nos levando a imensas identificações.

Como uma nova fã-fiel de This is Us, aproveitei para apresentar a produção e trazer, de quebra, diversas outras opções para quem quer dar aquelas choradinhas e ficar com o coração quentinho ao mesmo tempo. Confira:



1. This is Us

Relutei muito para realmente entrar no universo de This is Us. Assisti a cinco episódios espaçadamente ao longo de anos e não conseguia me conectar. Pergunto onde estava com a cabeça, porque foi apenas agora, em 2021, que parei para devorar do sexto episódio em diante – e acabei descobrindo uma das melhores produções existentes. Sim. A série é de uma baita genialidade e sensibilidade.

This is Us (divulgação)

A trama segue várias décadas da vida de Jack, Rebecca Pearson e seus respectivos filhos. Enquanto a obra se desenrola, ela atravessa diversas linhas de tempo e entrelaça histórias de pessoas cujas vidas se conectam de maneiras inesperadas. Além da narrativa diferenciada, os estudos psicológicos apresentados saem dos rasos. A série aborda temas delicados, indo das consequências de um luto mal resolvido até questões de autoestima.



São vários os casais aprofundados, com suas problemáticas e soluções específicas, assim como são exibidas relações de amizade e irmandade. Com toques de mistério, a produção se torna, então, cada vez mais intrigante. E para quem busca tramas bem realistas, com o lado mais cru do dia a dia de um casamento ou de uma família – entre brigas, responsabilidades afetivas, acertos e lealdades –, essa é a pedida ideal.

Emocionante, a série tem momentos extremamente poéticos e metafóricos, abordando, ainda, o poder do diálogo e variadas estratégias de Comunicação, além de nos fazer repensar sobre saúde mental e sobre a valorização de quem está ao nosso lado. Pode preparar o lencinho e o caderno. Você vai querer anotar frases, reflexões e até os motivos das suas próprias lágrimas.



➨ Temporadas: 5 temporadas

➨ Duração de episódios: Em torno de 42 min (cada)

➨ Gênero: Drama

➨ Lançada em 2016

➨ Onde assistir: Amazon Prime Video (a sexta está disponível apenas no Star Play)

➨ Finalizada? Não. Sexta temporada confirmada.



2. Parenthood

A série nos apresenta aos Braverman, uma família que, como qualquer outra, enfrenta diversos problemas, mas que sempre pode contar com o apoio de cada membro para superar os desafios. A trama é recheada de problemas causados pela falta de diálogo, assim como de situações familiares que são bem comuns e geram identificação.



Sarah é uma mãe solteira com dois filhos adolescentes que decide voltar para sua cidade natal e ficar mais próxima de sua grande família. De volta a seu verdadeiro lar, Sara é recebida por seus pais, Zeek e Camille, que, por sua vez, estão enfrentando seus próprios problemas matrimoniais.

Parenthood (divulgação)

Ainda há uma irmã mais nova, uma mulher batalhadora que luta para manter seu emprego como advogada, suas atividades como mãe e o apoio ao marido, que trabalha em casa, cuidando da filha. O caçula da família é Crosby, um jovem que precisa enfrentar seus medos de compromissos amorosos, principalmente quando uma antiga paixão reaparece em sua vida.



O grupo também conta com o irmão mais velho, Adam, que agora, mais do que nunca, precisa se unir aos filhos e a esposa, pois acaba de descobrir que o seu mais novo, Max, tem Síndrome de Asperger.



Apesar das dificuldades que cada núcleo da trupe precisa enfrentar, a reunião de todos é o que os ajuda a superar os desafios, enquanto criam suas novas gerações e recomeçam suas vidas. Quem amou Jane The Virgin e This is Us pode matar um pouco das saudades conferindo Parenthood.



➨ Temporadas: 6 temporadas

➨ Duração de episódios: Em torno de 42 min (cada)

➨ Gênero: Drama

➨ Lançada em 2010

➨ Onde assistir: Amazon Prime Video

➨ Finalizada? Sim.



3. The Fosters

Em 5 temporadas, a produção retrata as dificuldades e superações de duas mães ao criarem seus cinco filhos, driblando os preconceitos e traumas dos adolescentes. Apesar de apresentar um conteúdo considerado delicado, a série não deixa de lado momentos de humor, superação e amor familiar.

Diversas temáticas estão presentes, servindo como alertas e quebras de tabus, tais como racismo, bullying, sexualidade, uso de drogas, aliciamento de menores, sistema de adoção, violência doméstica e mais.

The Fosters (divulgação)



Na trama, vamos conhecer primeiro Stef, uma policial que foi casada com seu colega de trabalho Mike, e com quem teve um filho, Brandon. Agora divorciada, ela vive com Lena, uma vice-diretora de uma escola. Juntas, elas resolvem criar filhos adotivos, além de Brandon. São eles Jesus e Marianna, irmãos gêmeos que foram abandonados pela mãe.



Lena ainda esbarra com Callie, uma adolescente problemática, e resolve acolher a menina. Callie provoca problemas de relacionamentos, e só se preocupa em resgatar seu irmão de sangue de 13 anos Jude, que também vive em um lar adotivo e sofre maus tratos. Já deu para perceber que teremos uma grande e variada família aqui, não é?



➨ Temporadas: 5 temporadas

➨ Duração de episódios: Em torno de 42 min (cada)

➨ Gênero: Drama

➨ Lançada em 2013

➨ Onde assistir: Prime Video dos EUA

➨ Finalizada? Sim.



4. Transparent

Uma família de Los Angeles com sérios problemas de relacionamento, assim podemos afirmar que é o início de Transparent, que já arrebatou 2 Globos de Ouro, incluindo a categoria de Melhor Série de Comedia.

Na trama, Mort tem três filhos, já adultos: Ali, Sarah e Josh. Quando ele os reúne para falar do futuro, os três ficam chocados ao descobrir que o assunto não é herança financeira, mas sim a notícia de que o pai deseja se assumir como transgênero. Todos os relacionamentos, com o mundo, com eles mesmos e um com o outro, irão se modificar à medida em que outros segredos e dificuldades vão se desvendando.

Transparent (divulgação)

A obra também passeia pelas questões de vida de cada um dos filhos. Enquanto Josh é um produtor musical bem sucedido e ninfomaníaco, Ali é uma garota inteligente que não consegue achar seu caminho e nunca consegue parar em um emprego. Por fim, temos Sarah, a mais velha, que depois tem dois filhos e alcançou um casamento estável com Len, mas agora se encontra em um embate emocional.



O seriado traz um temas afiados a serem discutidos em rodas de bar e nos debates familiares. Se no Brasil temos o caso bastante debatido do cartunista Laerte, em Transparent vemos uma legião de homens que assumem este lado feminino e seguem adiante com todos os riscos envolvidos em uma sociedade ainda repleta de vestígios preconceituosos.



➨ Temporadas: 5 temporadas

➨ Duração de episódios: 30 min (cada)

➨ Gênero: Comédia Dramática

➨ Lançada em 2014

➨ Onde assistir: Amazon Prime Video

➨ Finalizada? Sim.



5. One Day at a Time

Em One Day at a Time, reboot de versão dos anos 70, temos uma família americana com raízes próximas em Cuba. O grupo é composto por uma mãe recém-divorciada e ex-militar que precisa criar sua filha adolescente e o filho mais jovem. Para isso, ela conta com a ajuda de sua mãe, uma cubana conservadora, e seu amigo Schneider.



A obra se apoia em uma comédia sagaz e totalmente atual para abordar temas que são urgentes para todas as famílias. Estão presentes temas como depressão, ansiedade, terceira idade, cultura LGBTQ+, xenofobia, drogas e mais; tudo de forma sutil, mas escancarada quando necessária.

One Day at Time (divulgação)

Com uma imensa sensibilidade e personagens bem construídos, a série aborda um tema-base a cada temporada. Na primeira, por exemplo, acompanhamos todo o processo de Elena revelar aos seus familiares que é lésbica.



Além de todos os pontos singulares, a produção é aclamada pela crítica especializada. Só como exemplo: as três temporadas têm o famigerado certificado Fresh no Rotten Tomatoes, com 97% para a primeira e 100% para as duas últimas.



➨ Temporadas: 4 temporadas

➨ Duração de episódios: 35 min (cada)

➨ Gênero: Comédia e Drama | no formato de sitcon

➨ Lançada em 2017

➨ Onde assistir: Netflix

➨ Finalizada? Infelizmente foi cancelada, mas segue sendo uma das favoritas de muitos.