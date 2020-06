5 séries de diferentes gêneros para quem ama psicologia

Bates Motel, Dexter, Sessão de Terapia e outros títulos são facilmente lembrados quando o assunto mistura televisão e psicologia. Mas, e para quem busca tramas menos óbvias sobre o tema?

Como escritora, sou apaixonada por produções que conseguem misturar a temática com roteiros bem formulados e inovadores em diversos aspectos. E para dividir mais achados com vocês, separei na lista a seguir algumas das minhas séries favoritas e nada clichês que aprofundam detalhes curiosos sobre a mente humana.

Para quem gosta de drama, tem indicação. Para quem quer uma série mais levinha, tem outra indicação. Para quem busca algo repleto de mistério e tensão, também não falta dica. Para quem quer romance, tem também. E até uma minissérie nacional está no compilado.

Confira as tramas de diferentes estilos para quem ama saber mais sobre o nosso cérebro:

1. The Affair | Drama

A série The Affair explora os efeitos emocionais de uma relação extra-conjugal, ou seja: de uma traição, um caso. Noah é um professor que está tentando publicar seu segundo livro. Tem um casamento feliz e quatro filhos, mas ressente-se por depender do seu sogro. Alison é uma jovem garçonete que está juntando os cacos da sua vida e do próprio casamento após uma tragédia. É a relação entre dois personagens que vai gerar as diversas, intensas e pesadas repercussões.

A trama, que é repleta de diálogos fortes e reflexivos, não banaliza traições como pode parecer à primeira vista. Com detalhes firmes sobre consequências (principalmente a partir da segunda temporada), ela aprofunda questões psicológicas e discute cada vez mais as visões divergentes dos diferentes personagens. E, quando há qualquer tipo de falta de 'punição', há uma crítica social densa por trás. Logo, não é uma trama para pensar que 'tudo bem trair' e quem chegar ao final pode entender as metáforas que vão para uma outra angulação.

O ponto mais criativo e curioso da obra é que todo o caso é contado a partir das memórias de diferentes personagens. Eles chegam a lembrar de momentos iguais de formas que não são parecidas, assim como realmente funciona quando lembramos de algo que se passou há muito tempo atrás.

O jogo de egos e de como a nossa memória seleciona o que realmente fica marcado são alguns dos pontos bem trabalhados na obra. Noah, por exemplo, sempre lembra da esposa 'mais desarrumada' e de Alison mais 'sedutora', enquanto as próprias mulheres lembram de formas diferentes desses detalhes. São pontos assim, para quem souber perceber as entrelinhas, que criam uma narrativa original e instigante.

➨ Onde assistir: Globoplay

➨ Lançamento: 2014

➨ Finalizada? Sim, em 2019.

➨ Quantidade de temporadas: 5 (com 10 episódios cada).

➨ Nacionalidade: EUA.

2. Kill Me, Heal Me | Romance e comédia dramática

Cha Do Hyun é um herdeiro de terceira geração que desenvolveu transtorno dissociativo de identidade, na sequência de vários eventos traumáticos que ameaçam a vida. Ele tenta recuperar o controle sobre sua trajetória com a ajuda de Oh Ri Jin, uma residente de psiquiatria no primeiro ano, que o ajuda em segredo.

Em meio a tal relação que vai se firmando, o irmão gêmeo de Ri Jin (a residente de psiquiatria), Oh Ri On, que é um escritor, está determinado a descobrir a vida sem escrúpulos dos ricos e começa a seguir Do Hyun.

Pode Do Hyun assumir o controle sobre sua condição antes de uma das suas sete personalidades assumir o controle sobre ele? Cada uma dessas personalidades ganha aprofundamentos com explicações que mostram os motivos dos seus surgimentos. Drama, romance, variadas quebras de preconceitos e humor sob medida vão se misturando enquanto cada uma dessas descobertas é feita.

➨ Onde assistir: Viki

➨ Lançamento: 2015

➨ Finalizada? Sim, ainda em 2015.

➨ Quantidade de temporadas: 1 (com 20 episódios).

➨ Nacionalidade: Coreia do Sul.

3. The Fall | Suspense

The Fall um suspense psicológico que acompanha a vida de dois caçadores. O primeiro é um assassino em série que ataca suas vítimas em Belfast. O outro é uma detetive recrutada em Londres para encontrar este criminoso.

Em um jogo de gato e rato, a trama vai apresentando os detalhes mais vulneráveis sobre o psicopata, fazendo com que indagações sobre suas emoções surjam cada vez mais. Em paralelo, as críticas sociais aparecem em diálogos fervorosos protagonizados pela detetive.

Para qualquer apaixonado por psicologia, The Fall é o tipo de trama que não se consegue largar até que seja finalizada (e é possível fazer isso em poucos dias). Ela foi dita, inclusive, pelo próprio infográfico da Netflix, como a mais viciante série do catálogo (enquanto esteve disponível e completa no streaming).

➨ Lançamento: 2013

➨ Finalizada? Sim, em 2016.

➨ Quantidade de temporadas: 3 (com apenas 17 episódios ao todo).

➨ Nacionalidade: Reino Unido.

4. Being Erica | Série no melhor estilo 'levinha'

Para quem quer uma série levinha (daquelas que não são de comédia, mas que não trazem um drama pesadão e, sim, que nos deixam mais animados para encarar a realidade): Being Erica (ou Erica, em Portugal) pode ser a pedida ideal. Ela não deixa de trazer boas reflexões e vai amadurecendo mais a cada nova temporada.

Na trama, Erica é uma jovem de 32 anos e com a vida longe de como ela gostaria que fosse. A sua área profissional, a vida amorosa e até as relações familiares estão, na visão dela, um caos. É então que ela encontra um terapeuta que utiliza um método surreal para ajudá-la a rever os erros que ela diz ter cometido há anos atrás.

Ele passa a permitir que Erica entre em seu próprio corpo do passado e vá parar nas épocas em que aconteceram os seus 'erros'. Mas, calma, esqueça tudo o que você já sabe sobre tramas com viagens no tempo. Além de brincar entre as problemáticas do antes e (também!) do presente da personagem, a ideia principal da produção é mostrar como esses erros podem servir de lições para o 'hoje' de Erica.

O que pode soar como uma trama muito "para toda a família", passa a se tornar cada vez mais reflexiva e com diálogos daqueles repletos de frases que nos deixam com vontade de postar por aí e colar nas paredes. A 'viagem no tempo', inclusive, pode passar a ser vista como uma metáfora para cada lembrança que temos e sobre como podemos ressignificá-las.

➨ Lançamento: 2009

➨ Finalizada? Sim, em 2011.

➨ Quantidade de temporadas: 4 (em torno de 13 episódios em cada).

➨ Nacionalidade: Canadá.

5. Justiça | Drama + mistério nacional

Justiça pode até parecer a série desta lista que menos tem a ver com psicologia, mas para quem curte analisar as problemáticas e decisões de personagens repletos de camadas e de grandes traumas, as questões psicológicas estão mais do que inclusas na trama.

A produção brasileira mostra quatro prisões que ocorreram em uma única noite de 2009. Uma coincidência que une quatro pessoas de origens diferentes em Recife, cujos efeitos serão sentidos por muito tempo – muito mais do que durante os sete anos de reclusão a que foram condenados.

A razão pela qual cada um foi julgado culpado é questionável. Entre as polêmicas que dividem opiniões pelo mundo, a minissérie critica, portanto, os sistemas nacionais e globais com as burocracias e outras problemáticas envolvidas. Afinal, a justiça feita pelos que detém o poder é sempre mesmo uma justiça? Até que podem as leis estão sendo justas? O que poderia ou não deveria ser flexível? A ideia da obra é justamente levantar questionamentos.

A morte da filha pelas mãos do próprio namorado enciumado pesa no coração da professora Elisa (Deborah Bloch). Do outro lado, a família de Fátima (Adriana Esteves) vive em harmonia até que o policial brutal Douglas (Enrique Diaz) e sua namorada Kellen (Leandra Leal) se mudam para a casa ao lado. Quando o cachorro desse casal morde o filho mais novo de Fátima, ela acaba cometendo um crime na intenção de proteger suas crianças.



Tais histórias vão percorrer lições diversas que discutem a moral, a ética e a complexidade do perdão.

➨ Onde assistir: Globoplay

➨ Lançamento: 2016

➨ Finalizada? Sim, ainda em 2016 (é uma minissérie).

➨ Quantidade de temporadas: 1 (com 20 episódios).

➨ Nacionalidade: Brasil