5 séries inovadoras para assistir em um único dia

Obras-primas. Assim podem ser resumidas todas as tramas desta seleção especial. Elas vão do mistério ao drama e dos casos reais até a comédia, tocando em temas delicados como agressões, assassinatos, cocaína no Brasil, luta de classes e feminicídio.



Com roteiros bem estruturados e surpreendentes, essas produções podem ser devoradas em apenas um dia completo ou até em uma tarde. Para quem cansou de clichês ou de algo que não mexe, de fato, com o emocional, eis aqui um compilado de produções brasileiras ou internacionais para mudar tudo em menos de 24h.



Sabe aquele tipo de série que você queria não ter visto só pra assistir de novo? Pois eu, como escritora, fico assim, aplaudindo cada uma. Confira:



1. DOM

Gabriel Leone é o proagonista de Dom, série da Amazon Prime (divulgação)



O drama é baseado na trajetória real de Pedro Dom, um rapaz da classe média carioca que se tornou um terror para a sua cidade. Após ficar viciado em cocaína, ele passa a liderar uma gangue que assalta condomínios de luxo no início dos anos 2000.



Mas, o que torna a trama inovadora é não ficar presa apenas a essa narrativa de base. As reflexões trazidas a partir do caso real são diversas e vão desde as consequências familiares mais profundas até os sistemas corruptos do país.



Enquanto a série apresenta a vida de Pedro, ela também mergulha em outra linha do tempo, nos contando a história de Victor Dantas, pai de Dom, que é um policial engajado no combate à cocaína desde os anos 70.



Sem imaginar que no futuro seu filho estaria afundado no vício, Victor vive diversos momentos que põem a sua ética à prova. Assim como a mãe, a irmã e todos ao redor de Dom, ele também terá a sua vida drasticamente afetada pela forma com que o seu filho passa a usar a própria inteligência, com escolhas que acabam deixando diversos alertas sobre a importância de saber abdicar e de lembrar que liberdade é mais sobre saber ao que se prende.



A frase a seguir, do meu futuro livro Deixar Para Lá Também é Bater de Frente, resume muitas das mensagens que a produção acaba abordando nas entrelinhas: "Conquistar não é sobre alcançar tudo o que aprecia, mas apreciar tudo o que se alcança. Elevar não é sobre ter tudo o que pensa, mas sempre pensar em tudo o que se tem. Vencer não é sobre fazer tudo o que admira, mas admirar tudo o que se faz".



A melhor produção brasileira já feita no universo das séries. Devorei em uma tarde.



➨ Onde assistir: Amazon Prime Video

➨ Duração por episódio: 60 min

➨ Gênero: Drama Biográfico

➨ Nacionalidade: Brasil

➨ Número de temporadas: 1

➨ Está finalizada? A segunda temporada ainda não foi confirmada, mas a primeira é bastante redonda.

➨ Episódios por temporada: 8

➨ Ano de lançamento: 2021



2. True Detective

A série policial True Detective está no catálogo da HBO (divulgação)

Uma das séries policiais mais aclamadas e, simultaneamente, tão pouco conhecida no Brasil. Nela, a trama é narrada por diferentes perspectivas, acompanhando as investigações de um crime que teria sido cometido por um assassino em série. O caso é investigado pelos detetives Rust Cohle e Martin Hart em 1995, na Louisiana.



Dezessete anos depois, o caso é reaberto e os próprios detetives passam a ser questionados pela polícia, que ainda tenta prender o mesmo criminoso. É aí que passado e presente são apresentados em paralelo, enquanto um quebra-cabeça metafórico e bastante elaborado passa a ser montado.



Sem medo de aprofundar as subtramas, as vidas pessoais e os passados de cada personagem começam a cobrar o preço da negligência que ambos tiveram por conta do trabalho exigente. E é nessas entrelinhas onde estão os maiores diferenciais da produção. A paleta de cores que pula do azul para o preto e contrasta com o amarelo alaranjado consegue causar a falta de ar no espectador, enquanto tudo brinca de ser contado de frente para trás.



Com suspeita de ser um assassinato cometido em um ritual satánico, o homicídio passa a mostrar novas pistas e tudo pode mudar nos rumos desses dois protagonistas repletos de camadas que ajudam o espectador a debater todos os ângulos das próprias vidas.



➨ Onde assistir: HBO

➨ Duração por episódio: 54 – 60 min

➨ Gênero: Drama Criminal | Mistério

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Número de temporadas: 3

➨ Está finalizada? Uma nova trama completa se fecha a cada temporada.

➨ Episódios por temporada: 8

➨ Ano de lançamento: 2014



3. Manhãs de Setembro

A cantora Liniker estrela a série Manhãs de Setembro na Amazon (divulgação)

Com cinco episódios de 30 minutos, Manhãs de Setembro narra a trajetória de Cassandra (Liniker) que, desde que deixou sua cidade para trás, decidiu não fazer concessões para se tornar o que sempre quis ser: uma mulher trans livre e independente.



Depois de anos comendo o pão que o diabo amassou, finalmente as coisas começaram a entrar nos eixos: ela consegue alugar um apartamento próprio pela primeira vez, tem um namorado que a ama e um trabalho como motogirl no centro de São Paulo. Mas, então, tudo se complica quando sua ex-namorada reaparece com um menino que diz ser seu filho.



Precisando assumir a criança e revirar a própria vida de cabeça para baixo, a protagonista precisa encontrar novas formas de lutas e liberdades. E é aí que entra um dos grandes diferenciais da trama, já que a obra não fica presa em estereótipos ou no formato de apenas mostrar a fase de transição de um transsexual. O foco, na produção, é exibir o pós. Ela já viveu todo o processo basilar da autodescoberta e, agora, está seguindo a própria vida e debatendo sobre maternidade, amor, vida profissional e tantos outros aspectos.



Com muita sensibilidade e diversas críticas sociais, a relação parental e os desafios de uma vida que é obrigada a mudar são os pontos mais enriquecedores da série, que terá a sua primeira temporada lançada mundialmente no dia 25 de junho. Todos os episódios são exclusivos do Amazon Prime Video e esta é mais uma produção brasileira que chega agora para 240 territórios.



➨ Onde assistir: Amazon Prime Video

➨ Duração por episódio: 30 min

➨ Gênero: Drama

➨ Nacionalidade: Brasil

➨ Número de temporadas: 1

➨ Está finalizada? A segunda temporada ainda não foi confirmada, mas a primeira fecha bem o ciclo.

➨ Episódios por temporada: 5

➨ Ano de lançamento: 2021



4. Big Little Lies

A premiada Big Little Lies conta com elenco de estrelas (divulgação)

Sete episódios foram suficientes para fazer de Big Little Lies uma das melhores produções de 2017. Adaptada do livro homônimo de Liane Moriarty, a série da HBO apresenta três mães que se aproximam quando seus filhos passam a estudar juntos no jardim de infância. Até então, elas levam vidas aparentemente "perfeitas". Mas, a cidade pequena entra em choque com um assassinato na festa da escola.



É aí que a produção passa a retratar como a violência está introjetada na vida das mulheres com diferentes nuances e impactos. Uma sequência de traumas, intrigas e disputas passa a ser exibida através dos depoimentos de testemunhas à polícia com recursos de flashback para contextualizar tudo o que aconteceu antes do crime.



Os diversos tipos de agressões em relacionamentos amorosos, familiares e em outros âmbitos passam a ser destacados em entrelinhas e também de formas explícitas, enquanto passamos a descobrir a força da sororidade e os segredos que cada uma dessas mulheres carregam como pesos em suas costas.



Em resumo, está aqui uma baita obra-prima sem romantizações sobre maternidade, amizade, vida adulta, feminismo e diversos outros alertas sociais. E não precisa de desespero, porque apesar de ter mais uma temporada e a terceira em especulação, a primeira é totalmente fechada e pode ser devorada em um único dia sem esforços.



➨ Onde assistir: HBO

➨ Duração por episódio: 45–58 min

➨ Gênero: Drama | Mistério

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Número de temporadas: 2

➨ Está finalizada? Há especulações de uma terceira temporada, mas a primeira fecha bem um ciclo.

➨ Episódios por temporada: 7

➨ Ano de lançamento: 2017



5. Gentefied

A comédia Gentefied está no acervo da Netflix (divulgação)

Gentefied é uma série sobre luta de classes e que deve ser assistida de forma analítica, ainda que possa criar barreiras preconceituosas para muitos – por ser uma comédia. A trama gira em torno da família Morales, que luta para manter o negócio do patriarca, um restaurante mexicano, funcionando. Isso porque, o bairro deles, que é repleto de latinos e pessoas de baixa renda, está sofrendo gentrificação – um processo de transformação urbana que “expulsa” moradores de bairros periféricos e transforma essas regiões em áreas nobres.



Além desses dramas externos, os internos também não deixam de mostrar as suas várias facetas. Com problemáticas que vão dos romances até questões parentais, a obra latinoamericana consegue aprofundar genialmente o conflito entre o velho e o novo — ou entre a tradição e a inovação, que é um tema encravado em todas as subtramas



Além disso, para quem está em busca de boas inspirações para a vida profissional, não faltam pitadas que vão para tal ângulo. Um dos netos, por exemplo, sonha em ser um cozinheiro profissional e, para isso, aceita ser subjugado por um chef racista em uma cozinha em que é motivo de piada por “não ser mexicano o suficiente”. Assim, as reflexões trabalhistas e sociais vão se mesclando com boas críticas.



➨ Onde assistir: Netflix

➨ Duração por episódio: 27 - 32 min

➨ Gênero: Comédia

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Número de temporadas: 1

➨ Está finalizada? Tem segunda temporada confirmada.

➨ Episódios por temporada: 10

➨ Ano de lançamento: 2020