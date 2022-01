5 séries nacionais para quem ama psicologia

Mistério, drama, comédia ou thriller? Não precisa escolher! Na seleção de hoje você vai poder mergulhar em diferentes curiosidades sobre a mente humana enquanto navega por diversos gêneros em tramas nacionais impecáveis. Confira:

1. Dupla Identidade

Bruno Gagliasso em Dupla Identidade (divulgação)

A trama segue os passos de Edu, que pode muito bem representar aquele nosso vizinho simpático ou, até mesmo, aquele colega de trabalho gentil, mas que, nas horas vagas, mata mulheres cruelmente. Enquanto esses assassinatos ocorrem, uma detetive é chamada para trabalhar no caso e descobrir quem é o serial killer. É aí que começa um "jogo de gato e rato" com reflexões e sacadas inteligentes.

Em meio a este processo, alertas sobre relacionamentos abusivos, Síndrome de Borderline e outros aspectos de importância vão sendo também bem abordados. E foi com este roteiro bem amarrado que a autora Glória Perez mergulhou no desafio de lançar algo relativamente “original” dentro de um sistema de produção saturado sobre o modus operandi de sedutores assassinos em série.

No melhor estilo "Ted Bundy", a obra navega em detalhes sobre mentes psicopatas e comportamentos perigosos que podemos deixar passar no dia a dia. Assim, apesar da sensação de estar diante de uma possível colcha de retalhos de séries estadunidenses, há pontos essencialmente brasileiros que tornam Dupla Identidade uma atração diferenciada. Não é à toa que mesmo lembrando da série The Fall (excelente!), ela consegue ganhar o próprio destaque.

Ah, e o melhor: dá para maratonar rapidinho em um fim de semana.

➨ Onde assistir: Globoplay

➨ Gênero: Thriller

➨ Número de temporadas: 1

➨ Está finalizada? Ainda não se sabe se haverá 2ª temporada

➨ Episódios por temporada: 13

➨ Ano de lançamento: 2014

2. Adorável Psicose

Natalia Klein em Adorável Psicose (divulgação)

A comédia é estrelada por Natalia Klein, que criou o roteiro com base nas próprias experiências de vida. Com humor próprio, inteligente e crítico, a obra apresenta a protagonista como uma jovem que acha dilemas nos mínimos aspectos da sua vida. Qualquer que seja a situação do dia, sua reação não é das mais costumeiras. Disso, já é possível observar uma das críticas da série: a mulher, geralmente, é vista como louca, enquanto o homem, quando critica aspectos da vida, é visto como sagaz e observador. Assim, a trama caminha também por críticas diversas ao machismo.

Em meio a tal realidade, a personagem decide procurar tratamento com uma psicanalista, a Dra. Frida. As consultas servem para que Natalia revele seus problemas pessoais, que sempre a levam a questionamentos sociais. As reflexões são diversas e alcançam aspectos sobre preconceitos variados do povo brasileiro e, muitas vezes, sobre questões globais. Política e outras vertentes também não deixam de aparecer como temas nas reflexões das entrelinhas.

Natalia é solteira, tendo ao seu lado dois melhores amigos que tentam ajudá-la. Em 2013, a trama alcançou o TOP 5 em diversos momentos nas listas de séries mais vistas da TV paga. Chegando perto de nomes como The Walking Dead e American Horror Story: Coven, a obra foi um dos maiores sucessos nacionais das televisões fechadas.

➨ Gênero: Comédia Dramática

➨ Número de temporadas: 5

➨ Está finalizada? Sim.

➨ Episódios por temporada: entre 5 e 13

➨ Ano de lançamento: 2010 – 2014.

3. Psi

Carlo Antonini em Psi (divulgação)

A série segue o cotidiano de Carlo Antonini, psicanalista que vive aventuras dentro e fora de seu consultório, lidando com casos inusitados e, por vezes, perigosos. A produção tem como objetivo apresentar histórias que, sob a ótica de um psicanalista, fazem uma análise do comportamento e das personalidades do paulistano (que representam as populações de grandes cidades e/ou de qualquer canto do mundo), que enfrenta constantemente as questões existenciais e morais do mundo moderno.

O personagem Carlo Antonini, que estrelou os romances O Conto do Amor e A Mulher de Vermelho e Branco, vive uma espécie de continuação dos livros na série, que é também escrita pelo psicanalista e colunista da Folha, Contardo Calligaris e por Thiago Dottori.

A produção já foi indicada ao Emmy Internacional na categoria de Melhor Série (em 2015).

➨ Onde assistir: HBO Max

➨ Gênero: Drama

➨ Número de temporadas: 4

➨ Está finalizada? Ainda não há confirmação de uma 5ª temporada.

➨ Episódios por temporada: entre 10 e 13.

➨ Ano de lançamento: 2014

4. Bom dia, Verônica

Verônica Torres trabalha como escrivã na Delegacia de Homicídios de São Paulo. Após presenciar um suicídio, ela decide investigar por conta própria dois casos esquecidos envolvendo mulheres agredidas.

Tudo muda em sua vida quando ela recebe uma ligação de Janete (Camila Morgado), uma dona de casa que vive um relacionamento abusivo com o policial Cláudio Brandão (Eduardo Moscovis), que inclusive guarda um segredo sombrio. Apesar de afastada da ação há anos, Verônica decide ir à fundo e investigar o caso – mesmo que isso custe a sua vida. A partir disso, ela passa a estudar comportamentos humanos e as consequências de relacionamentos tóxicos.

A série é eletrizante, assustadora e repleta de mistérios. Algumas cenas podem ser delicadas para quem não tiver estômago forte. E, ainda que não perca em nada para suspenses norte-americanos, a produção não deixa de ter os seus lados brasileiros importantes, já que aborda temas sérios, como violência contra a mulher, corrupção na polícia e invalidação da vítima.

Para quem deseja, ainda, dicas de livros, a produção é baseada no título homônimo do autor Raphael Montes.

➨ Onde assistir: Netflix

➨ Duração por episódio: cerca de 45 minutos

➨ Gênero: Crime

➨ Número de temporadas: 1

➨ Está finalizada? Não: já foi confirmada a 2ª temporada

➨ Episódios por temporada: 8

➨ Ano de lançamento: 2020

5. Sob Pressão

Marjorie Estiano e Júlio Andrade em Sob Pressão (divulgação)

Sob Pressão é uma das séries atuais mais aclamadas no país. A produção acaba de levar diversos prêmios no programa Melhores do Ano, incluindo o de Melhor Série. O reconhecimento não é à toa: além de trazer um roteiro forte e repleto de análises sobre negligências, relacionamentos humanos e comportamentos brasileiros, a obra também inclui um excelente elenco.

Na trama, em meio à batalha diária, duas vidas atormentadas por fantasmas do passado encontram, uma na outra, a cura para suas almas doentes. De um lado, o cético Dr. Evandro (Julio Andrade), cirurgião-chefe da equipe médica, um profissional de talento incomparável, viciado no trabalho e em remédios.

Do outro, a religiosa e eficiente Dra. Carolina (Marjorie Estiano), cirurgiã vascular que busca na fé o antídoto contra toda miséria que enfrenta no dia a dia. Parceiros de trabalho, os dois têm em comum o desejo de salvar vidas. Eles precisam encontrar o equilíbrio entre as dificuldades do ofício e os conflitos íntimos para enfrentar a rotina no ambiente sob pressão e extremamente caótico de uma emergência no subúrbio do Rio de Janeiro. Em meio a casos complexos, desafios pesados e dilemas éticos, Evandro e Carolina se aproximam.

➨ Onde assistir: Globoplay

➨ Gênero: Drama | Série Médica

➨ Número de temporadas: 4

➨ Está finalizada? Não: ainda terá a 5ª temporada

➨ Episódios por temporada: 9

➨ Ano de lançamento: 2017

EXTRA: Sessão de Terapia

Selton Melo em Sessão de Terapia (divulgação)

Esta já indiquei aqui na coluna, mas é sempre bom relembrar. A cada episódio da trama, o telespectador tem a oportunidade de acompanhar a história de um novo paciente. Os casos vão desde uma mulher casada que ama demais até um adolescente alcoólatra ou um empresário que não consegue assumir sua preferência sexual. Todos compartilham suas dúvidas e angústias com a esperança de encontrar uma resposta para os seus problemas.

➨ Onde assistir: Globoplay

➨ Gênero: Drama

➨ Número de temporadas: 3

➨ Está finalizada? Sim

➨ Episódios por temporada: 10

➨ Ano de lançamento: 2014