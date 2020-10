5 séries para ampliar suas técnicas profissionais de marketing e comunicação

1. Emily in Paris

Para quem busca uma série mais leve e que não deixa de ter dicas de marketing que saem do raso, Emily in Paris é a pedida ideal. Na trama (que é lançamento recente da Netflix), Emily Cooper (Lily Collins) é uma jovem executiva da área de Soluções Digitais que se muda de Chicago para Paris após receber uma proposta de trabalho temporário na nova filial da empresa na qual já atua.

A jovem agora tem a chance de realizar todos os seus sonhos, mas se depara com muitos desafios pelo caminho, começando pelo fato de não saber falar francês. Com dificuldade para fazer amigos no local e para ter as suas ideias ouvidas, ela vai passar por aventuras que não esperava. E, assim, Emily vai precisar achar o equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal para aproveitar ao máximo seu tempo na Cidade da Luz.

Em meio a aspectos amorosos e situações de outros relacionamentos, podemos acompanhar as rápidas atitudes e soluções de Emily para as questões dos clientes com os quais trabalha. As ideias da personagem vão desde caminhos para gerar mais engajamento nas redes sociais até gerenciamentos de crises e questionamentos sobre maneiras atuais de lidar com possíveis polêmicas. Todos os raciocínios envolvem muito marketing, comunicação empática e atualidades.

Além disso, a produção é daquelas que pode deixar qualquer um mais inspirado e produtivo (ainda que o caráter da protagonista tenha lá suas péssimas questões na vida pessoal). A fotografia é belíssima, as paisagens são encantadoras, os looks inspiram para mais autoconhecimento e cada detalhe faz com que o espectador sinta que está viajando de fato e curtindo os ares de um outro país.

➨ Onde assistir: Netflix

➨ Gênero: Comédia, Drama (ou, nesse caso, como gosto de chamar: série levinha)

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Número de temporadas: 1 (2ª a ser confirmada) | 10 episódios

➨ Lançamento: 2020

2. O Negócio

A série nacional O Negócio conta a história de Karin, Luna e Magali, três mulheres que se unem com o objetivo de revolucionar sua profissão. Sem perspectivas de crescimento na carreira, elas têm uma visão: se por trás de todos os produtos existe uma estratégia de marketing, por que não aplicar essas mesmas técnicas à profissão mais antiga do mundo? Karin, Luna e Magali são garotas de programa e mulheres de negócios.

Ainda que a prostuição envolva diversos aspectos a serem questionados, estudados, aprofundados e debatidos, o foco da trama está em quebrar tabus sobre sexualidade, autoconhecimento e empreendedorismo, exibindo a força e inteligência de um grupo feminino em ambientes competitivos.

Com dicas de marketing que podem ser aproveitadas em diversos negócios, a produção busca inovar e abrir mentes para novas ideias em quaisquer áreas.

➨ Onde assistir: HBO

➨ Gênero: Drama

➨ Nacionalidade: Brasil

➨ Número de temporadas: 4 temporadas (em torno de 13 episódios a cada temporada)

➨ Lançamento: iniciada em 2013 | finalizada

3. The Newsroom





A série mostra os eventos dos bastidores de um fictício canal a cabo de notícias, principalmente do programa comandado pelo polêmico Will McAvoy, que junto com sua equipe tenta colocar no ar apurações jornalísticas bem feitas – apesar de obstáculos pessoais, comerciais e corporativos.

O início da trama acompanha Will, que é âncora e, após cometer um deslize em público e ter que sair em férias forçadas, retorna para a redação de seu telejornal e descobre que sua equipe foi substituída. Ele, então, deve aprender a lidar com seu novo time – que inclui sua ex-namorada Mackenzie McHale como a produtora-executiva do programa News Night.

Entre dificuldades financeiras e pessoais, a equipe de repórteres engajados, produtos e outros profissionais tentam manter a qualidade enquanto buscam as saídas mais criativas para prosseguir com uma audiência fiel ao trabalho que produzem. Com muitas dicas sobre comunicação e empreendedorismo, a produção é recheada de alertas também para qualquer profissional de marketing, RP, publicidade e gerenciamento de crise em geral.

➨ Onde assistir: HBO

➨ Gênero: Drama

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Número de temporadas: 3 temporadas (em torno de 10 episódios a cada)

➨ Lançamento: iniciada em 2012 | finalizada

4. Mr. Selfridge

Mr. Selfridge é uma adaptação de Andrew Davis (Razão e Sensibilidade) da obra de Lindy Woodhead. A história narra a vida de Harry Gordon Selfridge, empresário americano que decidiu transformar o hábito de comprar em um prazer tão grande quanto o sexo – como ele afirma. Assim, abriu a primeira loja de departamentos de Londres, conhecida como Selfridges.

Situada em 1909, período em que as mulheres inglesas com poder aquisitivo começavam a se modernizar e a aproveitar mais a liberdade social, a produção acompanha diversos âmbitos da vida de Selfridge e seus ensinamentos sobre administração e publicidade.

➨ Gênero: Drama

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Número de temporadas: 4 temporadas (em torno de 10 episódios a cada temporada)

➨ Lançamento: início em 2013 | finalizada

5. Trust Me

Ideias, pressão de venda, medo, concorrência e muitas lições estão em jogo no mundo dos negócios. E é nesse meio em que Trust Me se desenvolve – mas cuidado para não confundir com a série médica de mesmo título.

A série descreve o universo de uma famosa agência de publicidade, RGM, de Chicago, que serve como cenário para a trama. Os protagonistas são os amigos inseparáveis: Mason, diretor de arte, casado e muito focado; e Conner, redator, solteiro e bem descolado. Eles formam uma lendária dupla no meio profissional, com cada um curtindo a vida do seu próprio jeito.

Com muitas dicas de copywriting, as histórias concentram-se na superação de desafios da indústria de marketing, abordando os objetivos de cada cliente, o cotidiano de uma produção e os diversos relacionamentos entre as áreas da agência.

➨ Gênero: Drama

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Número de temporadas: 1 temporada (13 episódios)

➨ Lançamento: início em 2009 | finalizada/cancelada

EXTRA: American Experience

A série de documentários American Experience apresenta episódios que duram em torno de 55 minutos e com a trajetória, as revoluções e as soluções geradas por personalidades e eventos que tiveram um impacto na formação dos Estados Unidos – e, na maior parte das vezes, também no mundo.

A produção apresenta, na maior parte dos casos, histórias de criadores, gênios, empreendedores, artistas e diversos profissionais que foram desacreditados e precisaram criar meios de provar o valor do que pensam.

Dois dos episódios mais famosos são American Experience: The Circus e American Experience: Tesla. No primeiro, os apresentadores P.T. Barnum e James Bailey criam uma nova forma de entreterimento nos EUA em meio à discriminação, rivalidade e controvérsia. É possível acompanhar a ascensão e queda do circo nos EUA: de espetáculo itinerante ele passou a evento cultural e, hoje, está quase extinto. Até quando sobreviverá?

Já o segundo, de 52 minutos, foi lançado originalmente em 2016 e explora os feitos e a trajetória do gênio-inventor Nikola Tesla, que revolucionou nossa sociedade e contribuiu para muitas descobertas que hoje nos são cotidianas, principalmente nas áreas de engenharia elétrica e eletrotécnica.

São mais de 30 episódios e existem vários outros que retraram importantes nomes, como o que mergulha na vida de Walt Disney (ensinando muito sobre Storytelling) ou os que abordam os feitos de Rachel Carson e Henry Ford. Assim, é possível analisar as lições de empreendedorismo, marketing, criatividade e produtividade que podem ser aderidas através de cada filme elaborado.

➨ Alguns episódios da série já foram disponibilizados na Netflix e hoje estão na Amazon Prime dos EUA. Partes deles (e alguns até completos) estão também no canal de YouTube da PSB, emissora original do programa). O único porém é que em todos os lugares a série está disponível, por enquanto, apenas em inglês.

➨ Gênero: Série Documental

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Número de temporadas: mais de 30 episódios

➨ Lançamento: iniciada em 1988

Outras dicas que podem ser bacanas para ampliar a comunicação e as técnicas de marketing são Suits, Put Your Head on My Shoulder e o filme Império de Memes.

