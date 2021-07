5 séries para ficar com o coração quentinho e refletir sobre temas importantes

Quem não é louco por Psicologia? E quem não adora uma série levinha, mas que não deixa de ser intensa e importante? Para os apaixonados por tudo isso, preparei uma seleção especial e repleta de títulos recentes que merecem uma boa maratona.

Como escritora, não poderia deixar de incluir dicas para os criativos de plantão, mas não faltam obras sobre questões amorosas e temas delicados, como autismo. Tudo isso chega em cada série com muitas inspirações para quaisquer profissionais e com aprofundamentos de outros temas que muito nos ensinam.

E, o melhor: tem opções para curtir em vários streamings! Netflix, HBO Max, Apple TV+ e Globoplay.

1. Love Life

(Foto: Divulgação)

A trama, que é novidade do (novo) streaming HBO Max, é repleta de reflexões psicológicas – trazendo, inclusive, cenas de terapia e/ou com narrações sobre os atos humanos mais costumeiros. Na produção, conhecemos a vida de Darby, que carrega os seus traumas do passado sem enfrentá-los e passa a ter um melhor autoconhecimento enquanto busca conexões profundas neste mundo raso.

A série mergulha no desenvolvimento da protagonista ao longo de suas relações humanas e mostra também a evolução de quem passou pela sua vida. Assim, vamos conhecendo os seus diversos relacionamentos marcantes, indo dos mais fracassados até os mais bem sucessidos e dos mais curtos até os mais longos.

De forma leve, divertida e fácil para qualquer se identificar, a trama consegue nos fazer questionar situações já vividas, repensar nas lições que a vida já deixou e, até, pensar sobre relacionamentos tóxicos e momentos focanos no amor-próprio e ou na falta dele.

➨ Onde assistir: HBO Max

➨ Duração por episódio: 30min

➨ Gênero: Comédia | Romance

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Número de temporadas: 1

➨ Está finalizada? Foi renovada para a segunda temporada, mas será uma nova história, com novos personagens (não a continuação desta primeira).

➨ Episódios por temporada: 10

➨ Ano de lançamento: 2020

2. Atypical

(Foto: Divulgação)

Fofa, importante e linda! A série, que já foi finalizada pela Netflix, mostra a vida de Sam Gardner, um jovem de 18 anos que é diagnosticado dentro do espectro do autismo e resolve que deseja ter uma namorada. Sam é extremamente carismático, mas muitas pessoas o julgam por não entenderem como funciona a sua mente – o que é bem explicado e aprofundado na trama.

O protagonista tenta lidar com os bloqueios sociais enquanto trabalha, estuda e vive processos de amadurecimento. Encorajado por sua psicóloga, ele decide buscar mais independência e autoconhecimento enquanto vários problemas ocorrem no dia a dia de sua família.

A obra consegue aprofundar as relações e a rotina também de personagens secundários, como a mãe e o pai (que passam por uma crise no casamento), a irmã, que vive pressões na escola, e os seus amigos de longa data.

Para quem busca uma série que dá vontade de morder, aqui está a melhor opção. Dá para maratonar do começo até o fim sem parar de rir e se emocionar.

➨ Onde assistir: Netflix

➨ Duração por episódio: 26 – 38min

➨ Gênero: Teen | Drama | Comédia

➨ Nacionalidade: Estados Unidos da América

➨ Número de temporadas: 4

➨ Está finalizada? Sim! Foi finalizada recentemente.

➨ Episódios por temporada: 8 - 10

➨ Ano de lançamento: 2017

3. Little Voice

(Foto: Divulgação)

Ode aos artistas e criativos de plantão! Histórias com mulheres que lutam pelos sonhos enquanto lidam com rejeições certamente nos levam para outro patamar social. Agora junte isso a muitos dramas românticos, financeiros e familiares. Assim pode ser resumida a vida de Bess King, uma artista talentosa em busca da sua voz única e autêntica.

A compositora e cantora esconde as suas letras reflexivas e passa por um processo de autoaceitação para entender a força da sua arte e o quanto ela deve correr atrás de uma carreira de sucesso. Mesmo com tantos obstáculos, ela encontra a melhor arma para enfrentá-los: a sua voz (em todos os sentidos metafóricos e literais).

Ideal para qualquer empreendedor ou sonhador, a obra traz, ainda, aprofundamentos sobre temas delicados, como alcoolismo, homofobia, machismo, abandono parental e assédio dentro da indústria musical. Não esquecer da sua essência é outro dos tópicos sempre bem abordados na produção – e tudo isso regado ao sol de Nova Iorque.

➨ Onde assistir: Apple TV+

➨ Duração por episódio: 30min

➨ Gênero: Comédia dramática | Romance | Musical

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Número de temporadas: 1

➨ Está finalizada? Não. Foi renovada para a segunda temporada.

➨ Episódios por temporada: 9

➨ Ano de lançamento: 2020

4. Dickinson

(Foto: Divulgação)

Para os que ficaram tristes com o cancelamento da quarta temporada de Anne with na “E”, Emily Dickinson poderá aquecer um pouco os corações dos fãs com a sua história. Emily é uma jovem à frente do seu tempo, uma escritora em ascensão que se sente deslocada da sua época. Tomada por ideias progressistas demais para o século XIX (em que nasceu), a poetisa vai ter que usar a sua vasta imaginação para encarar os obstáculos que a sua família e sociedade colocarão no seu caminho.

Poética, a série é baseada na vida real da poeta de mesmo nome, que viveu na controversa época do abolicionismo estadunidense e no auge da guerra civil entre as províncias sulistas e nórdicas. Dickinson não é uma obra que preza em contar muitas histórias de época, mas ao mesmo tempo se posiciona sobre os obstáculos enfrentados pelas mulheres, as limitações vividas pelos negros e, ainda, questões LGBTQIA+.

A protagonista funciona como uma heroína aos avessos e seus momentos de quase desistência são combustível para uma vasta gama de poemas incríveis e que cultivam um fértil território para que o público tenha as suas próprias divagações psíquicas.

➨ Onde assistir: Apple TV+

➨ Duração por episódio: 26 – 34min

➨ Gênero: Comédia de época | Humor ácido | Drama histórico

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Número de temporadas: 2

➨ Está finalizada? Não. Foi renovada para a terceira temporada.

➨ Episódios por temporada: 10

➨ Ano de lançamento: 2019

5. Young Sheldon

(Foto: Divulgação)

A série é derivada de The Big Bang Theory, produção de sucesso que teve o personagem Sheldon (já adulto) como um grande protagonista. Nesse spin-off, conhecemos a vida do garoto nerd enquanto ele ainda era criança. Aqui, o jovem gênio frequenta o ensino médio no Texas com apenas nove anos de idade, lidando com o mundo ao redor enquanto a sua família deve encontrar uma forma para lidar com ele.

Sheldon não possui uma compreensão completa de pistas e comportamentos sociais e, além disso, possui um senso de superioridade elevado, o que traz diversas reflexões sobre o real sentido de humildade.

Com elenco elogiado, diálogos que inspiram qualquer líder e humor na medida – entre um tom mais sitcom e outro mais trabalhado –, a trama está garantindo vida longa enquanto se distancia um pouco do estilo da produção original que a fez acontecer.

➨ Onde assistir: Globoplay

➨ Duração por episódio: 22min

➨ Gênero: Comédia

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Número de temporadas: 5

➨ Está finalizada? Não.

➨ Episódios por temporada: 22

➨ Ano de lançamento: 2017