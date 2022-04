5 séries super inteligentes e bem recentes para quem quer sair dos clichês

Está com saudade de algo repleto de críticas sociais ou de terminar os episódios de uma série com a boca aberta? Existem tramas repletas de sacadas geniais e com reflexões super inteligentes, que vão desde as tramas de mistério até as obras baseadas em casos reais.

Muitos desses roteiros fora das caixas chegaram recentemente nos streamings e, desta vez, o garimpo que venho apresentar é justamente de títulos nada óbvios para que você saia dos clichês. Confira:

1. Severance (Ruptura)

Quem ama Black Mirror não pode perder esta baita obra de arte. Se gosta de séries que vão fazer com que várias teorias borbulhem na sua mente, esta opção é ainda mais ideal.

Ruptura está na Apple TV+ (divulgação)

Na trama, que é repleta de críticas sociais em formatos metafóricos, Mark Scout (Adam Scott) é líder de uma equipe de funcionários de escritório cujas memórias entre suas vidas pessoais e profissionais foram cirurgicamente separadas. Este experimento de ‘equilíbrio entre vida e trabalho’ é questionado quando Mark se vê no centro de um mistério desafiador que o forçará a confrontar a verdadeira natureza do seu emprego e... a sua própria.

➨ Temporadas: 1

➨ Continuação: renovada para a segunda temporada

➨ Episódios: 9

➨ Duração: 40-60 min (por episódio)

➨ Gênero: ficção científica

➨ Onde assistir: Apple Tv+

2. The Dropout⠀⠀

É baseada na história da Elizaneth Holmes, a jovem que com menos de 20 anos decidiu criar uma máquina que faria exames com apenas uma gotinha de sangue, podendo diagnosticar doenças. O problema é que ao invés de estudar e fazer aprofundamentos, ela acaba criando farsas para conseguir investidores (que a deixam bilionária). Além da série, existe um podcast de mesmo nome, o qual inspirou a trama. Existe também o documentário “The Inventor”, na HBO.

The Dropout integra o catálogo do Star+ (divulgação)

Para quem deseja conferir mais séries de golpistas (que usaram as inteligências de formas nada sagazes), temos também: Dopesick (Star+) e Inventing Anna (Netflix).

➨ Temporadas: 1

➨ Continuação: ainda não houve a renovação para a segunda temporada

➨ Quantidade de episódios: 8

➨ Gênero: Criminal/Biográfico

➨ Duração: 50 minutos (por episódio)

➨ Onde assistir: Star+

3. O Pacificador

A série explora as origens do Pacificador, um homem que acredita na paz a qualquer custo – não importa quantas pessoas ele tenha que matar para obtê-la. Logo, a trama é repleta de metáforas que formam críticas sociais de peso e que podem ser interpretadas de diversas maneiras. Para quem quer bastante humor, ação e emoção, esta é a pedida ideal.

Membro do Esquadrão Suicida, o Pacificador ganhou série própria na HBO (divulgação)

Quer uma mistura de farofa com muitas reflexões e momentos intensos? Achou!

➨ Temporadas: 1

➨ Continuação: Renovada para segunda temporada

➨ Quantidade de episódios: 8

➨ Gênero: Ação

➨ Duração: 45 minutos (por episódio)

➨ Onde assistir: HBO MAX

4. Illuminadas

Com Elisabeth Moss e Wagner Moura, a série terá estreia em 29 de abril. A trama é baseada no romance homônimo de Lauren Beukes e gira em torno de Kirby Mazrachi (Moss), arquivista de um jornal de Chicago que teve sua carreira brilhante de jornalista interrompida após um ataque traumático.

Elizabeth Moss e Wagner Moura em Illuminadas (divulgação)

Quando uma mulher surge assassinada e o método do crime é semelhante ao do ataque sofrido por Kirby, ela se junta ao repórter Dan Velazquez (Moura) para investigar — e descobre uma linhagem de assassinatos de mulheres ao longo do século, com um assassino que pode estar usando a própria realidade embaçada da protagonista para se manter um passo adiante dos seus investigadores.

➨ Temporadas: 1

➨ Continuação: A primeira temporada ainda será lançada

➨ Quantidade de episódios: 8

➨ Gênero: Suspense

➨ Duração: 45 minutos (por episódio)

➨ Onde assistir: Apple Tv+

5. WeCrashed

A obra acompanha o casal Adam (Jared Leto) e Rebekah Neumann (Anne Hathaway), co-fundadores de uma das maiores startups do mundo, a WeWork. A trama apresenta como eles, junto com o colega Miguel Mckelvey (Kyle Marvin), conseguiram criar uma companhia multimilionária, mas que por divergências ideológicas e ganância, sofreu grandes perdas financeiramente. Adam e Rebekah rapidamente conquistaram a atenção da mídia por, supostamente, revolucionar o ambiente de trabalho de empresas mundo afora. Mas o sonho de um negócio bem-sucedido foi por água abaixo após várias decisões equivocadas.

WeCrashed está disponível na Apple TV+ (divulgação)

Existe também um documentário super interessante sobre o mesmo caso. Fica a dica:

➨ Temporadas: 1

➨ Continuação: Ainda sem informação

➨ Quantidade de episódios: 16

➨ Gênero: Drama

➨ Duração: 50 minutos (por episódio)

➨ Onde assistir: Apple Tv+