5 sites para encontrar as suas trilhas sonoras favoritas

Sabe aquela música que tocou no meio de um filme ou no episódio de uma série e deixou o seu emocional abalado? Você ficou com desejo de encontrá-la, mas não sabe o nome da canção e a letra está fugindo da sua cabeça… seus problemas acabaram!

Seja com séries, filmes, programas de TV ou até com as próprias novelas, é costumeiro que casos assim ocorram. Pensando nisso, alguns sites, tanto internacionais como puramente brasileiros, passaram a servir como ferramentas específicas para exibir as trilhas sonoras de cada produção, resolvendo o problema de muitos corações angustiados que tentam encontrar ‘aquela música ideal que tocou e eu não lembro mais da letra’.

Confira as dicas de sites nacionais e internacionais para encontrar as trilhas de episódios de programas, novelas e séries ou de filmes e outras produções:

O TuneFind funciona exclusivamente como um catalogador de trilhas sonoras de filmes e séries. É possível encontrar, em apenas alguns cliques, todas as músicas que tocaram naquela cena que mexeu com o seu emocional. Navegar nos sentidos, nas entrelinhas, nas letras e reflexões que uma música pode trazer para o que assistiu, acabou de ficar muito mais fácil.

No site, ficam armazenadas as trilhas sonoras completas (separadamente) de cada episódio da série que você está acompanhando ou do filme conferido. Além de descobrir os nomes das composições e dos artistas envolvidos, dá ainda para ouvir uma prévia de cada canção, assim fica possível confirmar se é aquela que está buscando, além de ainda correr o positivo risco de conhecer novas músicas. Para fazer a pesquisa, basta ir na área de consulta, buscar pelo nome (em inglês) do filme ou série que deseja, clicar no episódio ou título referente, e ouvir as trilhas exibidas.

A maioria das canções está disponível para play imediato, por meio do próprio navegador.

Apesar de bastante intuitiva para a navegação, um lado que pode ser negativo para alguns internautas é que a plataforma é totalmente disponibilizada em inglês.

Para quem deseja ir para um âmbito mais nacional, trilhas sonoras de novelas e filmes nacionais são constantemente atualizadas no site TrilhaSonora.Mus. A plataforma, porém, não deixa de exibir opções de trilhas de séries internacionais, como é o caso de produções da Netflix. O site chega a incluir, além das tramas, trilhas emitidas também em alguns programas: como o Big Brother Brasil e o The Voice Brasil.

3. Playlists do Spotify (com um segredo!):

O Spotify lançou um hub (https://spotify.link/NetflixHub) com listas de reprodução oficiais e trilhas sonoras dos programas e filmes mais populares da Netflix.

Na publicação oficial do aplicativo, o anúncio indica que “a partir de hoje, as duas empresas de streaming estão se reunindo para lançar um hub Netflix totalmente novo no Spotify, onde os fãs podem obter a experiência completa de streaming de áudio do entretenimento que amam”.

É também sempre positivo procurar pelos nomes das séries e dos programas no aplicativo, já que os próprios fãs ou outros canais oficiais costumam disponilizar as trilhas. Além disso, o Spotify já havia lançado seu hub da Disney (https://open.spotify.com/genre/disney-page), que contém listas de reprodução oficiais, trilhas sonoras e podcasts temáticos.

No hub da Netflix, é possível encontrar playlists oficiais de séries como La Casa de Papel e Bridgerton junto com as trilhas sonoras oficiais de Round 6 e muito mais. Também é possível ouvir alguns dos podcasts oficiais do streaming, como Okay, Now Listen e The Crown: The Official Podcast.

O site Cineplayers tem uma aba específica para trilhas sonoras. O endereço, porém, foca em filmes, contendo poucas trilhas de séries inclusas. Com constantes atualizações, é possível pesquisar o nome de uma obra, buscar através do alfabeto ou, ainda, navegar pelas últimas trilhas adicionadas e descobrir tanto novas tramas quanto novas canções.

Um ponto positivo é que o site é 100% brasileiro e, assim, diversas obras nacionais também são inclusas nas listagens.

O site Soundtrack funciona de uma maneira diferente dos demais listados, já que não é possível encontrar músicas através de episódios específicos das séries. Nas possibilidades de pesquisa, porém, o usuário pode fazer buscas indicando nome do compositor ou da obra em geral. O site ainda disponibiliza link para que o ouvinte possa encontrar o álbum completo da trilha sonora, caso deseje comprar. O site, porém, só está disponível totalmente em inglês.