5 sites que vão agilizar o seu dia a dia profissional

Criar uma apresentação pode demorar um dia inteiro, principalmente se a ferramenta utilizada não for intuitiva o suficiente. Organizar a cara de um post em uma rede social da empresa também pode não ser fácil. São detalhes assim que, com sites gratuitos (como são quase todos desta lista), acabam ficando cada vez mais simples e com aspectos visualmente mais profissionais.

Confira um compilado de endereços da web que facilitam o meu cotidiano profissional – seja como produtora de conteúdos digitais, como escritora, como palestrante ou como jornalista – e que podem agilizar também o seu dia a dia.

Veja desde como fazer apresentações interativas e fora do óbvio até sites com imagens liberadas e que podem ser personalizadas. Plataformas para formular artes com designs animados também aparecem em conjunto com endereços da web para criar newsletters ou divulgar seu trabalho online.

Acesse essas e várias outras opções e, de quebra, ainda confira, clicando aqui, uma lista para edições online de fotos com formas gratuitas e profissionais.

1. Crie apresentações criativas, intuitivas e fora das caixas: no Genially

O site Genially é ideal para quem quer construir apresentações fora do óbvio. Nada de simples slides. Com a plataforma é possível brincar com diversos formatos, seja em infográficos, painéis ou até mesmo mapas interativos. Totalmente gratuito e intuitivo, o programa exige apenas um pouco de conhecimento em inglês, já que todas as suas instruções são formuladas na língua estrangeira.

Além das opções descritas e de slides animados (como gifs), o Genially também traz a possibilidade de criar ou editar (através de templates prontos) vídeos completos e animados. Nele, ainda é possível produzir animações para capas de redes sociais.

Na parte de apresentações, é possível formular, por exemplo, aulas inteiras com diversos outros slides embedados. Todas as produções feitas no Genially são criadas para que, caso enviadas para outras pessoas, possam receber cliques diversos levando para outros links ou outras apresentações.

2. Ache imagens liberadas: no Unsplhash + no Mockup

No Unsplhash é possível encontrar belas imagens em alta qualidade e que podem, muitas vezes, lembrar o chamado de estilo Tumblr ou os cliques inspiradores que vagam pela rede social Pinterest.

Para baixar as fotos não é necessário sequer fazer login. E, para pesquisar, não é necessário se manter apenas nas abas das categorias aparentes: basta escrever qualquer palavra em inglês.

Os sites Visual Hunt, Dreamstime (possui imagens gratuitas e pagas) e FoodiesFeed (possui imagens gratuitas e pagas) são mais algumas opções bacanas.

Mas uma ideia ainda mais fora do óbvio é utilizar mockups, que é um modelo criado com a intenção de permitir que usuários personalizem. Por exemplo: é criada uma imagem, como a de uma mão segurando um livro e, nela, qualquer capa de livro pode ser encaixada. É isso o que o site Mockup, vinculado ao Unsplhash, permite que seja feito. Basta escolher a imagem, baixar outra dentro dela e utilizar livremente.

3. Brinque com designs e crie artes como banners e mais: no Trakto + no Crello

Para além do Canva, que é um dos sites mais conhecidos para quem quer brincar com designs livremente, outros sites também vão desde a possibilidade de criar currículos digitais até e-books.

O Crello, por exemplo, é um editor de imagens, vídeos e textos que pode ser totalmente acessado via browser, sem a necessidade de download, assim como o Canva. São mais de 12 mil modelos pré-definidos e, dentre eles, alguns são pagos. Para quem quer uma edição rápida para subir um vídeo para o YouTube, também é possível com o site.

O Trakto é outra opção, sendo seu único ponto negativo o fato de ser liberado gratuito apenas por 14 dias, com tudo liberado. Após, o usuário deve pagar R$ 57 (para conta de Empreendedor) por mês. Entre os destaques da plataforma estão a possibilidade de criar e-books interativos, apresentações com propostas comerciais que podem receber pagamentos via cartão de crédito e boleto bancário e apresentações integradas com análise da quantidade de visualizaões e downloads.

4. Crie e envie sua newsletter: no E-goi

O E-goi é o único site pago desta lista, mas vale a pena, já que as funcionalidades que ele traz são difíceis de encontrar em tais combos pela web. Nele, é possível criar newsletters totalmente personalizadas (com templates pré-prontos) e disparar, de lá mesmo, para todos os e-mails que deseja – ainda com utilização dos serviços de correio (ISP), que ajudam os emails a não cair no spam.

Para quem não tem muita noção do que é uma newsletter, funciona como um e-mail com conteúdos especiais que é enviado semalmente, mensalmente ou com alguma periodicidade para o seu público, gerando fidelização e maior conquista confiança.

Com o E-goi, as mensagens já chegam com os nomes das pessoas automaticamente e é possível enviar até e-mails transacionais da sua loja (registro de conta, encomenda, notificação e suporte). Estas são somente algumas das opções que são encontradas no plano de R$ 63,75 por mês (para 2.500 contatos).

5. Organize as suas atividades: no Wunderlist + no Google Keep

O Trello, que já foi indicado aqui na lista de dicas para melhorar o estudo ou trabalho dentro de casa (https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/5-dicas-para-melhorar-o-estudo-ou-trabalho-dentro-de-casa/), é um dos mais indicados sites para quem quer organizar a vida com uma forma mais completa e criativa de checklist.

Sites como o Wunderlist, porém, chegam com ainda mais opções. Além das pastas organizadas com os afazeres e da permissão para que trabalhe em algumas delas em equipe com demais usuários, ele também permite que alarmes apareçam no seu celular em datas e horas específicas. A plataforma sincroniza todas as modificações feitas no smartphone com outros dispositivos, como tablets e PCs, por meio de uma conta Microsoft.

O Google Keep é outra ferramenta indicada para celulares ou computadores para quem quer se organizar. Ela permite criar notas, categorizar conforme a cor (o que a diferencia bastante), adicionar usuários Google para compartilhar a tarefa e também libera a ativação de alertas.

Extra: para quem quer divulgar o trabalho online para além das redes sociais (como nos eficazes grupos de Facebook), sites para encontrar profissionais freelancers são bons meios, como é o caso do Workana.