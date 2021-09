5 videoaulas exclusivas para escrever melhor, convencer mais e se destacar no digital

O Clube Acelerados disponibiliza novas videoaulas, e-books e outros itens semanalmente para quem quer ganhar um currículo mais recheado. O projeto é o mais completo, diferenciado e (sempre) atualizado de Marketing Digital, Escrita Criativa e Branding.

Além desse diferencial, o Clube ainda elabora encontros mensais para networking dos participantes, certificados e muitos outros benefícios. Seja você uma empresa, um social media, uma marca pessoal, um(a) comunicador(a), um(a) escritor(a) ou qualquer profissional, fazendo parte você vai descobrir como crescer nas redes, escrever melhor e de formas hipnotizantes, vender, ser mais visto(a) no digital, lançar livros – ou outros produtos – e fortalecer o seu negócio com estudos de especialistas, tendências e dicas práticas sem clichês. Copywriting, Algoritmos, Storytelling, Engajamento, SEO, Design, Tráfego e mais: tudo isso vai ficar fácil.

E para quem deseja já conhecer uma boa base e ampliar os próprios conhecimentos de formas nada óbvias, hoje trouxe uma seleção especial de aulas completas e exclusivas do Clube. Confira as aulas abaixo:

1. Copywriting: os Gatilhos Mentais Menos Óbvios Para Aumentar o Seu Poder de Convencimento

Copywriting é a forma de usar as palavras de formas persuasivas. É um conjunto de técnicas muito abordadas em ações de Marketing e Vendas, por exemplo. Entre as principais estratégias estão as dos Gatilhos Mentais, que ativam aspectos nas mentes das pessoas para que o seu poder de convencimento se torne ainda mais irresistível. Mas quais são os Gatilhos que ninguém diz por aí? Descubra tudo sobre os mais conhecidos e saiba também sobre aqueles que nenhum canto da internet pode te mostrar.

2. As Bases Não Óbvias da Escrita Criativa e Dinâmica[

Como fazer a sua audiência conferir o seu conteúdo do início até o fim (sem querer pular nada)? Como cativar ainda mais o seu público através de estratégias certeiras com as palavras? Descubra tudo isso nas aulas. Veja dicas fora das caixas para que você comece a colocar a Escrita Criativa em prática, seja nas suas legendas, nos seus vídeos, nos seus textos, em livros ou onde mais desejar.

A aula continua com muitos exemplos, músicas e vídeos criativos. Comece a descobrir como criar uma escrita cada vez mais dinâmica e que prenda a sua audiência do início até o final. Também veja mais dicas de ouro para a sua Escrita Criativa e confira uma lista de atividades práticas opcionais no desfecho da aula. Saiba como utilizar cada alerta nas suas legendas, nos seus vídeos, em livros ou onde mais desejar.

3. Comunicação Para Persuadir e Escrita Para Convencer Mais





Como se comunicar de formas mais confiantes e que ampliam todo o seu poder de argumentação e persuasão? Como usar técnicas para a oratória e para os movimentos corporais? Como construir uma escrita que leva mais rapidamente ao poder de convencimento? Como construir mensagens certeiras para vender mais? Quais são os outros gatilhos mentais do Copywriting que são pouco ditos por aí? Descubra isso e muito mais na aula.

Na segunda parte da aula você vai saber mais formas de usar a escrita a seu favor, além de saber quais atitudes corporais podem ampliar o seu poder de convencimento. Os piores erros que alguém pode cometer ao tentar ser mais persuasivo também estão inclusos, assim como os pilares que devem ser seguidos para elevar o seu bem-estar e, consequentemente, o seu poder de persuasão.

4. Como Ganhar Destaque no Google e em Mais Sites

Ganhar destaque no Google é uma excelente maneira de ter a sua marca mais reconhecida e, assim, fica mais fácil de crescer em todas as redes sociais e em outros meios. Mas como fazer isso sem precisar de anúncios? A aula do Clube Acelerados sobre SEO Orgânico traz as principais técnicas.

5. Análise Usando a Série La Casa de Papel: As Estratégias Que Você Precisa Saber Para Ter Uma Marca Marcante (Parte 1)

Nesta primeira parte da aula, você vai aprender tudo o que deve criar para ter um melhor Universo de Marca. Com uma análise da série La Casa de Papel, você vai descobrir o que é fundamental para criar estratégias que realmente ficam na cabeça das pessoas: indo desde objetos até conteúdos. Como ter um visual de marca que impacta? Qual a diferença entre Missão e Propósito de Marca? Descubra tudo isso no vídeo e ainda veja alguns truques para usar a língua portuguesa a seu favor.

A segunda parte vai estar disponível na semana que vem, dentro do Clube Acelerados.