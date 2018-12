5 vinhos nada óbvios para você experimentar na ceia deste Natal

(foto/divulgação)



A literatura – e o Google – têm algumas indicações que eu considero já cansadas, até meio batidas, de vinhos para harmonização com a Ceia de Natal. As dicas sempre recaem no “seguro”: espumantes brut na entrada, brancos para acompanhar prato principal e moscatel ou fortificados para a sobremesa.

Não que eu queira desencorajá-lo a apostar nestas indicações. Mas por que seguir a manada?

Por acreditar que sempre é o momento de sair da zona de conforto, propus à sommelière Juliana Britto que sugerisse algumas combinações ousadas ou incomuns. Entre as opções que abordamos no vídeo que você verá logo mais, temos borbulhantes de regiões produtoras diferenciadas, tintos leves e uma bebida diferentona para acompanhar um delicioso chocotone.

Se você não tem como investir em vários rótulos, trazemos a indicação de um que vai dar certo com o jantar inteiro!

Veja no vídeo abaixo e se der “match”, me conta no Instagram!