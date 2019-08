50 restaurantes que abrem segunda-feira em Salvador

Quer saber se determinado restaurante de Salvador abre dia de segunda-feira? Essa é a sua lista. Contactamos 85 estabelecimentos de diversos bairros da capital baiana e listamos, aqui, os 50 que funcionam no primeiro dia útil da semana. Para arrematar, deixamos registrados, ao fim da matéria, aqueles que não abrem, que é pra ninguém arriscar viagem de balde. Confira:

Casa de Tereza

Horário: de 12h às 23h

Endereço: R. Odilon Santos, 45 - Rio Vermelho

Tel.: (71) 3329-3016

DOQ American BBQ

Horário: de 18h às 00h

Endereço:R. das Dálias, 584 - Pituba

Tel.: (71) 3451-7777

Mistura Itapuã

Horário: de 11h30 às 23h

Endereço: Rua Professor Souza Brito, 41 - Itapuã

Tel.: (71) 3375-2623

Nemukta

Horário: de 18h às 22h

Endereço: R. Santa Catarina, 210 - Pituba

Tel.: (71) 99176-4115

O Nemukta é um dos poucos restaurantes em Salvador que tem Rámen (Foto: Victor Villarpando)

Martim Pescador Pituba

Horário: de 11h às 23h

Endereço: Rua das Hortênsias, 246 Pituba

Tel.: (71) 3354-9698

Takê

Horário: de 12h às 15h e de 18h às 23h

Endereço: R. Morro da Paciência, 3864 - Rio Vermelho

Tel.: (71) 3332-6062

Cantina Montanari

Horário: de 12h às 18h a la carte e de 18h às 0h rodízio

Endereço: Av. Dom Eugênio Sales, s/n - Boca do Rio

Tel.: (71) 3362-9530

Pizza da Chapada Itaigara

Horário: de 18h às 23h

Endereço: R. Érico Veríssimo, 77 - Itaigara

Tel.: (71) 3012-7202

Pizza da Chapada Graça

Horário: de 18h às 23h

Endereço: Rua Oito de Dezembro, 20 - loja 02 27 - Graça

Tel.: (71) 3336-6532

A Casa Vidal

Horário: a partir de 19h

Endereço: Alameda das Cajazeiras, 417 - Caminho das Árvores

Tel.: (71) 99315-5052

Pasta em Casa

Horário: de 12h às 15h30

Endereço: Rua Professora Almerinda Dultra, 67 - Rio Vermelho

Tel.: (71) 3334-7232

Cheesecake de doce de leite com amêndoas do Pasta em Casa: saborosíssimo sem ser enjoativo (Foto: Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO)

Cuco Bistrô

Horário: de 11h às 23h

Endereço: Largo do Cruzeiro de São Francisco, 6/4 - Pelourinho

Tel.: (71) 3321-8722

Confraria das Ostras

Horário: de 12h às 23h

Endereço: R. da Fonte do Boi, 8 - Rio Vermelho

Tel.: (71) 3334-7504

Coffeetown

Horário: de 9h às 22h

Endereço: Av. Sete de Setembro, Vitória, 1755

Tel.: (71) 3565-1325

Ki-Mukeka Armação

Horário: de 11h30 às 22h

Endereço: Av. Octávio Mangabeira, 136 Jardim - Armação

Tel.: (71) 3461-7333

Ki-Mukeka Itapuã

Horário: de 11h30 às 17h

Endereço: Rua do Vento Sul QD 3, lote 5 - Itapuã

Tel.: (71) 3374-2147

Ki-Mukeka Pituba

Horário: de 11h30 às 17h

Endereço: Av. Octávio Mangabeira, 345 - Pituba

Tel.: (71) 3240-0192

Yemanjá Armação

Horário: de 12h às 23h

Endereço: Av. Octávio Mangabeira, 4661 - Armação

Tel.: (71) 3461-9010

Cazolla

Horário: de 11h30 às 15h e de 17h30 às 22h30

Endereço: Av. Paulo VI, 1828 - Pituba

Tel.: (71) 3016-1557

Absurdo burguer (R$ 33,90) é pão australiano, cream cheese, bacon crocante, carne, queijo reino e cebola caramelizada: já vem com batata-frita (Foto: Victor Villarpando)

Barravento

Horário: de 11h às 23h30

Endereço: Av. Oceânica, 814 - Barra

Tel.: (71) 3247-2577

La Pasta Gialla

Horário: de 12h às 15h

Endereço: Rua São Paulo, 488, Pituba

Tel.: (71) 3011-6599

Mistura Contorno

Horário: de 12h às 16 e de 19h às 23h

Endereço: Cloc Marina Residence - Ladeira do Gabriel, 334 - Dois de Julho

Tel.: (71) 2137-0782

Coco Bambu

Horário: de 11h30 às 15h e de 17h às 0h

Endereço: Av. Prof. Magalhães Neto, 1273 - Pituba

Tel.: (71) 3359-9000

Amado

Horário: de 12h às 23h

Endereço: Av. Lafayete Coutinho, 660

Tel.: (71) 3322-3520

Portuguesa Maluca

Horário: de 15h às 22h30

Endereço: R. da Fonte do Boi, 26 - Rio Vermelho

Tel.: (71) 3055-1515

Bacalhau da Portuguesa Maluca (Foto: Victor Villarpando)

Canaã Boutique de Carnes

Horário: de 8h às 19h

Endereço: R. Minas Gerais, 229 - Pituba

Tel.: (71) 3018-8204

Bella Napoli

Horário: de 11h30 às 15h

Endereço: Alameda das Espatódeas, 491 - Caminho das Árvores

Tel.: (71) 3354-1962

Casa di Vina

Horário: de 12h às 23h30

Endereço: R. Flamengo, 44 - Itapuã

Tel.: (71) 3014-8730

Di Liana

Horário: de 12h às 15h30 e de 19h às 22h30

Endereço: R. Macapá, 314 - Ondina

Tel.: (71) 3331-1266

Soho Marina

Horário: de 19h às 0h

Endereço: Bahia Marina - Av. Lafayete Coutinho, 1010 - Comércio

Tel.: (71) 3322-4554

Soho Paseo

Horário: de 18h às 23h

Endereço: Shopping Paseo - Rua Rubens Guelli, 135 - Loja 117 Térreo - Itaigara

Tel.: (71) 3453-5445

Pelô Bistrô

Horário: de 11h às 22h

Endereço: Hotel Casa do Amarelindo, R. das Portas do Carmo, 6 - Pelourinho

Tel.: (71) 3266-8550

Boi Preto

Horário: de 12h às 16h e de 19h às 23h

Endereço: Av. Octávio Mangabeira, 5095 - Boca do Rio

Tel.: (71) 3371-1429

Yoko

Horário: de 18h às 23h

Endereço: R. Novo Horizonte, 39 - Acupe de Brotas

Tel.: (71) 3276-5860

Pasárgada Kebab Grill & Bar

Horário: de 17h30 à 0h

Endereço: Praça Brg. Faria Rocha, 44a - Rio Vermelho

Tel.: (71) 99933-3353

O almoço iraniano do Pasárgada (Foto: Renato Santana/Arquivo CORREIO)

Bravo Alphaville

Horário: de 18h às 23h

Endereço: Alpha Mall - Av. Alphaville, 151 - Alphaville I

Instagram: @eusoubravo

Bravo Pituba

Horário: de 11h às 23h

Endereço: Rua das Hortênsias, 478 - Pituba

Instagram: @eusoubravo

Bravo Barra

Horário: de 17h às 22h

Endereço: Av. Sete de Setembro, 3959 - Barra

Instagram: @eusoubravo

Red Pituba

Horário: de 18h às 23h

Endereço: R. Alexandre Herculano, 45 - Pituba

Tel.: (71) 3351-0551

Red Jaguaribe

Horário: de 18h às 23h

Endereço: Rua Haeckel José de Almeida, 177 - Lojas 19, 20 e 21 - Jaguaribe

Tel.: (71) 3367-8281

Red Barra

Horário: de 18h às 23h

Endereço: Av. Almirante Marques de Leão, 317 - Barra

La Cucina

Horário: de 11h30 às 16h

Endereço: Rua, Blvd. América, 755 - Nazaré

Tel.: (71) 3017-5977

Rango Vegan

Horário: de 12h às 15h

Endereço: R. do Passo, nº 62 - Santo Antonio

Tel.: (71) 3488-2756

Egeu

Horário: de 12h às 2h

Endereço: Av. Sete de Setembro, 2830 - Barra

Tel.: (71) 99329-3220

Dona Mariquita

Horário: de 12h às 17h

Endereço: R. do Meio, 178 - Rio Vermelho

Tel.: (71) 3334-6947

O Arroz de Hauçá do Dona Mariquita - R$ 70 para dois - é sensacional (Foto: Victor Villarpando)

Lafayette

Horário: de 12h às 15h

Endereço: Av. Lafayete Coutinho, 1010, Comércio

Tel.: (71) 3321-4637

Maria Mata Mouro

Horário: de 12h às 22h

Endereço: Rua da Ordem Terceira, 8 - Pelourinho

Tel.: (71) 3321-3929

Alfredo di Roma

Horário: de 12h às 16h e de 19h às 23h

Endereço: Av. Oceânica, 2004 - Ondina

Tel.: (71) 3331-7775

Shiro

Horário: de 19h às 0h

Endereço: R. da Graça, 181 - Graça

Tel.: (71) 3337-3732

Bargaço

Horário: de 11h30 às 17h

Endereço: Rua Antônio da Silva Coelho, Quadra 43, Lote 18 e 19 Jardim - Armação

Tel.: (71) 3231-1000

35 restaurantes que não abrem às segundas-feiras:

Chez Bernard, Poró, Ori, Origem, Preta, Rei do Pirão, Solar Gastronomia do rio vermelho e da graça, Larriquerrí, Martim Pescador da barra, Kimukeka da boca do rio, Pedra da Sereia, Cervantes, La Taperia, Vini Figueira Restaurante, Sagaz, Du Chef, Pysco, Carapau Salvaterra, Casa Vieri, Cave Queijos, Isola dei Sapori, Dendê Gastronomia, Manga, La Pulperia, La Celestrina, Paraíso Tropical, Carvão, Veleiro, Rincón Bueno, Riz Bistrot, Taboada Bistrot, Buddha, O Canal Pizzaria, Arabesque Empório