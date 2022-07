50ª edição da Casa de Criadores dá destaque a estilistas baianos

Iniciado na última quarta-feira (6) e encerramento no domingo (10), a Casa de Artistas vem em sua 50ª edição com desfiles em maioria presenciais na região da Sé, centro de São Paulo. Dentre os participantes do evento de moda, três marcas baianas se destacam na programação: Mônica Anjos, Sillas Filgueira, em sua estreia, e Gefferson Vila Nova, respectivamente, nesta quinta-feira (7), sexta e domingo. Todos os três criadores participam do Afro Fashion Day, projeto de moda do Jornal CORREIO.

Após a sua estreia no evento em 2021, Mônica traz este ano o tema Manifesto, onde dá lugar ao caminhar da mulher preta com sua coleção, com requintes de ancestralidade e herança cultural. "É a moda como elemento de resgate da identidade, autoestima e enfrentamento a um sistema racista e excludente", declara a estilista.

Já Silla Maria, da marca Sillas Filgueira, está em seu primeiro desfile na Casa de Criadores. Seu tema Tramas de Isabel é uma homenagem à sua mãe, que fazia tapetes de tecidos desfiados, costurava e produzia crochê e a inspirava quando criança. Segundo a estilista, foi um resgate de suas lembranças de infância. "É importante para a minha carreira, pois é o primeiro evento nacional e a visibilidade que proporciona é fantástica, é um evento bastante inclusivo", relata.

Em sua sexta temporada, o designer Gefferson Vila Nova exibe presencialmente o tema Do Outro Lado do Rio, inspirado por uma expedição à Floresta Amazônica, em visita à uma comunidade indígena. Durante a navegação do rio, cita ter pensado numa coleção enquanto afastado do continente e do outro lado se via as florestas. Gefferson se orgulha de ser baiano e nordestino fazendo moda em São Paulo e reforça a importância do desfile. “É o momento em que você apresenta uma ideia em forma de produto e ao olhar de outros profissionais. O resultado é muito positivo quando se está em uma passarela”, explica.

O evento será transmitido virtualmente no canal de YouTube Casa de Criadores. Para mais informações, acesse o site http://casadecriadores.com.br.

*Com supervisão da editora Gabriela Cruz