5G da TIM vai estar disponível em 77 bairros de Salvador a partir desta terça (16)

A internet 5G da TIM será ativada em Salvador nesta terça-feira (16), logo depois da liberação oficial da frequência de 3,5 GHz pela Anatel, informou a operadora. A empresa diz que vai iniciar a operaço com o dobro de antenas exigidas pelas normas. Nesse primeiro momento, a tecnologia vai estar disponível em 77 bairros, incluindo Brotas, Pituba, Rio Vermelho, Stiep, Parque Bela Vista, Armação, Barra, Caminho das Árvores, Costa Azul, Federação, Engenho Velho da Federação, Jardim Placaford, Matatu, Nazaré, Santa Teresa, Patamares, São Marcos, Amaralina, Barbalho, entre outros (veja lista abaixo).

Salvador é a segunda cidade do Nordeste a receber o 5G, atrás de João Pessoa, que ativou o sinal no último dia 25. Outras cidades baianas devem receber a tecnologia, dentro do cronograma previsto pela Anatel. Em todo país, a rede já está disponível ainda em Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo.

“A Bahia é um dos estados mais estratégicos do Nordeste para a TIM e, por isso, a operadora tem feito investimento robusto em novas tecnologias. Estamos, de fato, diante da possibilidade de uma grande transformação tecnológica e social. É um momento histórico para o Brasil, pois o 5G pode impulsionar os negócios e mudar a vida dos brasileiros. Vamos ter a maior e melhor rede 5G do país”, avalia Leonardo Capdeville, vice-presidente de Tecnologia da TIM Brasil.

A TIM realizou projetos piloto na Bahia antes da ativação da nova tecnologia, como a disponibilização do 5G DSS no circuito Barra-Ondina. Em julho, a empresa ainda ativou o primeiro biosite do Brasil feito com fibra de carbono e vidro, que fica perto da Arena Fonte Nova. Essa antena já tem o equipamento necessário para receber a ativação 5G.

A empresa destacou ainda que antecipou sua meta e pretende ofecer o 4G para todas as cidades da Bahia ainda esse ano - atualmente, está disponível em 369 municípios do estado.

Para usar o 5G, não será preciso trocar o chip, apenas ter um smartphone compatível com a tecnologia. A TIM informou que vai oferecer um pacote para clientes pós-pagos a partir do dia 18 de agosto para "turbinar" os planos com mais 50GB de internet e navegação ilimitada no Twitch.

Bairros onde a TIM terá o 5G em Salvador: