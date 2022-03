6 cafeterias de Salvador para quem quer se sentir em um filme

Quantos filmes que trazem viagens como temáticas principais já não inspiraram corações com cenas em cafeterias? Geralmente, nos momentos em que elas aparecem estão atreladas a romances, calmarias, fases de autoconhecimento ou reflexões em geral. Todos esses tópicos surgem porque as cafeterias são cantos feitos para saborear as entrelinhas da vida, colocar uma reunião em prática ou, até, escrever, trabalhar ou estudar.

E como não é só de acarajé e dendê que vive a capital baiana, é possível encontrar cafeterias criativas e com diferentes propostas pelos cantos da cidade colorida.

Com decorações poéticas, variadas e inspiradoras, confira a lista que vai de cafeterias que contam com lançamentos de livros e palestras até aquelas com galerias de arte e que servem para ver o pôr do sol de forma privilegiada em Salvador.

1. Solange Café | @solangecafe

Poesias e frases escritas nas paredes se misturam a uma decoração vintage e com grandes janelas. Isso acontece na Solange Café, cafeteria que tem desde requeijão na chapa até capuccino.

Para além dos elogios para as opções culinárias, como muito acontece com os bolos e biscoitos do local, o espaço sempre recebe críticas positivas também pelo conforto e pela criatividade apresentada.

Além de quotes como “Antes arte do que nunca“, a área também conta com objetos que chamam a atenção, como gaiolas penduradas e decoradas com flores de madeira, espelhos variados, relógios de diversos estilos e pratos coloridos, que ficam nas paredes.

➨ Endereço: Rua da Paz, 18 – Graça

➨ Horário de funcionamento: das 7h às 21h20, em todos os dias da semana, exceto domingo: das 8h às 21h20.

➨ Telefone: (71) 3011-9830

2. Cafeteria Botânica | @acafeteriabotanica

O ambiente acalma com o paisagismo em estilo urban jungle e é a primeira cafeteria botânica da capital. O projeto, inclusive, mistura plantas, vinis, livros e um menu essencialmente orgânico.

Pensou que já era o suficiente para relaxar e se sentir em um passeio diferentão? Pois saiba que as novidades ainda não acabaram. O local ainda conta uma programação cultural e musical garantindo diariamente shows de música instrumental com Jazz, Cumbia, Bossa e o encontro de grandes instrumentistas da OSBA, Orquestra Rumpikezz e Jam no Mam.

É possível curtir café da manhã, cafés botânicos, brunch, almoço, sobremesas e até drinks criativos no espaço. Pães e focaccias de fermentação natural também não ficam de fora, assim como cafés especiais orgânicos e botânicos.

➨ Endereço: Rua da Paz, 18 – Graça

➨ Horário de funcionamento: das 7h às 21h20, em todos os dias da semana, exceto domingo: das 8h às 21h20.

➨ Telefone: (71) 3011-9830

3. Cafélier do Carmo | @larribistro

Esta já foi indicada na lista de terraços aqui da coluna, mas sempre vale a pena ver de novo.

A Aliança Francesa é uma organização sem fins lucrativos que oferece cursos de francês, juntamente com programação cultural. No espaço, é possível encontrar uma cafeteria em um terraço com vista especial para o mar (da Baía de Todos-os-Santos) e para o pôr do sol.

Tudo por lá é sempre regado com música, geralmente com apresentações de chorinho. De quebra, ainda é possível conhecer as exposições, os livros disponíveis próximos à cafeteria e outros detalhes culturais e artísticos do destino.

➨ Endereço: Av. Sete de Setembro, 401 – Barra

➨ Horário de funcionamento: 10h às 21h de segundas-feiras até sábados.

➨ Telefone: (71) 3336-7599

4. Tiamate Coffee | @tiamatecoffee

Com uma pegada semelhante à do Starbucks – que não existe na capital baiana –, o Tiamate escreve nomes (ou outros detalhes) nos copos das bebidas, contando com opções quentes e geladas. Para quem quer um atendimento rápido e prático, o espaço pode ser a melhor pedida. Em geral, as bebidas demoram bem menos de 5 minutos para ficarem prontas.

Especializado em café gourmet, o espaço traz junto a chocolates, expressos e capuccinos, também opções de comida, como pão de queijo e croissant. Com embalagens de estética cuidadosa e decoração moderna, o ambiente conta com luzes propícias para leituras, além de incluir detalhes como quadros que não são grudados nas paredes e de pilastras estilosas.

A cafeteria também é destinada para bate-papos, palestras e até aulas de inglês, muitas vezes criando eventos com profissionais convidados.

➨ Endereço: Av. Sete de Setembro, 1019 – Dois de Julho

➨ Horário de funcionamento: das 8h às 18h, de domingo a segunda-feira.

➨ Telefone: (71) 3014-4488

5. Seven Wonders na Livraria Leitura do Salvador Shopping | @sevenwonderscafe

O Seven Wonders Café, rede de “Cafeteria & Bistrô” inspirada nas Sete Maravilhas do Mundo, acaba de chegar na Livraria Leitura do Salvador Shopping. Além de ter joguinhos nas mesas com curiosidades sobre o mundo inteiro, a cafeteria desta vez se destaca também por um outro detalhe: ela fica no meio dos livros e não em outro andar, como é costumeiro em cafeterias que ficam em livrarias baianas.

Além do café, o Seven apresenta um bistrô inspirado na cozinha internacional, com um toque familiar de ingredientes bem brasileiros. O cardápio abrange desde os cafés especiais, extraídos de grãos produzidos na Chapada Diamantina, até as opções de almoço com massas, saladas e grelhados, além de tortas, chocolates, sanduíches, crepes e muito mais.

➨ Endereço: Salvador Shopping, na Livraria Leitura - Piso L2

➨ Horário de funcionamento: das 9h às 22h, de segundas a sábados; domingos, das 12h às 21h

6. Coffeetown Salvador | @coffeetownsalvador

Para baianos que querem se sentir como turistas dentro da própria cidade ou para os visitantes da terra do dendê que querem perceber a mistura da capital, o Coffeetown é uma cafeteria de rua e de inspiração americana. Lembrando bastante as cafeterias encontradas, por exemplo, em séries de televisão americana, a marca está presente em cinco estados brasileiros.

A decoração com diversas lâmpadas ‘caídas’ e uma linha industrial misturada com moderna e minimalista têm gerado cliques em diversos perfis do Instagram de clientes pela cidade. Com opções de assentos acolchoados e de mesas mais extensas, o espaço brinca com formatos de diversas ambiências vistas em filmes e séries, como é o caso do balcão industrial que serve como mesa (com aquela ‘cara de bar’).

Mas, apesar de seguir o estilo de cafeterias tradicionais por aí, o local vai muito além dos cafés e dos doces e salgados, trazendo também opções como um buffet mensal. Uma vez no mês e sempre aos sábados, o espaço promove o Boozy brunch, que acontece das 10h às 14h. No momento, o cliente pode escolher livremente o que e o quanto irá comer, pagando um total fixo de R$ 59,90 por pessoa (para menores de 12 anos o valor fica por R$ 29,90 e para quem tem até 4 anos é gratuito).

➨ Endereço: Av. Sete de Setembro, 1755 – Vitória

➨ Horário de funcionamento: das 9h às 22h, em todos os dias da semana.

➨ Telefone: (71) 3565-1325

EXTRAS: outros locais incríveis para conhecer são o Mirante Forte São Diogo e a Casa Boqueirão