6 dicas para fazer conteúdos mais compartilháveis nas redes sociais

Para se tornar autoridade, você pode até pensar que os likes e o número de seguidores são os detalhes mais importantes, mas apesar deles realmente terem um peso, os compartilhamentos e comentários são muito mais valiosos.

Quando as pessoas compartilham os seus conteúdos de forma positiva, elas estão validando a sua sabedoria e fazendo com que essa admiração circule, gerando reputação. Então, foque em interagir bastante, amplie seu networking e divulgue outros profissionais (nos Stories, por exemplo), para que eles façam o mesmo. Até porque isso vai aumentando todos os outros resultados.

E, para ajudar você e a sua marca a criarem postagens mais virais, trouxe algumas estratégias certeiras e importantes para que gere pautas de valor. Confira o conteúdo abaixo e aproveite para receber mais dicas no novo perfil da minha marca de Crescimento Digital: @ciativebrand.

1. Não venda, ensine

Uma boa marca não vende hidratantes, vende peles hidratadas. E uma excelente marca não vende apenas peles hidratadas, ela ensina como deixar a pele ainda mais sedosa e bem cuidada. Essa excelente marca não vai apenas falar do próprio produto, mas vai dar dicas de como usar esse produto de formas criativas e de como o público pode fazer coisas para além da utilização daquele item.

Então, para se tornar uma referência no seu nicho e gerar conteúdos compartilháveis, é preciso levar soluções e dicas práticas para os seguidores. Ensine o que e como fazer, dê os nortes e os alertas que eles precisam. Foque sempre em pensar: como o meu conteúdo vai mudar as ações dessa pessoa no dia a dia?

Algo precisa ser modificado dali para frente no cotidiano daquela pessoa, seja por ela ter aprendido a fazer diferente ou por ter descoberto algo que nunca pensou antes. A vida dela tem que ficar mais fácil após ela receber aquele conteúdo. Isso vai fazer com que ela salve e compartilhe mais os seus posts.

2. Busque focar na familiaridade/identificação e na nostalgia com ângulo fechado

Fale o que o seu público: pensa, sente e vive.

Usar algo que acontece no cotidiano dessas pessoas vai aproximá-la mais dos seus conteúdos e gerar o desejo de reafirmar o que está sendo dito. Então, para criar pautas com isso, primeiro faça um estudo de dores. Pense: quais as dificuldades que o meu público enfrenta no dia a dia?

• Exemplo: Se seu alvo são os criadores de conteúdo, observe que todos eles já passaram por algum momento em que as pessoas acharam que eles estavam 'brincando com o celular', enquanto, na verdade, estavam trabalhando.

A partir disso você já pode criar um meme ou um conteúdo como: "Formas de fazer com que levem seu trabalho de social media a sério".

Utilizar a nostalgia é outra forma de criar a sensação de familiaridade. Use temáticas sobre algo do passado para conectar ao que você quer dizer e despertar memórias. A sua marca poderia abordar a saudade do MSN para falar sobre como um determinado produto faz com que a gente se sinta em casa como naquela época.

Mas, atenção. Não adianta seguir nada disso se não souber fazer um bom estudo de ângulos. Para ter um conteúdo mais compartilhável, o ideal é usar um ângulo fechado. Como assim? Vem entender:

• 5 praias para conhecer na Bahia: isso é um ângulo aberto, porque existem praias de vários tipos, podem ser barulhentas ou mais silenciosas, lotadas ou mais tranquilas, com bares próximos ou perto de condomínios. Esse ângulo não define muito bem do que vai falar, porque mistura muitas coisas/possibilidades.

• Já a pauta: 5 praias com mar calmo para conhecer na Bahia, é fechada, seguindo a linha ideal. As pessoas que buscam por 'mar mais calmo' e que se incomodam com ondas (olha aqui uma dor, um problema enfrentado pelo público) vão se identificar e querer compartilhar. Logo, foque em analisar as dores da audiência, gerar identificação e usar o ângulo certeiro.

3. Cuide dos títulos (com Copywriting) e do design (visual) dos seus conteúdos

Uma das formas mais fáceis de atrair pessoas para os seus perfis e de gerar conteúdos compartilháveis é usar a persuasão em títulos que prendem a atenção. Falar o que a pessoa não deve fazer ou o que vai ajudá-la a conquistar algo são algumas das maneiras.

• Exemplos: 3 coisas que você pode estar fazendo errado. | Como fazer para aumentar o seu engajamento nos Stories | 3 formas diferentes de usar a bolsa X da nossa marca.

Tente usar palavras-chave nesses títulos (que tenham a ver com as dores do seu público) e aprenda como criar mais deles através de técnicas de Copywriting, como a da Tentação, que segue a seguinte linha de raciocínio: "Se você é inteligente, vai fazer isso". É um gatilho positivo que estimula a pessoa e a chama para a ação.

• Exemplo: Se você é coordenador de faculdade, nasceu para isso. A pessoa vai querer saber: isso o quê? E se você ensina algo logo após, além de apenas apresentar o seu produto, pode alcançar muitos mais compartilhamentos.

Além de cuidar das técnicas nos seus títulos, cuide também do visual da sua postagem, de uma forma a deixar esse título chamativo, com destaque. Se ele estiver apenas na legenda, deixe-o em destaque de mesma maneira e pense: "Eu compartilharia essa foto?". Se possível, escreva o título dentro da imagem sempre, seja em Reels, capa de vídeo ou outros.

• O formato mais compartilhado do Instagram hoje em dia é Carrossel (com vários cards que podem ser arrastados para o lado). Eles costumam ser bem visuais. Lembre disso.

4. Use exemplos, cases/pessoas de sucesso, pautas quentes e histórias reais

Se o seu conteúdo permite, coloque alguma situação ou um exemplo prático. Uma boa ideia é usar um caso de sucesso como foco principal para poder explicar o seu tema. Isso prende a atenção, fazendo com que o seguidor permaneça na linha de pensamento. Além disso, se usar uma marca, uma pessoa ou um caso famoso como base, pode gerar ainda mais compartilhamentos.

Você pode usar um caso seu também, caso seja muito inusitado e interessante, gerando algum aprendizado para as pessoas. Frases de efeito que sejam compartilháveis também são interessantes – e você pode contar o seu caso na legenda, com um título já deixando claro que fará isso.

• Exemplo 1: 5 dicas de Marketing que podemos aprender a série de TV X.

• Exemplo 2: Como o novo CD de Anitta nos ensina sobre Branding.

• Exemplo 3: se vai explicar a forma correta de fazer uma biografia no Instagram, você pode mostrar um perfil de sucesso e, com base nele, mostrar os pontos de acerto.

Outra forma de atrair mais a atenção do público e gerar um conteúdo viral é abordar pautas vinculadas a temas que estão borbulhando socialmente, ou seja, que estão ‘na boca do povo’.

Se você fala de Psicologia, por exemplo, pode observar como o BBB está em alta e pode usar isso a seu favor:

• Exemplo 1: Análise psicológica do caso da briga entre fulana e fulano no BBB21

• Exemplo 2: Como as roupas de Juliette demonstram a sua personalidade

5. Dê um novo olhar para o conteúdo

• Exemplo: se a sua marca vai criar um post sobre como ser mais saudável, utilize um ângulo pouco pensado, como 'formas de usar a areia da praia para a sua saúde'. Ou utilize um tema mais batido e com dicas nada óbvias, como: '5 filmes pouco conhecidos para pensar sobre saúde'.

Dê um novo olhar para o conteúdo. Estude bem o que as pessoas já ensinam sobre o tema escolhido e insira uma nova abordagem. O ideal é que o público pense: “Nunca pensei por esse lado!”.

Sempre busque apresentar algo que pareça super inovador. Se vai ensinar um truque de DIY, por exemplo, tente criar um novo com base nas suas experiências, vivências e com referências do que já viu por aí.

6. Humor na medida

Nem toda marca segue com uma persona de linha leve e descontraída, mas sempre dá para incluir o humor dentro da medida certa. Invista nele usando situações comuns do dia a dia, memes ou um pensamento comum que gere identificação e/ou provoque risadas.

Faça analogias simples, seja específico e direto. O conteúdo deve ser bem fácil de entender e, se preciso, explique os jargões que utilizou.

Usar memes, por exemplo, é uma ótima forma de fazer um post mais atrativo.

EXTRA: Formatos diversos e informação em espiral

Nunca use apenas um formato para tratar de um assunto. Fale dele em vídeo, Reels, cards, Story, foto com legenda mais elaborada e por aí vai. Apresente facetas e dicas diferentes para não soar repetitivo, mas não deixe de reforçar alguns detalhes e de apresentá-lo dessas diversas formas. Uma dica é dar um tempo entre um formato e outro. Isso vai fazer com que mais pessoas percebam o quanto você entende do assunto, já que quem assiste vídeos nem sempre lê e vice-versa.

Ter um tema (ou, no máximo, três) como principal é algo basilar para se tornar referência. O público precisa entender que você aborda tais temas e, assim, ficará mais fácil, inclusive, para que você separe palavras-chave e trabalhe com elas. Se você fala de moda e turismo, por exemplo, mas resolveu falar sobre pets às vezes, não esqueça de sempre voltar a falar de moda e turismo com frequência e em mais quantidade: isso faz com que público entenda melhor. Pense em abordagens diferentes sobre o mesmo assunto, mas nunca fique indo de categoria para categoria sem constâncias.