6 opções de presentes com vinho para o Dia dos Namorados

Com restrição à venda de bebidas alcoólicas e em meio a um período desafiante, o Dia dos Namorados promete ser ainda mais intimista em 2021. Alguns restaurantes de Salvador decidiram antecipar os jantares presenciais para esta quinta e apostar no delivery para o dia 12 de Junho. Outros estabelecimentos e negócios virtuais decidiram fazer kits com comidas e vinhos, que podem ser presenteados saboreados no conforto e segurança do lar.

Confira algumas opções (e fique atento às datas de entrega):

1. Para a data romântica, a Adega Terroir criou 12 caixas enófilas lindíssimas, com comidinhas elaboradas pela chef Carol Sousa e vinhos orgânicos, naturais, sustentáveis ou de pequenas produções — selecionados pela sommelière Juliana Sena Gomes. As opções custam a partir de R$ 159!

Proposta da Casa Castanho custa R$ 240 (divulgação)

2. A Casa Castanho criou a caixa namoradxs! O presente vem com pão australiano de fermentação natural; antepasto de berinjela, nozes, salame e azeitonas; conserva de cogumelo, pimentão e azeitona roxa; vinho tinto 375 ml; a sobremesa Romeu e Julieta, um creme aerado de chocolate branco com cobertura de goiabada artesanal e flocos de milho; além de camisão de dormir, assinado por Cris Lisboa e Alex Bispo. Custa R$ 240.

3. A Cave Queijos criou nada menos que 19 kits que incluem laticínios, pães, antepastos, charcutarias e/ou vinhos a partir de R$ 139. A parte boa é que as empreendedoras entendem bem de harmonização e escolheram vinhos que harmonizam muito bem com a potência dos queijos. Sobre este assunto, confira esta matéria: Como montar uma harmonização perfeita entre vinhos, queijos, embutidos e pães.

A cesta da Coffeetown pede investimento de R$ 369 pelas iguarias (divulgação)

4. A Coffeetown Bistrô & Café lançou a Lovers Box, um mega kit que chega no cachepot lavável da Casa Cria. Nele, vêm guardanapos, pães, café moído, manteiga, panquecas, mel silvestre, queijo tipo gouda, presunto serrano, cream cheese de mostarda, picles de maxixe, bolo inglês Romeu e Julieta, suco de uva, espumante Bossa da Vinícola Hermann e coração de chocolate, recheado com bolo Red Velvet. Custa R$ 369.

5. A Divino Pão, padaria artesanal especialista em pães de fermentação natural, preparou um kit gluten full. Os casais receberão uma baguete e uma focaccia, ambas de 200g; mix de cogumelos confit, tomate uva confit, queijo Chevre Du Lac, brownie de chocolate belga com caramelo salgado, mini buquet de flores secas e um vinho da Decanter, que é opcional. O combo custa R$ 150 + taxa de entrega.

O presente da Vinking mistura vinho com poesia e custa R$ 200 (divulgação)

6. A Vinking Wine Concept lançou um kit apaixonante, contendo um vinho italiano Codici Rosso, da região da Puglia; e um conjunto de 2 taças Beverly Hills Spiegelau, com design exclusivo assinado pela Miranda Estúdio. Ambas vêm com a frase Dança das mãos, boca e nariz, inspirando notas de amor, com sabor de poesia. Custa R$ 200.

Se você for cozinhar em casa ou pedir delivery e quer surpreender, confira este post:

● Dia dos Namorados: vinhos para impressionar do crush ao mozão.