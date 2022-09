6 poemas curtos de autores baianos atuais que podem mudar o seu dia

1. Que seja terno enquanto cure.

Amor é vento. Não para, brisa.

(Fafeth | @fafeth)



2. Vida que é vida invade.

Que o que muda da gente

não pede licença, chega de vez abrindo espaço,

transformando desejo em coisa viva.

Sorriso é resistência.

(Mariana Paiva | @marianapaivaescritora)



3. Não é o sofrimento que gera crescimento.

É o conhecimento.

Não preciso de nada que me ensine através do descontentamento.

Por isso escolher as pessoas para as quais daremos o nosso tempo

é a forma mais real de controlar o nosso destino.

A maneira mais assertiva de amadurecer

é valorizando o cristalino.

Tropeçamos é nas pequenas pedras.

Montanha a gente escala.

Só quem se pertence é quem se entrega.

Sem pétalas, tenho raízes, e exala.

Porque toda dor passa, mas o ter doído não.

A única coisa mais forte do que crescer

é já saber onde nem adianta ter razão.

(Vanessa Brunt | @vanessabrunt)



4. Meu corpo não respeita as estações.

Chove grosso em cada dobra da cidade

E eu trago comigo um vestido de verão intempestivo.

Meu corpo não cede e, vivo, arde no ligeiro das rendas,

nas maresias que lambem o ar.

Meu corpo não cede.

E o vestido que me desveste neste calor temporão

é todo bordado na minha pele:

por dentro.

(Lívia Natália | @livianataliapoeta)



5. Corpo rasgado

em estado de céu aberto.

As coisas se tornam memórias

rápido demais.

A delicadeza das relações,

alguns desejos inibidos,

alguns lugares difíceis de ir.

Pessoas díficeis de tocar,

onde palavras não chegam,

como os cantos

que as vassouras não alcançam.

Devemos trazer a nossa própria luz

à escuridão.

Ninguém fará isso por nós.

(Nathalya Cavalcante | @nathalyacavalcante)



6. O que ninguém nos conta

é que somos infinitas pontes

de recomeços.

Quero sentir o gosto

do amor

(de novo)

na minha pele

despertando sentidos

desafiando o tempo

provocando arrepios

por isso

estou começando por mim.

(Elizza Barreto | @elizzabarreto)