6 séries para refletir sobre diferentes lados do amor

Cansou de tramas com romances idealizados aos extremos? Cansou de não enxergar, de fato, o dia a dia de um casal real e os obstáculos enfrentados? Então este compilado especial é para você.

Quer um romance intenso para suspirar e está buscando meios de sair um pouco da realidade maçante? Então esta nova lista da nossa coluna de todas as quartas-feiras também é para você.

Provavelmente, caso deseje encontrar alguma série que retrate bem os casais mais reais e profundos, títulos como This is Us ou Outlander vão ser encontrados. Mas e para quem quer sair do óbvio? Para ajudar nessa empreitada é que separei tramas que vão dos problemas e resoluções de casamentos e das relações nuas e cruas até os que apresentam inícios complicados.

Mistério, comédia, leveza e roteiros com temas delicados se misturam nesses títulos de diferentes propostas e países. Confira abaixo. E, antes, não esqueça do lembrete de que um relacionamento não romantizado não é sinônimo de ser complicado, triste ou repleto de falta de honestidade. A ideia é encontrar detalhes para amores saudáveis entre os percalços que esses casais das séries vão passar.

1. Sen Çal Kapimi | Para quem quer um romance que faz suspirar (série leve)

Para quem quer recuperar ou incentivar o(a) romântico(a) que há em si, Sen Çal Kapimi é a melhor pedida. Leve e bastante intensa ao mesmo tempo, a trama turca gira em torno dos conflitos entre a jovem estudante de paisagismo, Eda Yıldiz, e o arrogante empresário Serkan Bolat.

Eda é uma jovem doce, decidida e que não leva desaforo para casa. Ela sai dos clichês de personagens femininas que são apenas 'boazinhas', já que deixa claro o que não vai aceitar e não aceita quem tenta tomar decisões por ela. Muito dedicada, a jovem almeja conseguir uma bolsa no exterior, no entanto, a oportunidade é perdida por uma interferência da empresa de Serkan.

A série turca Sen Çal Kapimi está no streaming da Fox (divulgação)

Ao confrontá-lo, uma confusão é gerada e ele lança uma proposta, pedindo para que Eda seja sua noiva 'de mentira' por dois meses. A partir disso, ambos passam a mudar a vida um do outro. Apesar dos pontos que podem soar clichês, a série é poética, diferenciada e mexe com corações. Os atores, inclusive, apresentam uma grande química.

É interessante observar as entrelinhas das mensagens que Eda traz em suas críticas sobre Sherkan, por exemplo. Ficam inclusas mensagens sobre empreendorismo e sobre como viver intensamente pode ser apenas sobre aproveitar pequenos detalhes da vida, como olhar mais para as vistas que lhe cercam.

➨ Temporadas: 1 temporada (19 episódios, até então)

➨ Duração de episódios: Em torno de 2h (cada)

➨ Idioma original: Turco

➨ Gênero: Romance

➨ Canal/streaming de origem: FOX

➨ Finalizada? Não

2. 100 Días Para Enamorarnos | Para quem quer refletir sobre casamentos, crises e família (série leve)

A trama gira em torno de três casais que são amigos há anos e entram em crises nos seus respectivos casamentos. Constanza é uma advogada muito sofisticada e bem-sucedida, além de mãe e esposa. Ela é a primeira que decide terminar 20 anos de matrimônio.

Enquanto isso, a melhor amiga de Constanza, Remédios, acaba percebendo os problemas da sua relação e refletindo após reencontrar seu primeiro amor. Jimena, por outro lado, acha que vive um amor perfeito e acaba passando por cima do que lhe incomoda.

A trama 100 Dias para Enamorarmos, disponível no catálogo da Netflix (divulgação)

Em meio a desgastes, confusões entre todos os amigos e decisões impulsivas, Constanza, então, concorda com seu marido em fazer uma pausa de 100 dias. Após essa quantidade de tempo passar, eles devem decidir se mantêm o casamento.

A trama exibe diferentes erros e acertos dos casais, sempre reforçando a importância de limites bem combinados/alinhados e de valores como a honestidade. Apesar de, por vezes, apresentar muitos dos acontecimentos apenas por diálogos (e não os mostrando de fato em cenas completas), a produção não deixa de ser interessante ao tocar em feridas de quaisquer relacionamentos. Além disso, a série aprofunda diversos temas delicados e importantes para além das questões de casais, como é o caso da transfobia.

➨ Temporadas: 1 temporada (57 episódios)

➨ Duração de episódios: Em torno de 45 min (cada)

➨ Idioma original: Espanhol

➨ Gênero: Comédia romântica

➨ Canal/streaming de origem: Netflix

➨ Finalizada? Não. Segunda temporada confirmada.

3. The Undoing | Para quem quer analisar relacionamentos abusivos (minssérie pesada)

A nova trama de mistério da HBO é baseada no livro You Should Have Known, de Jean Hanff. A produção apresenta a terapeuta Grace (Nicole Kidman), que é dedicada ao marido médico, ao filho e aos pacientes. Reflexiva, ela lida com diversos casais em seu consultório, enquanto mantém sua lealdade, confiança e fidelidade ao marido. Mas, de uma hora para outra, o seu marido desaparece e Grace percebe, então, que ele não era a pessoa que dizia ser. Em meio a um caso de assassinato e com o seu marido aparentando estar foragido, ela tenta juntar as peças da situação e já não sabe mais em quem acreditar.

Nicole Kidman em The Undoing em cartaz na HBO (divulgação)

Com atuações deslumbrantes e simbologias bem apresentadas até na paleta de cores, The Undoing não exibe nada gratuitamente. Cenas fortes podem, inclusive, ser muito gráficas e servir como gatilho para quem tem sensibilidade perante violências.

Para quem está em busca de um mistério feito para aprofundar questões como manipulações psicológicas (gaslighting) e outros tipos de abusos, esta é a pedida ideal. The Undoing não é uma trama para quem quer focar apenas em respostas para um quebra-cabeça, mas é, principalmente, uma obra para que se reflita sobre as mensagens ali emitidas.

➨ Temporadas: 1 temporada (6 episódios)

➨ Duração de episódios: Em torno de 50 min (cada)

➨ Idioma original: Inglês

➨ Gênero: Suspense/mistério

➨ Canal/streaming de origem: HBO (disponível no HBO GO)

➨ Finalizada? Sim

4. Doctor Foster | Para quem quer alertas delicados (série tensa)

A produção, que tem uma primeira temporada fechada – e uma segunda que foi considerada desnecessária pela grande maioria –, acompanha a vida da Dra. Gemma Foster, uma mulher que parece ter sua vida e carreira sob controle. Ela começa, porém, a desconfiar que seu marido, Simon, a está traindo. Determinada a descobrir a verdade, ela inicia uma investigação que afeta sua vida, a de sua família e a de seus pacientes.

A trama inglesa Doctor Foster pode ser vista na Netflix (divulgação)

A série, que pode ser devorada em um fim de semana, apresenta mensagens de alerta, como a noção de que um relacionamento em que se vira detetive, independente do que se descubra, já é, nitidamente, algo que está se tornando perigoso, questionável e não mais saudável.

O ângulo mais problemático, então, pode nascer da culpa de quem está gerando desconfianças e não está sabendo sanar isso da melhor maneira, ou pode, ainda, surgir por algum descontrole de quem passou a levar uma relação sem buscar a paz.

Questões diversas sobre respeito, relações com filhos e outros aspectos também ficam inclusos na obra.

➨ Temporadas: 2 temporadas (5 episódios em cada)

➨ Duração de episódios: Em torno de 52 min (cada)

➨ Idioma original: Inglês

➨ Gênero: Drama

➨ Canal/streaming de origem: BBC (disponível na Netflix)

➨ Finalizada? Sim

5. Last Tango in Halifax | Para quem quer refletir sobre parceria e amores maduros (série leve)

Quer uma série para deixar o coração quentinho? Então anota o título. Last Tango in Halifax acompanha a vida de Celia Dawson e Alam Buttershaw, que há 60 anos perderam o contato. Cada um seguiu o próprio caminho construindo famílias e se estabelecendo profissionalmente. Agora viúvos, eles se reencontram via Facebook. Ao se encontrarem perssoalmente, percebem que reviveram a paixão que sentiram um pelo outro. Assim, decidem se casar.

Last Tango in Halifax está no catálogo da Amazon Prime Video (divulgação)

A produção mistura drama e respiros leves/cômicos, sempre tratando do amor e das relações humanas de diferentes maneiras. Alguns dos pontos tocados são a reação das famílias e as formas de redescobrir e inovar sentimentos junto com alguém. Os personagens secundários também vão ganhando aprofundamentos em seus romances e trazendo mais mensagens que se entrelaçam com os acontecimentos anteriores.

➨ Temporadas: 5 temporadas (6 episódios em cada)

➨ Duração de episódios: Em torno de 25 min (cada)

➨ Idioma original: Inglês (Reino Unido)

➨ Gênero: Comédia

➨ Canal/streaming de origem: BBC |Disponível na Amazon Prime Video

➨ Finalizada? Sim

6. You're The Worst | Para refletir sobre inícios complexos de relações amorosas (série leve)

Ele é um escritor britânico fracassado e ela se entende como a pior executiva de relações pessoais que Los Angeles já conheceu. Tudo o que os dois possuem em comum é o fato de serem totalmente egocêntricos e autodestrutivos. No entanto, essas duas pessoas complicadas acabam se conhecendo em um casamento e, por mais improvável que possa parecer, resolvem trntar construir um relacionamento.

A série You're The Worst (divulgação)

You're The Worst é uma deliciosa comédia, com aquela dose ideal de drama. Os personagens podem aprender a amar e a buscar o melhor de si no processo. É uma produção para quem gosta de romances, mas prefere um sabor agridoce.

➨ Temporadas: 5 temporadas (em torno de 10 episódios em cada)

➨ Duração de episódios: Em torno de 30 min (cada)

➨ Idioma original: Inglês

➨ Gênero: Comédia

➨ Canal/streaming de origem: FOX Premium

➨ Finalizada? Sim