64º edição dos Salões de Artes Visuais da Bahia tem visitação gratuita até novembro

A 64º edição dos Salões de Artes Visuais da Bahia está aberta para o público no Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória. A exposição coletiva ficará aberta gratuitamente até 27 de novembro, de terça a sexta-feira, das 13h às 18h. Nos finais de semanas, o horário é reduzido para até às 17h. O lançamento aconteceu no sábado (8) e contou com a presença de artistas, gestores e do público geral.

A mostra, promovida pela Fundação Cultural do Estado, vinculada à Secretaria de Cultura, reúne obras de 42 artistas da Bahia, selecionados via edital da Funceb, sendo seis de cada um dos seis macroterritórios do estado, e mais seis de Salvador. Pela primeira vez foram implantados no edital as cotas raciais e os indutores de gênero.

Das 42 obras selecionadas para compor a exposição coletiva, 14 foram premiadas com o valor de R$ 15 mil. A exposição contempla as mais diversas modalidades de artes visuais, como tapeçaria, desenho, pintura, performance, instalação, escultura, fotografia, cerâmica, entre outros.

Os Salões de Artes Visuais da Bahia, o mais antigo dos projetos continuados pela Funceb, está completando 30 anos. A diretora geral da Funceb, Renata Dias, reforçou o marco durante a abertura: “Esse é um encontro único de artistas oriundos de todos os macroterritórios do estado, e se baliza na descentralização e na territorialização, sempre descentralizando as ações de fomento.”

A secretária de Cultura do Estado, Arany Santana, destacou que “através dos Salões as obras ganham visibilidade, conseguem escoamento das suas obras, e são importantes vetores de dinamização dos espaços expositivos da Bahia.”

Serviço

O que: Salões de Artes Visuais da Bahia - 64ª edição

Quando: terça a sexta-feira das 13h às 18h | finais de semana das 13h às 17h

Onde: Museu de Arte da Bahia (MAB) – Av. Sete de Setembro, 2340 – Corredor da Vitória, Salvador (BA)

Entrada gratuita