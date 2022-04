7 novos hotéis soteropolitanos com vistas de tirar o fôlego

Hotéis revitalizados, modificados ou recém-lançados em Salvador estão nesta seleção especial. Terraços, grandes janelas, pôr do sol, vista ampla da Baía de Todos-os-Santos e mais detalhes se misturam nos horizontes a serem contemplados através das áreas de lazer ou dos quartos. Confira:

1. Novotel Salvador Rio Vermelho | https://bit.ly/3DLf64U

Esta acomodação fica a 4 minutos a pé da praia. Localizado a 20 minutos de carro da Praia do Porto da Barra, o Novotel Salvador Rio Vermelho oferece quartos modernos e uma piscina grande com vista panorâmica do mar. Você pode usufruir de uma sauna e uma academia totalmente equipada.

As acomodações do Novotel Salvador Rio Vermelho têm móveis contemporâneos, TV a cabo e frigobar. O restaurante do Novotel Salvador Rio Vermelho lhe convida a saborear pratos das culinárias internacional e baiana. Além disso, dá para desfrutar de bebidas nacionais e coquetéis especiais nos bares do hotel. O café da manhã é diferenciado e um dos mais recheados da capital.

➨ Endereço: R. Monte Conselho, 505 - Rio Vermelho

➨ Telefone: (71) 2103-2233

➨ Diária: a partir de R$ 243

➨ @novotelriovermelho

2. Mercure Salvador Rio Vermelho Hotel | https://bit.ly/3j7pdHU

O hotel Mercure Salvador Rio Vermelho está localizado à beira-mar e é conhecido por ter uma das piscinas mais desejadas de Salvador. Ao mesmo tempo, é o que tem um dos melhores preços de diárias (em comparação com os mais famosos da capital, ficando atrás apenas do Novotel).

O espaço oferece estrutura para viajantes a lazer e a negócios. Os quartos são espaçosos e aconchegantes, com vista para o mar ou para a cidade e têm wi-fi grátis. O Business Center é completo e o serviço de gastronomia é diversificado e delicioso. Hotel 4 estrelas com 175 quartos.

➨ Endereço: Rua da Fonte do Boi 215 Rio Vermelho

➨ Telefone: (71) 3172-9200

➨ Diária: em torno de R$ 350 (existem promoções por R$ 200)

➨ @mercureriovermelho

3. Aram Yamí Boutique Hotel | https://www.aramyamihotel.com/

Quer piscina privativa? A suíte principal deste hotel tem! Ele fica no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, em pleno Centro Histórico de Salvador. O edifício colonial foi transformado em hotel boutique com 6 suítes exclusivas, oferecendo um serviço personalizado e de qualidade. O terraço é relaxante e a piscina geral também traz uma vista panorâmica.

Próximo de algumas das praias mais belas do Brasil e das melhores opções de entretenimento, o hotel permite aos seus hóspedes desfrutar da tranquilidade e encanto deste lugar excepcional, junto ao Pelourinho.

➨ Endereço: R. Direita de Santo Antônio, 132 - Santo Antônio Além do Carmo

➨ Telefone: (71) 3242-9412

➨ Diária: em torno de R$ 1357

➨ @aramyamihotel

4. Hotel Fera Palace | https://ferahoteis.com/

Este é ideal para quem está à procura de grandiosidade. Com localização privilegiada na mais importante rua histórica de Salvador, a Rua Chile, o Fera Palace passou por uma revitalização em 2020 e reabriu as portas.

Projetado em um prédio histórico, o hotel tem na sua decoração uma releitura Art Déco com um minimalismo tropical, com ares dos hotéis de luxo do mundo. A piscina tem vista deslumbrante para a Baía de Todos-os-Santos e ajuda o local a se consagrar como o melhor hotel da cidade.

Endereço: R. Chile, 20 - Centro Histórico

➨ Telefone: (71) 3036-9200

➨ Diária: em torno de 1000

➨ Tem happy hour todos os dias a partir de 16h30. Valor: R$ 80

➨ @ferahoteis

5. Vila Galé Salvador | https://www.vilagale.com/

O hotel Vila Galé Salvador fica na frente da praia de Ondina, um dos bairros mais boêmios da cidade. Renovado em 2017, o hotel dispõe de 224 apartamentos e suítes amplas e modernas, todas elas com uma arrebatadora vista para o mar.

Tem, ainda, um restaurante, um bar no lobby, piscina com deck, fitness center, piscina de hidromassagem ao ar livre e sauna a vapor. O Vila Galé Salvador oferece também uma infraestrutura completa para realizar reuniões e eventos profissionais.

➨ Endereço: R. Morro do Escravo Miguel, 320 - Ondina

➨ Telefone: (71) 3263-8888

➨ Diária: em torno de R$ 343

➨ @vilagale

6. Zank by Toque Hotel | http://zankhotel.com.br/

O Zank by Toque é um hotel intimista que escapa inteiramente aos padrões clássicos das grandes cadeias de hotéis internacionais. Os dezesseis apartamentos são distribuídos entre o casarão centenário e sua área contemporânea com uma bela vista para o mar. Todos os apartamentos mesclam, com elegância, móveis de época garimpados nos melhores antiquários e mobiliário de designers brasileiros.

Situado no charmoso e histórico bairro do Rio Vermelho, tradicional balneário do final do século XIX e residência de grandes artistas e escritores contemporâneos como Jorge Amado e Carybé, o Zank by Toque Hotel está a poucos minutos do Centro Histórico de Salvador.

➨ Endereço: R. Alm. Barroso, 161 - Rio Vermelho, Salvador - BA, 41950-350

➨ Telefone: (71) 3083-4000

➨ Diária: em torno de R$ 439

➨ @zankhotell

7. Monte Pascoal Praia Hotel Salvador | https://www.montepascoalpraiahotel.com.br/pt-br/

Situado em um dos mais belos trechos do litoral da Bahia, entre dois cartões postais, o Farol da Barra e o Cristo. O Monte Pascoal Praia Hotel em Salvador fica em frente ao mar no melhor local da Barra, próximo a restaurantes, bares, pontos turísticos e muito mais! Você tem o conforto de curtir a praia com cadeiras, sombreiros, além de garçom à sua disposição na praia (exclusivo para hóspedes).

Todos os apartamentos possuem varandas, e os apartamentos de luxo possuem uma vista de tirar o fôlego para o mar da praia da Barra.

➨ Endereço: Av. Oceânica, 591, Barra, Salvador, CEP 40170-010, Brasil

➨ Telefone: (71) 2103-4000

➨ Diária: em torno de R$ 315

➨ @montepascoalpraiahotel