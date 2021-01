7 vinhos levinhos para seu Verão

Chega a época mais quente do ano e, com ela, uma pequena mudança de hábitos. Deixamos de lado os tintos encorpados e abrimos espaço para bebidas leves, que harmonizam com alimentos de igual proposta. Ou sequer pensamos em harmonização: só queremos um rótulo descomplicado para acompanhar programações ensolaradas, como um dia na piscina ou à beira-mar. E ele precisa descer redondo!

Um bom vinho de Verão

O denominador comum para todo e qualquer vinho de Verão é o frescor. Esta característica é amplamente encontrada em brancos, rosés e tintos jovens sem estágio em barricas de carvalho e com menor teor alcoólico.

Esta sensação refrescante está diretamente ligada à acidez desenvolvida pela uva em sua maturação. Algumas delas já são naturalmente mais ácidas, como Sauvignon Blanc, Arinto, Alvarinho, Gamay, Pinot Noir, Barbera e Sangiovese.

Essa característica, no entanto, se torna ainda mais destacada quando a frutinha vinífera é cultivada em uma região fria. Calma que eu explico!

O terroir – ou o conjunto formado por solo, clima e saber-fazer humano – de uma determinada região é determinante no sabor das uvas. Frutas cultivadas em territórios quentes tendem a amadurecer mais rapidamente, resultando em vinhos mais alcoólicos.

Já as que crescem e são colhidas em regiões mais frias amadurecem lentamente, originando bebidas com maior acidez e até mineralidade. São regiões frias: Campanha Gaúcha (Brasil); litoral do Chile; Patagônia; Nova Zelândia; Vinhos Verdes, em Portugal; Piemonte e Vêneto, na Itália; e Champagne, Alsácia, Bordeaux e Borgonha, da França.

Outro componente desta equação refrescante é a altitude, que expõe a uva a uma maior amplitude térmica entre o dia e a noite. Enquanto a alta incidência solar do dia contribui para uma maturação plena, o frio noturno permite uma maior conservação da acidez.

É verdade que terroirs altos tendem a gerar vinhos concentrados e complexos, mas também são bastante suculentos. São bebidas que, na minha humilde opinião, caem melhor em noites mais intimistas de verão. E onde encontramos facilmente essas características? Serra Catarinense e Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul; Salta e Vale de Uco/Luján de Cuyo (Mendoza), na Argentina; Elqui e Alto Maipo, no Chile.



A seguir, alguns vinhos fresquinhos para seu Verão:

Becas Sparkling Joy Blanc (R$ 13,90 no MeuVinho.com.br)

Uma delicinha de frisante meio seco, 100% Chardonnay da Serra Gaúcha. Descomplicado, é ideal para tomar direto da latinha em um passeio de lancha, dia na piscina ou para acompanhar um almoço leve.

Miolo Chardonnay 2019 (R$ 49,90 em diversos locais)

Equilibrado e macio, este varietal traz aqueles aromas de abacaxi, maçã verde e um pouquinho de mel que a gente adora encontrar nos chards jovens. Prove com sushi!

The Wine System Viuranus D.O. Navarra 2019 (R$ 64,59 na Wine.com.br)

Elaborado com as uvas Viura (também conhecida como Macabeu) e Chardonnay, é um branco bem cítrico, com aroma bem presente de abacaxi. No paladar é fresco, mas também muito macio. Excelente companhia para peixes, frutos do mar e comidas de dendê.

Quinta da Neve Rosa da Neve (R$ 69 na Decanter Salvador)

De São Joaquim (SC), este rosé fresco e brilhante é elaborado com um corte de Cabernet Sauvignon, Merlot e Sangiovese. Tem aromas encantadores de flores e frutas vermelhas, como morango. No paladar se confirma o caráter frutado e floral, com um suave toque mineral. Ideal para um almoço leve de domingo!

Erasmo Garnacha Alicante 2016 (R$ 136 no DaGirafa.com.br)

Suculento, traz intensos aromas de frutas vermelhas frescas e nuances sutis de avelãs tostadas, resultantes do estágio em carvalho francês por três meses. Uma companhia perfeita para uma tábua de frios!

Soalheiro Rosé 2018 (R$ 279,39 na Mistral.com.br)

Da Região de Vinho Verde, este rosé é elaborado com um corte de Alvarinho e Pinot Noir. O resultado é algo que lembra os famosos rosados da Provence, principal- mente na cor e na ligeira nota mineral. Mas é ainda mais fresco e bastante equilibrado. Um vinhaço!

TRAPI Savage Pinot Noir 2018 (R$ 173 no DaGirafa.com.br)

Este tinto leve e mineral da Patagônia chilena exala intensos aromas de frutas vermelhas frescas, característica que se confirma no paladar. Vai bem da beira da piscina ao jantar com amigos.





Bônus

A Almacen Pepe selecionou alguns combos de vinhos de Verão. Destaque para o kit de brancos ibéricos de R$ 304,73 por 195, contendo o famoso Aveleda Casal Garcia (Vinhos Verdes, Portugal), o Vionta Albariño (Rías Baixas, Espanha) e Serras de Azeitão Bacalhôa (Setúbal, Portugal).





E por que não fazer drinks?

Seu vinho de Verão também pode sair de personagem principal para coadjuvante em um drink fantástico. Abaixo, trago duas sugestões das sommelières Paula Daidone e a Cibele Siqueira, do e-commerce Wine:

Pink Josephine

Ingredientes

3 morangos, 1 pedaço de manga, vinho branco e espumante brut.

Preparo

Em uma taça de martini, coloque o gelo, as frutas picadas, o vinho branco e adicione o espumante. Decore como preferir e sirva.

Sugestões das sommelières: Espumante Louis Bouillot Blanc De Noirs Brut (R$ 104,90) e D. Joana White (R$ 27,12).

New York Sour

Ingredientes

60 ml de Bourbon; 25 ml de suco de limão siciliano; 25 ml de xarope de açúcar e 15 ml de vinho tinto seco.

Preparo

Para o xarope de açúcar, misture 1 xícara (chá) de açúcar refinado e coloque em 1 xícara (chá) de água morna. Leve ao fogo, mexendo até levantar fervura. Cozinhe de 2 a 3 minutos e desligue. Deixe esfriar. Para montar o drink, coloque o Bourbon, o suco de limão siciliano e o xarope de açúcar em uma taça grande. Mexa bem. Finalize com o vinho tinto, decore a taça como preferir e sirva.

Sugestões das sommelières: Seremos Malbec 2020 (R$ 37,53) e Navegar Sin Mar Malbec 2020 (R$ 36,35).