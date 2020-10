70% dos carros vendidos na Bahia são financiados; confira condições

Quer comprar um carro e não tem dinheiro para pagar à vista? O financiamento pode ser sua saída. E já é, pelo menos, a opção de sete em cada 10 pessoas que compram carro no estado. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), 70% dos carros vendidos na Bahia são financiados.

“As pessoas não têm condições de pagar à vista ou de ficar juntando dinheiro. Há um perfil crescente daqueles que dão um carro usado como entrada e financiam a diferença, por exemplo”, aponta o diretor regional da Fenabrave, Raimundo Valeriano. Segundo ele, para encontrar um bom financiamento, o segredo é conhecer as taxas de juros condicionadas pela concessionária. “Tem carros que saem com até zero de taxa, a depender do prazo de financiamento e do valor de entrada”, explica.

O baiano Vicente Ferreira, 52, é um dos que conseguiram financiamento de taxa zero: “Eu juntei dinheiro, dei uma entrada de 60% do valor do meu Ford Fiesta e financiei o restante para 36 meses. Foram parcelas baratas, de cerca de R$ 300”. Um fator apontado pelos donos das concessionárias para essa alta procura pelo financiamento são as condições ofertadas atualmente pelas empresas, graças a Taxa Selic, que hoje está em 2% ao ano. “Essa é a menor alíquota da história e facilitou o fornecimento de crédito para o cliente. A verdade é que os bancos estão com apetite para fazer negócios e é o momento do consumidor aproveitar”, aponta Leonardo Ferreira, gerente de vendas da Indiana Ford.

Essa realidade deixa o diretor regional da Fenabrave otimista. Para ele, o número de pessoas que compram carro por financiamento vai aumentar nos próximos meses. “A gente está tendo um reaquecimento do mercado. Então, nós esperamos que esse 70% aumente. Fora do Brasil, é ainda mais comum optar por esse modelo de negócio e o que permite isso são os juros baixos”, explica Valeriano.

Promoções

Edson Moreno, gerente geral de venda do grupo Guebor, conta que o sistema de financiamento que está sendo muito procurado na sua rede é o chamado Ciclo Toyota: “O cliente escolhe o tamanho da parcela, a entrada e deixa um valor residual para o final. Poderá financiar em 12, 24 ou 36 vezes, com a garantia de que compramos o carro dele no final do financiamento por um valor de, no mínimo, 80% da tabela Fipe. Com o dinheiro dessa venda, vai dar para ele pagar o residual e dar entrada no carro novo. É ideal para quem sempre quer renovar o veículo”.

O Ciclo Toyota é um sistema feito com o próprio banco da montadora. O mesmo acontece na concessionária Citroën Gaulesa, localizada na Avenida ACM. Para esse mês, oferece promoção especifica para o C4 Cactus. A partir de R$ 89.990, o cliente dá 60% de entrada e financia a diferença em 48 vezes, na qual as 14 primeiras parcelas são de R$ 99 e serão pagas pela própria concessionária.

Na Indiana Ford, onde a taxa de venda de financiados chega a atingir 80% no mês, há também alta procura por financiamento feitos nos bancos dos clientes. “São locais onde há facilidade para gerar crédito. A gente recomenda que o cliente dê, pelo menos, uma entrada mínima de 20%, esteja atento ao contrato, aos valores da parcela e data de pagamento, para que não haja dissabor ou divergência de informação no futuro”, explica Ferreira

Cuidado

O financiamento também pode se tornar motivo de dor de cabeça. Para evitar uma dívida que você não será capaz de honrar, o economista e educador financeiro Edval Landulfo recomenda cautela: “A primeira pergunta que a pessoa tem que responder é qual o benefício que esse bem financiado vai lhe trazer e ter em mente que é algo que vai lhe afastar de outros planos”.

Com base na sua experiência, Landulfo identifica dois perfis de pessoas que entram num financiamento: “Têm as pessoas que necessitam um carro para trabalho, mas não tem o dinheiro para pagá-lo a vista. E tem aquelas que, por um impulso adquirem aquele bem”. O problema, segundo o economista, é que imprevistos futuros podem acontecer e impossibilitando o consumidor de honrar a dívida. “Tem que ter uma reserva, sem comprometer a renda com mais de 30% de dívidas”, orienta.



Confira dicas para entrar num financiamento, segundo o economista:

CALCULE: Verifique o orçamento familiar. Veja se a prestação e as despesas inerentes à compra desse veículo vão se encaixar na sua renda, para que você não seja pego de surpresa posteriormente.

PESQUISE: Pense a relação de consumo e carro. Não compre um de poder aquisitivo maior do que a sua necessidade. Olhe várias marcas, concessionárias e modelos. Faça um quadro de análise, com as vantagens e desvantagens de cada veículo. Escolha os que possuem preços e condições mais justas.

APROVEITE: Tente barganhar o máximo possível de descontos. A maioria das concessionárias já estão dando carro emplacado, as vezes com combustível cheio, película e outras vantagens que você tem que tentar ao máximo extrair. É ganhar o máximo de “mimos” possíveis.

QUESTIONE: Será que eu preciso literalmente de um carro novo? Já que vou entrar num financiamento, pode ser mais vantajoso escolher um seminovo, que as vezes com mais vantagens e compensa.

CONHEÇA: Antes de assinar o contrato, olhe as taxas efetivas. Pergunte sempre ao vendedor qual é a taxa efetiva, que pode ser maior da apresentada por ele antes, que é a chamada taxa nominal.

Confira a taxa de juros dos principais bancos em setembro de 2020, segundo o Banco Central do Brasil:

Itaú Unibanco:

Ao mês: 1,13%

Ao ano: 11,37%

Banco do Brasil

Ao mês: 1,14%

Ao ano: 14,34%

Bradesco:

Ao mês: 1,24%

Ao ano: 15,98%

Santander:

Ao mês: 1,34%

Ao ano: 17,33%

Caixa Econômica Federal:

Ao mês: 1,44%

Ao ano: 18,74%

* Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.