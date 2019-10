700 motociclistas percorrem 47 km em passeio ciclístico pelo aniversário da Região Militar

Neste domingo (06) aconteceu em Salvador o 10° Passeio Motociclístico, reunindo cerca de 700 motociclistas civis e militares. A ação, promovida pelo 6° Batalhão de Polícia do Exército, começou na Colina Sagrada, em frente à Igreja do Bonfim. Depois da bênção do padre, os motociclistas percorreram 47 km, passando por pontos turísticos da cidade de Salvador, até chegar ao Quartel de Amaralina, onde os participantes confraternizaram ao som de bandas de rock'n roll.

O evento encerrou as comemorações do aniversário de 198 anos da 6ª Região Militar. Os motociclistas passaram pela Av Luiz Tarquínio, Largo de Roma, Rua Barão de Cotegipe, Calçada, Av. da França, Mercado Modelo, Elevador Lacerda, Túnel Américo Simas, Av. Mário Leal Ferreira (Bonocô), BR 324, Av Luis Eduardo Magalhães, Av. Luiz Viana (Paralela), Av. Orlando Gomes, Av. Octávio Mangabeira e Av. Manoel Dias da Silva.