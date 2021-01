8 aplicativos para criar e editar detalhes nas suas fotos

A utilização de aplicativos que editam fotos passou a ser imensamente criticada nos últimos anos. Mas não é apenas para mudar o corpo ou o rosto que apps assim existem. O amor-próprio e a autoaceitação não precisam ficar distantes enquanto se formula novos aspectos nos seus cliques.

São várias as ferramentas que servem para realçar as mensagens que deseja passar através das suas fotos. É possível colocar efeitos criativos, legendas, fundos diferenciados, além de remover aspectos indesejados das imagens. Tudo isso pode deixar os seus posts mais poéticos, reflexivos e cheios de personalização, não precisando se tratar de manipulações negativas.

No meu papel de escritora e apaixonada por todas as artes, não poderia deixar de enaltecer aplicativos que conseguem trazer essas possibilidades. Então, hoje, a lista da coluna é especial: com diversas dicas para que encontre e crie mais de si.

DICA EXTRA: quando abrir um app que tem possibilidades gratuitas, ao aparecer uma mensagem na tela para adquirir a versão paga, basta fechar esse anúncio e seguir usando a versão gratuita. Não precisa ficar preso(a) na tela.

Antes de irmos para o nosso compilado, confira algumas dicas rápidas para as suas fotos:

Faça do seu corpo e rosto uma tela para a criação de uma obra de arte. Use tinta, hidrocor, glitter... existe uma vasta gama de ferramentas que podem ser utilizadas para expressar metáforas em artes imagéticas. Pense em pinturas ou ilustrações e teste a brincadeira artística de pintar o próprio corpo, risque-se, 'suje-se' e observe o quanto essas expressões podem limpar a alma e passar a verdade que você tanto busca.

E, agora sim, vamos para a lista inspiradora:

1. Prequel

Foto: Reprodução

Quer fotos com o estilo vintage? E que tal aquelas que trazem legendas (como em cenas de filmes) na própria imagem? Tudo isso pode ser feito no Prequel. O aplicativo cria aparências modernas, retrôs ou futuristas para as fotos e vídeos com dezenas de predefinições. É possível colocar o efeito glitch ou a famosa 'poeirinha na imagem', por exemplo. Assim, fica ainda mais fácil de personalizar tudo. A versão gratuita é repleta de opções e dá para fazer basicamente tudo apenas com ela.

➨ Disponível para iOS e Android

➨ Opção gratuita ou paga

2. PicsArt

Foto: Reprodução

O PicsArt é ideal para quem quer deixar as imagens mais poéticas ou repletas de significados. É possível colocar sombras, luzes ou até o efeito realista do sol invadindo o ambiente. Sombras de janelas também estão inclusas. Dá, ainda, para mudar o cenário da foto ou até colocar o seu clique dentro da imagem de um espelho que nem é seu. São diversos os macetes possíveis de utilizar. E, o melhor: é tudo gratuito.

➨ Disponível para iOS e Android

➨ Opção gratuita ou paga

3. TouchRetouch

Foto: Reprodução

O TouchRetouch é um aplicativo pago que oferece todas as ferramentas necessárias para remover com eficiência o conteúdo indesejado das imagens. Se algo não tem a ver com a mensagem que deseja passar com o seu clique, com o app fica fácil: é só apagar. Seja algo grande ou menor, dá para remover sem que atrapalhe na qualidade ou na realidade da foto. No valor de R$ 6,99 para Android e R$ 10,90 para usuários Iphone (iOS), o recurso promete transformar qualquer foto prática.

➨ Disponível para iOS, Windows Phone e Android

➨ Aplicativo pago

4. R4VE

Foto: Reprodução

Um aplicativo moderno para quem deseja explorar e criar colagens no estilo new wave – dos anos 80 e 90. Disponível gratuitamente para celulares iPhone (iOS), a ferramenta utiliza recursos como filtros, stickers, texturas e bordas. Também é possível criar imagens para Stories do Instagram, com possibilidade de compartilhamento direto para a rede social.

➨ Disponível para iOS e Android

➨ Opção gratuita ou paga

5. Remini

Foto: Reprodução

Que tal reativar lembranças ou deixá-las ainda mais nítidas? Disponível para usuários iOS e Android, Remini é um aplicativo que recupera fotos antigas, desgastadas pelo tempo ou em baixa qualidade. É possível restaurar imagens borradas de forma simples e prática. Vale ressaltar que, apesar de gratuito, o aplicativo dá ao usuário o direito de apenas três créditos por dia.

➨ Disponível para iOS e Android

➨ Opção gratuita ou paga

6. Nichi

Foto: Reprodução

Já para quem gosta de criar colagens customizadas, com um estilo delicado e retrô, o aplicativo Nichi disponibiliza vários modelos prontos no tamanho de posts para Instagram Stories – mas que também podem ser aproveitados para feed. Com opções gratuitas e pagas, o usuário pode adicionar suas próprias imagens e mesclar com as fornecidas pela ferramenta e criar designs que seguem uma linha mais moderna e clássica ou um estilo floral, antigo e abusando dos tons pastéis.

➨ Disponível para iOS e Android

➨ Opção gratuita ou paga

➨ Extras: para Stories mais profissionais, aplicativos como Mojo e Lift também são indicados.

7. Snow

Foto: Reprodução

O aplicativo conta com diversos filtros, adesivos e outras possibilidades para deixar as capturas mais personalizadas. É possível incluir makes no rosto e outros detalhes, tudo em tempo real. Ou seja, a foto ou vídeo podem ser feitos na hora, já incluindo os detalhes selecionados. Sem travamentos e com gráficos interessantes e modernos, a ferramenta serve, ainda, para quem quer editar uma foto posteriormente, incluindo aspectos como o Grain, que cria o formato granulado nas imagens.

➨ Disponível para iOS e Android

➨ Aplicativo gratuito

8. AirBrush

Foto: Reprodução

No AirBrush o usuário pode remover manchas, utilizar filtros, remodelar detalhes e utilizar recursos como o 'Ofuscar', com o qual é possível deixar o foco no que realmente importa. Dá também para cortar, girar e espelhar a selfie.

➨ Disponível para iOS e Android

➨ Opção gratuita ou paga

*Vanessa Brunt é escritora, jornalista e blogueira. A coluna da autora, que sempre traz curadorias especiais, vai ao ar aqui no CORREIO em todas as quartas-feiras.