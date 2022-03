8 lugares para 'comer água' fora do roteiro blasé de Salvador

O mitiê cachacístico de Soterópolis passa por um momento de crise: com o Santo Antônio Além do Carmo sempre entupido de gente, a Barra um pouco batida no conceito dos comedores de água e o Rio Vermelho até um pouco cringe, como diriam os jovens, veio a necessidade de desbravar novos meios - lá ele.

A panela de pressão já estava pegando fogo e explodiu quando a célebre twitteira Raíza Cerqueira, ou simplesmente Odara para os íntimos, pediu sugestão de, abre aspas, "botecos em Salvador fora do eixo Rio Vermelho, Barra, Santo Antônio Além do Carmo, Mouraria, Pelourinho, Barris". E com a ressalva de não indicar bares do Imbuí, pedindo clemência até a Zeca Pagodinho.

O pedido de Raíza rendeu e choveram indicações por lá. Inclusive deste escriba que aqui vos fala. Fiz a minha sugestão, vi que o povo gostou, e sugeri ao patrón (João Gabriel Galdea) que a gente fizesse uma lista aqui pra firma também. Vai que numa dessas ajudamos um cachaceiro perdido ou aventureiro. Então se segure que lá vai madeira com o guia cachacístico e não-tão-comum do menino Vini:

1. Xique-Xique (Barris. Desculpa, Rai, é o bairrismo)

O Velho Espanha é um grande conhecido da galera, mas se você seguir direto numa pequena paleta de 200m, vai dar de cara com o Xique-Xique, empreendimento do romântico Sandro e sua esposa Célia que é figurinha carimbada do Comida di Buteco (vencedor em 2017) e, além de sair muita comida boa, só manda cerveja trincando. E com preço bom.Endereço: R. Rockfeller, 39 - Barris

Siga: @barxiquexique

2. Bar da Torre (Caminho de Areia e Beira-Mar)

Cidadãos ribeirísticos e adjacentes conhecem bem as duas unidades. E, de coração, as duas valem a pena. A minha experiência pessoal e intransferível funciona assim: de noite, no Caminho de Areia. Tá afim de praia? Vai na unidade da Beira-Mar. PS: a telha de fumeiro com batata é um petisco show.

Endereços: Avenida Beira Mar, em frente ao Villa Prime | Rua Duarte da Costa, 93

Siga: @bardatorrecbx

3. Boteco do Tomé (São Tomé de Paripe)

Vencedor do Panela de Bairro e 4º colocado no último Comida di Buteco, o Boteco do Tomé é uma ótima pra quem vai dar um rolé na Praia das Neves ou está ali pelo Subúrbio. Cardápio variado, uns drinks bacanas e cerveja geladinha com preço bom.

Endereço: R. São José de Inema, 2 - São Tomé de Paripe

Siga: @botecodotome

4. Força’s Bar (Capelinha)

Tratem de dar moral porque esse quem me apresentou foi mainha. Sempre tem um sambinha, clima bem botequinho mesmo e com umas promoções boas, tipo tomar uma por conta da casa comprando cinco cervejas e um tira-gosto. Por sinal, é o vencedor do último Comida di Buteco.

Endereço: Rua Dr. Antônio Carlos, Capelinha. Entre na Rua da Igreja Universal, siga até o fim e vire a segunda à direita

Siga: @forcasbar

5. Recanto do Moura (São Caetano)

Aqui é pra quem pede tradição. E também foi mainha que me levou lá, até por ser pertinho da casa dela. O bar se orgulha de ser um dos mais antigos do bairro e foi vice-campeão das duas últimas edições do Comida di Buteco. Pra você que gosta daquela cerveja verde com sabor amarguinho, volta e meia tem promoção tipo uma garrafa de 600ml + caipiri- nha saindo por R$ 20.

Endereço: Rua Rezende de Jesus, 6, Final de Linha de São Caetano

Siga: @recantodomoura

6. Belvedere (Lapinha)

O famoso bar apelão. Se nunca foi, vá. Lá, você pode optar por tomar uma olhando o pôr-do-sol da Lapinha ou

olhando pra Nelson Mandela, que está de punho erguido num lindo mural do bar. A música ao vivo lá também é massa: brega, samba, rola de tudo.

Endereço: Largo da Lapinha, 25

Siga: @belvedere_da_lapinhaa

7. Petiscaria Quintal de Casa (Acupe de Brotas)

Outro lugar que eu amo. Escondidinho no Acupe e que eu só descobri porque fui um cidadão semibrotense em algum período da vida. Tem um dos melhores atendimentos que já vi em Salvador, só garçom de mão leve e ouvido atento. Nunca comi nada lá que não foi muito bom. E nunca tomei uma cerveja lá que não estivesse a 2°C de empedrar.

Endereço: R. Cruz e Souza, 6, Acupe de Brotas

Siga: @petiscariaquintaldecasa

8. Fuzarka Bar (Vila Laura)

Um lugar gostosinho e que descobri em boa hora por ser pertinho da casa de Fran, minha noiva. E quem não gosta de comer sua água sem ter que se preocupar como volta porque basta a eficiência do próprio andar (ainda que balbuciante)?

Endereço: Rua Raul Leite, 122 - Vila Laura

Siga: @fuzarkabar

Chorinho: 4 botecos culturais em Salvador

1. Velho Espanha

Instagram: @velhoespanha

Endereço: Rua General Labatut, 38, Barris, Salvador

Entrada: em dias de shows, ”pague quanto puder” é praxe.

Telefone: (71) 3043-7481.

2. A.B.O.C.A Centro de artes

Endereço: R. dos Marchantes, 12 – Santo Antônio Além do Carmo, Salvador

Instagram: @abocacentrodeartes

Telefone: (71) 2137-6808

3. Malembe foods & drinks

Instagram: @malembesalvador

Endereço: Ladeira do Carmo, 7 – Santo Antônio, Salvador

4. Oliveiras Bar

Instagram: @oliveiras110

Endereço: Rua Direita de Santo Antônio, 110, Salvador

*Curadoria feita pelo portal Visit Salvador da Bahia , da Prefeitura de Salvador

