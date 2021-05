8 mil vagas para agendamento da 2ª dose da Coronavac acabaram em meia hora

As 8 mil vagas ofertadas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) para o agendamento da 2ª dose da Coronavac se esgotaram em apenas meia hora, diz a pasta. O sitema Hora Marcada abriu o acesso às 14h desta sexta (14).

A secretaria organiza neste sábado um mutirão de 28 horas sem parar de vacinação para garantir a aplicação da segunda dose da Coronavac. Além do agendamento prévio, haverá pontos para livre procura.

As pessoas com a data agendada no cartão de vacina até 2 de maio poderão comparecer aos postos de demanda espontânea (atendimento por ordem de chegada, sem necessidade de marcação) das 8h às 14h deste sábado. Já quem está com data marcada de 3 a 16 de maio para a segunda dose, deverá ir aos postos somente das 15h às 21h.

Das 22h de sábado até 7h do domingo, serão vacinadas exclusivamente as 8 mil pessoas que realizaram o agendamento pelo Hora Marcada. Antes de comparecer ao posto de imunização, é necessário conferir a data de reforço indicado no cartão de vacina ou através do site da SMS.

“Nosso problema continua sendo matemático. Temos em torno de 63 mil pessoas com a segunda dose atrasada em Salvador e o quantitativo que recebemos nessa remessa está em torno de 25 mil doses. Esse lote recebido vai ajudar a diminuir essa demanda reprimida, mas ainda é insuficiente para assegurar que todas as pessoas com a 2ª dose da Coronavac sejam imunizadas na capital”, diz o secretário Leo Prates.