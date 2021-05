8 séries com roteiros inovadores e espetaculares

Encontrar séries que trazem roteiros realmente inovadores e nada clichês não é algo simples. Agora imagine descobrir tramas que, além desses aspectos, ainda apresentam um formato narrativo inusitado. Esses são os estilos de produções que mais ganham o meu coração e, por isso, resolvi fazer um compilado super especial com algumas obras que merecem a sua maratona não apenas pelas incríveis reflexões, mas também por toda a estrutura utilizada para que os enredos sejam contados.

Indo desde séries que trazem apenas as vozes do elenco até tramas que brincam com a memória, mostrando diferentes pontos de vista de uma mesma situação, esta lista é para quem deseja mergulhar em formatos criativos. E, como escritora, elas são algumas das que mais me inspiram esteticamente.

Romance, suspense, terror, drama e muita representatividade: tudo se mistura por aqui. Vem conferir:

1. Calls

Assistir Calls é como ler um excelente livro. Parte de tudo depende de como imaginamos os detalhes, os cenários e quaisquer aspectos visuais. Não entendeu muito bem? Acontece que, na trama, acompanhamos apenas a voz das pessoas. Visualmente, portanto, temos apenas as frases ditas por cada um e uma porção de animações minimalistas e abstratas que dançam na tela, seguindo o ritmo dos episódios.

Criada e dirigida por Fede Alvarez, a série de nove episódios e premissa corajosa pode até ter uma abordagem que assusta e quase afugenta no início, mas é preciso aguardar apenas alguns minutos para que o roteiro fixe a sua atenção e nunca mais a solte. Depois da espetacular The Morning Show, que é sólida e nos deixa aguardando agora a segunda temporada, a AppleTV+ inovou e acertou em cheio novamente.

Mas, afinal, indo para além do formato narrativo instigante, sobre o que é a trama de Calls? Imagine estar do outro lado da linha enquanto uma pessoa que você ama tem a casa invadida – e por algo que, aparentemente, não é deste mundo. É assim que tudo começa na produção, que exibe o que soa como o início de um evento apocalíptico. A partir dessa situação, cada capítulo vai incluindo personagens e bases distintas, com temas como assaltos, assassinatos e outros momentos de caos – mas tudo é interligado por pequenos detalhes que compõem o quebra-cabeça misterioso.

No elenco: Pedro Pascal, Lily Collins, Nick Jonas, Joey King, Rosario Dawson e Aubrey Plaza.

➨ Onde assistir: Apple TV+

➨ Duração por episódio: 13 – 20min

➨ Gênero: Drama, Suspense

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Número de temporadas: 1

➨ Está finalizada? Ainda não teve segunda temporada confirmada.

➨ Episódios por temporada: 9

➨ Ano de lançamento: 2021

2. The Affair

Já indiquei The Affair aqui na coluna ao trazer séries de diferentes gêneros para quem ama psicologia, mas é aquela obra que merece sempre mais indicações.

A produção explora os efeitos emocionais de uma relação extra-conjugal, ou seja: de uma traição. Noah é um professor que está tentando publicar seu segundo livro. Tem um casamento feliz e quatro filhos, mas ressente-se por depender do seu sogro. Alison é uma jovem garçonete que está juntando os cacos da sua vida e do próprio casamento após uma tragédia. É a relação entre dois personagens que vai gerar as diversas, intensas e pesadas repercussões.

A trama, que é repleta de diálogos fortes e reflexivos, não banaliza traições como pode parecer à primeira vista. Com detalhes firmes sobre consequências (principalmente a partir da segunda temporada), ela aprofunda questões psicológicas e discute cada vez mais as visões divergentes dos diferentes personagens.

O ponto mais criativo e curioso da obra é que todo o caso é contado a partir das memórias de diferentes personagens. Eles chegam a lembrar de momentos iguais de formas que não são parecidas, assim como realmente funciona quando lembramos de algo que se passou há muito tempo atrás.

O jogo de egos e de como a nossa memória seleciona o que realmente fica marcado são alguns dos pontos bem trabalhados na obra. Noah, por exemplo, sempre lembra da esposa 'mais desarrumada' e de Alison mais 'sedutora', enquanto as próprias mulheres lembram de formas diferentes desses detalhes. São pontos assim, para quem souber perceber as entrelinhas, que criam uma narrativa original e instigante.

Já falei um pouco sobre a série também no meu vídeo com uma lista de 10 séries que valem a pena do começo até o final.

➨ Onde assistir: Globoplay

➨ Duração por episódio: 50 – 60min

➨ Gênero: Drama, Mistério, Drama psicológico.

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Número de temporadas: 5

➨ Está finalizada? Sim

➨ Episódios por temporada: 10 - 12

➨ Ano de lançamento: 2014

3. A Maldição da Residência Hill

A Maldição da Residência Hill foi um grande sucesso original da Netflix em 2018. A produção de terror apresenta um grupo de irmãos adultos tentando lidar com o passado assombroso que carregam desde a infância. A trama é feita com flashbacks para que o público possa acompanhar o que aconteceu há anos atrás com a família apavorada.

Só por conta dessa parte da premissa, já dá para perceber o quanto a produção é inovadora. Ao invés de focar no terror do momento em si, ela nos mostra o que acontece com aquelas pessoas "depois que o filme de terror acaba". Mas não foi só por isso que a série recebeu toda a aclamação obtida.

Além do formato do roteiro e da direção elogiada, a obra ganhou destaque por oferecer um um estilo de terror diferenciado e repleto de reflexões psicológicas. A teoria dos fãs é que cada personagem apresenta um distúrbio mental e que ali tudo é metáfora para aprofundar os debates sobre esses aspectos.

Para mim, o quinto episódio da obra é, inclusive, um dos mais bem roteirizados que já conferi na vida (em relação a qualquer outra série). As entrelinhas, simbologias e mensagens possíveis para reflexões profundas são diversas.

➨ Onde assistir: Netflix

➨ Duração por episódio: 60min

➨ Gênero: Drama, Terror

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Número de temporadas: 1

➨ Está finalizada? Sim. Teve uma segunda temporada, mas com outra trama/história.

➨ Episódios por temporada: 10

➨ Ano de lançamento: 2018

4. Sense8

A série foca em oito personagens espalhados pelo mundo que se ligam mentalmente e emocionalmente após uma morte trágica. Eles podem não só conversar entre si como também ter acessos aos mais profundos segredos de cada um. Dessa forma, aprendem que é possível usufruir dos conhecimentos, linguagens e habilidades uns dos outros. Juntos, eles precisam entender o que aconteceu e o porquê, enquanto também se ajudam a resolver as suas questões pessoais e individuais.

Sensível, belíssima e cheia de representatividade. Assim pode ser resumida esta maravilhosa obra. Sense8 trata de diversos temas de importância, como questões sexuais e de gênero. É uma trama sobre empatia, acima de tudo.

Mais do que uma ideia que parece ter saído de um livro de ficção científica baseado em troca de consciências, a trama é sobre uma jornada de minorias que, unidas, mostram suas forças. Assim, a série focada na evolução social humana, traz cenas de sexo ou outras que podem soar polêmicas para alguns, mas que, na verdade, estão dizendo muito.

➨ Onde assistir: Netflix

➨ Duração por episódio: 50min

➨ Gênero: Ficção científica, Fantasia, Drama

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Número de temporadas: 2

➨ Está finalizada? Sim.

➨ Episódios por temporada: 12

➨ Ano de lançamento: 2015

5. Os Experientes

A velhice é um tema delicado, que ainda chega carregado de estereótipos. Essa fase da vida segue sendo vista como sinônimo de impotência, enquanto, na realidade, pode estar mais atrelada ao redescobrimento e a inovação.

Foi pensando em quebrar paradigmas sobre a temática e trazer lições de vida variadas que a série Os Experientes uniu quatro histórias independentes, mas que se ligam por meio das reflexões de seus personagens. Os quatro protagonistas vivem dramas pessoais durante a velhice e discutem sobre a vida em si, pontuando também as doçuras e amarguras da etapa que estão vivendo.

Cada episódio traz, além das delicadezas poéticas, também aspectos bastante inusitados. Um dos exemplos é a parte em que somos apresentados a Yolanda, uma senhora que se torna refém quando o banco onde está é assaltado por Kléber e seus companheiros. A ideia do episódio é a de mostrar a forma como uma pessoa de idade é subestimada pela sociedade.

O terceiro episódio – e mais elogiado da obra – apresenta Napoleão, um advogado bem sucedido, mas endurecido por suas perdas pessoais, que é informado por seu médico que tem apenas doze meses de vida. O roteiro vai focar na relação entre pai e filho, envolvendo pendências e fechamentos de ciclos.

➨ Onde assistir: Globoplay

➨ Duração por episódio: 32 – 40min

➨ Gênero: Drama

➨ Nacionalidade: Brasileira

➨ Número de temporadas: 1

➨ Está finalizada? Sim.

➨ Episódios por temporada: 4

➨ Ano de lançamento: 2015

6. American Vandal

A produção original de comédia da Netflix satiriza os documentários criminais como Making a Murderer e American Crime Story. Para fazer chacota sobre as séries do estilo, American Vandal assume um humor debochado, partindo de uma situação absurda: Dylan Maxwell é acusado pelo colégio em que estuda de ter pichado vários pênis nos carros dos professores.

A obra brinca com a metalinguagem, seguindo também um estilo documental, apesar de não ser sobre um caso verídico. E em meio ao formato, tudo parece jogar contra Dylan, que já era um aluno com comportamento questionável, cuja reputação é vista como motivo suficiente para ser um dos principais suspeitos.

Para piorar, o álibi de Dylan é frágil e, recentemente, ele foi punido por alguns dos professores que tiveram seus veículos pichados. E Alex Trimboli, colega de Dylan, afirma tê-lo visto saindo do estacionamento com uma lata de tinta na mão. Desta forma, Maxwell é expulso do colégio. E é aí onde tudo começa a se desenrolar.

A curiosidade pode até ser um dos pontos fortes que leva qualquer um a ir adiante com a trama, mas o principal dela é a forma nada óbvia com que consegue criticar a sociedade e tantos outros pontos enquanto traz um roteiro inovador.

➨ Onde assistir: Netflix

➨ Duração por episódio: 26 – 42min

➨ Gênero: Mockumentary, Sátira, Drama adolescente, Comédia-drama

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Número de temporadas: 2

➨ Está finalizada? Foi cancelada.

➨ Episódios por temporada: 16

➨ Ano de lançamento: 2017

7. The LeftLovers

Baseada no livro de Tom Perrota, a série começa quando o mundo relembra os três anos daquilo que ficou conhecido como Dia da Partida Repentina. Num fatídico 14 de outubro, 2% da população mundial simplesmente desapareceu da face da terra, sem explicações e sem avisos.

Em meio a esse caos, enquanto alguns buscam formas de seguir em frente e outros lidam com as grandes cicatrizes, o chefe de polícia Kevin Garvey tenta levar esperança para o povo da sua pequena cidade. Entretanto, Kevin também precisa aprender a lidar com a perda da própria família.

O público pode até ficar perguntando como as pessoas simplesmente desapareceram e acabar criando inúmeras teorias em volta disso. No entanto, o que realmente torna ea trama intrigante é acompanhar as decisões tomadas por quem ficou para trás.

The Leftovers se inicia com um clima de luto e, aos poucos, fica cada vez mais complexa e acaba se tornando um grande quebra-cabeça enquanto pontua reflexões metafóricas e diversas sobre as relações humanas e os fechamentos de ciclos.

➨ Onde assistir: HBO Go

➨ Duração por episódio: 51 – 72 minutos

➨ Gênero: Drama, Mistério

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Número de temporadas: 3

➨ Está finalizada? Sim.

➨ Episódios por temporada: 10 - 16

➨ Ano de lançamento: 2014

8. This is Us

Relutei muito para realmente entrar no universo de This is Us. Assisti a cinco episódios espaçadamente ao longo de anos e não conseguia me conectar. Pergunto onde estava com a cabeça, porque foi apenas agora, em 2021, que parei para devorar do sexto episódio em diante – e acabei descobrindo uma das melhores produções existentes. Sim. A série é de uma baita genialidade e sensibilidade.

E é justamente por isso que estou indicando mais uma vez aqui na coluna, já que ela esteve presente na lista de 5 dramas familiares para chorar e se identificar. A trama segue várias décadas da vida de Jack, Rebecca Pearson e seus respectivos filhos. Enquanto a obra se desenrola, ela atravessa diversas linhas de tempo e entrelaça histórias de pessoas cujas vidas se conectam de maneiras inesperadas. Além da narrativa diferenciada, os estudos psicológicos apresentados saem dos rasos. A série aborda temas delicados, indo das consequências de um luto mal resolvido até questões de autoestima.

São vários os casais aprofundados, com suas problemáticas e soluções específicas, assim como são exibidas relações de amizade e irmandade. Com toques de mistério, a produção se torna, então, cada vez mais intrigante. E para quem busca tramas bem realistas, com o lado mais cru do dia a dia de um casamento ou de uma família – entre brigas, responsabilidades afetivas, acertos e lealdades –, essa é a pedida ideal.

Emocionante, a série tem momentos extremamente poéticos e metafóricos, abordando, ainda, o poder do diálogo e variadas estratégias de Comunicação, além de nos fazer repensar sobre saúde mental e sobre a valorização de quem está ao nosso lado. Pode preparar o lencinho e o caderno. Você vai querer anotar frases, reflexões e até os motivos das suas próprias lágrimas.

➨ Onde assistir: Amazon Prime Video

➨ Duração por episódio: 42

➨ Gênero: Drama, Tragédia, Comédia Dramática

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Número de temporadas: 5

➨ Está finalizada? Não. Ainda terá a temporada final (6ª).

➨ Episódios por temporada: 18

➨ Ano de lançamento: 2016