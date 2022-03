'90% de chances' de acontecer São João este ano, diz Rui Costa

Pode separar as bandeirolas e a camisa quadriculada: há grandes chances de as festas de São João acontecerem este ano. As festas juninas foram proibidas por dois anos proibidas por causa da pandemia da covid-19.

A informação foi divulgada pelo governador Rui Costa, nesta quinta-feira (31). "Hoje há mais de 90% de chances de o São João na Bahia acontecer, com o apoio do Governo do Estado", anunciou.

Ainda de acordo com ele, os órgão estaduais já estão empenhados para que a festa possa acontecer. "Já determinei que os órgãos estaduais comecem a planejar e tomaremos a decisão ao longo do mês de abril", detalhou.

Mais uma vez, a decisão está condicionada aos índices da pandemia, que permanecem em queda no estado. "Se os números da pandemia se mantiverem em queda, em abril, anunciaremos", explicou o governador.

Para o mês de abril também está prevista a liberação do uso de máscaras em ambientes abertos.