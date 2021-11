A 23 dias da eleição, comitê de candidata à presidência da OAB-BA é vandalizado 

A 23 dias da eleição para a presidência da Ordem de Advogados do Brasil Secção Bahia (OAB-BA), o comitê de uma das candidatas ao pleito foi vandalizado. Nesta segunda-feira (1), a imagem da advogada Ana Patrícia Dantas Leão e do vice-presidente Carlos Tourinho amanheceram pichados em vermelho, cobrindo os olhos e a boca. O comitê fica no Rio Vermelho e as autoridades policiais foram acionadas.

Na sua rede social, Ana Patrícia repudiou o vandalismo. “Querem calar a nossa voz, querem nos desmoralizar, mas não abaixaremos a cabeça”, rebateu a candidata à presidência, que hoje é vice-presidente da OAB-BA e tem 19 anos de atuação na advocacia. “Em lugar de me enfraquecer, isso me fortalece, é sinal que estou no caminho certo e fiz muito bem em me distanciar do que não me completava, que não me orgulhava, nem me admirava”, completa Ana, ao CORREIO.

Ela ainda comentou que tem sido alvo de ataques machistas e misóginos durante toda a campanha. “As pessoas estão me atacando muito. É uma campanha muito odiosa, desrespeitosa e ofensiva. Não respeitam a liberdade de uma mulher fazer escolhas. Fiz a escolha política de seguir um caminho com propostas e pessoas que acredito, porque, onde estava, já não acreditava mais. Fiz isso com muita transparência, reuniões e comunicação”, afirma Ana Patrícia Dantas Leão.

Em 91 anos de instituição, nunca houve uma presidente mulher na OAB-BA. “É uma tentativa de desconstruir toda minha trajetória de trabalho. Tenho recebido ofensas das mais baixas possíveis, com comentários misóginos e machistas. Riscar meus olhos e minha boca é algo muito simbólico, mas não vão me calar nem me parar. Vou continuar levando meus projetos para a advocacia e para a sociedade de forma respeitosa”, enfatiza a candidata.

Um boletim de ocorrência foi aberto. A Polícia Civil disse que o caso será apurado pela 7ª DT/Rio Vermelho. Segundo a Polícia, não há detalhes no momento e os suspeitos ainda não foram identificados.

As eleições da OAB-BA acontecem no dia 24 de novembro de 2021. A votação ocorre das 9h às 17h, em Salvador, no Centro de Convenções, no bairro da Boca do Rio, e em 36 subseções do interior da Bahia. Mais de 27 mil advogados e advogadas estão convocados a ir às urnas.

