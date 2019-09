A aliados, Neto reafirma candidatura do DEM à Presidência em 2022

Em visita à Paraíba no último sábado, o prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM, ACM Neto, confirmou a aliados que o partido está decidido a lançar candidato próprio à Presidência da República em 2022. Legenda que detêm o controle da Câmara dos Deputados e do Senado, respectivamente, comandadas por Rodrigo Maia (RJ) e Davi Alcolumbre, o DEM trabalha para se consolidar como principal polo de oposição ao PT na próxima disputa pela Presidência e pelos governos estaduais. Para tanto, a ideia é lembrar o histórico de conflito entre as duas siglas, cujo episódio mais conhecido ocorreu em setembro de 2010, quando o ex-presidente Lula, no auge da popularidade, sugeriu que o DEM deveria ser exterminado da política brasileira, durante viagem a Santa Catarina.

Pesca de rede

A conversa de ACM Neto com aliados aconteceu na cidade paraibana de Cabedelo, onde participou da cerimônia de filiação do prefeito do município, Vítor Hugo Castelliano, ao DEM.

Terreno Arado

Após mais de um mês tentando votar autorização para que o governo do estado contrate empréstimo de US$ 40 milhões junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Palácio de Ondina recebeu prognóstico favorável do líder da maioria na Assembleia Legislativa, deputado Rosemberg Pinto (PT). Recentemente, o parlamentar garantiu à articulação política do governo de que haverá quorum na Casa amanhã para aprovar a matéria, mesmo com as estratégias da ala oposicionista para derrubar a sessão e postergar mais uma vez a análise da proposta pelo plenário da Assembleia.

Acredite se quiser

Promessa antiga dos governos Jaques Wagner e Rui Costa (PT), a duplicação da rodovia Itabuna-Ilhéus, no Sul do estado, está ainda longe de sair do papel. Em resposta a um requerimento fundamentado na Lei de Acesso à Informação, apresentado por um advogado da região, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) informou que o projeto se encontra em fase de revisão e que não há data para que o trabalho seja concluído. Antes, a duplicação já foi suspensa pelo Tribunal de Contas da União (TCU) por erros de projeto e licenciamento ambiental.

Top de linha

Em meio à onda de chocolate gourmet, uma empresa especializada em produtos à base de cacau patenteou uma aguardente elaborada com o mel obtido a partir da polpa do fruto e já colocou à venda os primeiros lotes da bebida. No entanto, poucos estão aptos a adquirir o produto. A garrafa de 700 ml sai para o consumidor final a aproximadamente R$ 590. A de 160 ml, por no mínimo R$ 127.

Vale a raridade

A dona da marca Cauchaça, única do tipo no mundo, a Mais do Cacau, situada na Fazenda Porto Esperança, em Ilhéus, justifica o preço pela dificuldade de produção. Em um hectare de cana é possível fabricar até 10 mil litros de aguardente por ano. Se for de cacau, só quatro, o que torna a Cauchaça uma bebida pra lá de rara.