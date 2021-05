'A arbitragem prejudicou nossa equipe', afirma Rodrigo Chagas

Após a derrota por 2x1 para o Jacuipense, neste domingo (2), no Barradão, o técnico do Vitória, Rodrigo Chagas, se mostrou insatisfeito com a arbitragem de Diego Pombo Lopez. O treinador fez críticas ao juíz, que expulsou Samuel no fim do primeiro tempo.

Com um jogador a mais, o Leão do Sisal conseguiu a virada, com dois gols de Dinei, após Soares abrir o placar para o rubro-negro. Para Rodrigo, o árbitro poderia ter expulsado Samuel e Railon, zagueiro do Jacuipense, que também estava no lance.

“A expulsão foi fundamental, além das mudanças que tivemos que fazer em alguns momentos. Mas foi determinante, porque o adversário chegou no primeiro tempo por erros individuais nossos, principalmente na construção. Nós proporcionamos isso ao adversário. E eu acho que a arbitragem foi de fundamental importância para o resultado. Até porque poderia ter expulsado os dois, porque os dois jogadores se agrediram, e ele só viu Samuel”, comentou o treinador.

Chagas também falou sobre os desfalques da equipe, incluindo Ronaldo, Gabriel Bispo, Fernando Neto e David, que testaram positivo pra covid-19.

“Os casos de covid-19 foram bastante ruins. Até porque foram inúmeros atletas nossos que tiveram suspeitas, outros que ficaram de fora. Isso não tem como não atrapalhar o processo. Engraçado que esse jogo foi adiado pelo fato dos atletas do Jacuipense estarem com covid-19, há pouco tempo. Agora nos pegou neste momento, com a situação ao contrário, nós com esse processo da covid. Realmente atrapalhou bastante. Tivemos que utilizar alguns atletas que não vinham jogando, como o caso do Wesley, que a gente pensava em colocar em sequência, até porque Vico teve que ficar de fora porque sentiu", afirmou o treinador, que voltou a criticar a arbitragem.

"Mas acho que a expulsão foi fundamental. Para mim, a arbitragem prejudicou nossa equipe. Quando estávamos com 10, não estávamos sofrendo. Sabíamos que o adversário tinha uma proposta agressiva. Você muda uma equipe praticamente toda. Não tem como você, em termos de conjunto, pedir para que os atletas possam jogar como estávamos jogando. Até porque eu não consegui ainda repetir a mesma equipe em um jogo. E, nessa partida, tivemos praticamente oito atletas que vinham jogando como titulares, sem contar Fernando Neto, Gabriel Bispo, Guilherme Rend. São jogadores importantes para o elenco. Isso dificulta muito nosso trabalho", disse Chagas.

Com a derrota, o Vitória não depende mais apenas dele para avançar no Campeonato Baiano. Em 6º lugar, com dez pontos, precisa ganhar o último jogo, contra o Fluminense de Feira, além de secar o Bahia de Feira e ficar de olho no duelo entre Bahia e Jacuipense.

Rodrigo Chagas pediu desculpas à torcida rubro-negra pela situação no estadual, mas garantiu que a equipe buscará até o fim a classificação.

"A gente não conseguiu ser efetivo no Campeonato Baiano. Infelizmente, hoje o jogo não saiu da forma como nós queríamos, que era um resultado positivo. Acho que a gente tem que pedir apenas desculpa à torcida. Mas a gente vai lutar. Até porque temos a possibilidade ainda, na última rodada, de classificar. Vamos lutar até o fim, vamos jogar para classificar. Independente do que vier a acontecer nas partidas dos outros adversários", garantiu.

O jogo do Vitória contra o Flu de Feira será na quarta-feira (5), às 19h30, no Barradão.

Confira outros momentos da entrevista de Rodrigo Chagas:

Por que a substituição de Maykon Douglas?

Maykon pediu para sair. Não vinha jogando direto. A opção pelo Marco Antônio é pelo fato de ele ter condição melhor na dinâmica de marcação, eu precisava de um jogador com maior potencial na marcação.

Como superar os problemas para montar a equipe?

Complicado. Você não consegue repetir a equipe. Com vários casos de covid no grupo, a utilização de alguns atletas que não vinham jogando, a gente vai ter que colocar. A gente sabe que, possivelmente, esses atletas podem não conseguir jogar uma partida completa. Mas vamos buscar fazer o melhor, colocar uma equipe competitiva, para que a gente possa, neste último jogo, ter um bom resultado, independente do que venha a acontecer nos jogos dos nossos adversários.