'A artista que pisou mais vezes naquele palco', celebra Ivete sobre Rock in Rio

A cantora Ivete Sangalo falou nesta sexta-feira (6) sobre o show que está preparando para o Rock in Rio 2022, que acontece em Setembro. Em coletiva no Rio de Janeiro, ela contou que será a 15ª que vai se apresentar no Palco Mundo do festival. Somando todas as edições, ela é a artista que mais se apresentou no Palco Mundo.

"A história do Rock in Rio se confunde com a história da minha carreira. Que alegria pisar naquele palco. Fico muito feliz e agradecida demais. Posso tirar uma onda, né, minha gente? A artista que pisou mais vezes naquele palco", celebrou Ivete.

"Muitas estrelas passaram pelo Palco Mundo, mas não podemos falar em lançar um novo Palco Mundo sem lembrar a artista que mais vezes tocou nesse palco, somando todas as edições do festival. Ela que representa o Brasil de Norte a Sul, representa a brasilidade, representa a nossa arte... Então, por isso, hoje além de explicar melhor o conceito do Palco Mundo, a gente gostaria de fazer uma homenagem a essa artista que mais vezes pisou no Palco Mundo. Foram 15 vezes. Ivete Sangalo", disse Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, entregando uma réplica do Palco Mundo para a artista.

"Vou falar que o Medina tem uma paixãozinha por mim. Não vou abrir para o público senão vai virar fofoca, mas... ele tem uma predileção. Isso é evidente, fica claro pra todo mundo, mas deixa quieto", brincou Ivete, se referindo a Roberto Medina, organizador do evento.

Depois da coletiva, Ivete fez um pocket show especial para os presentes.