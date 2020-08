A assustadora mortalidade por covid-19 entre taxistas de Salvador

Salvador tem uma frota de 7.296 taxistas, algo maior que a população de 31 cidades da Bahia. E 33 dessas pessoas já morreram em decorrência da covid-19. Uma taxa de mortalidade altíssima.

Apenas para efeito de comparação, se os taxistas formassem de fato uma cidade, ela seria a de maior mortalidade da Bahia. A taxa é quatro vezes maior que a mortalidade de Ilhéus, pior cidade nesse quesito.

Nesse podcast - o primeiro de uma série especial com os taxistas -, conversamos com motoristas que contraíram a covid-19 no trabalho, lutaram pela vida e que perderam pessoas da família para a doença.

Conversamos ainda com Denis Paim, presidente da Associação Geral de Taxistas (AGT), sobre o cenário dos taxistas na capital baiana durante essa pandemia.

