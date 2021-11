A base decide: Vitória deve ter cinco atletas revelados no clube contra o Botafogo-PB

Uma decisão com DNA rubro-negro: metade dos jogadores que vão encarar o Botafogo-PB no último jogo da pré-Copa do Nordeste é formada nas categorias de base do Vitória. Com a contusão de Marcinho, o atacante Alisson Santos deve ser a novidade e, com isso, o time titular terá pratas da casa em todos os setores.

O jogador de 19 anos pode atuar como titular pela primeira vez como jogador profissional, em um dos duelos mais importantes da temporada, pois definirá a participação ou não do Leão na Copa do Nordeste 2022. A partida de ida, em João Pessoa, terminou empatada em 1x1. Portanto, quem vencer se garante no torneio do ano que vem. Em caso de novo empate nessa quinta-feira (18), às 21h, no Barradão, a vaga será decidida nos pênaltis.

Outros quatro atletas revelados na Toca do Leão têm presença certa diante da equipe paraibana. Wallace, 33 anos, é o único que não faz parte da nova safra. O capitão é referência para o goleiro Lucas Arcanjo, o meia Eduardo e o atacante David, todos titulares absolutos e peças de destaque no esquema do técnico Wagner Lopes.

Jogador mais regular da zaga no ano, Wallace é o expoente de experiência do time. Lucas Arcanjo fez defesas importantes que o alçaram a destaque do time nos últimos meses. Um dos articuladores da equipe, Eduardo se firmou no meio-campo. E David, que subiu da base como ponta, se encontrou após ser remanejado para a função de centroavante e é o artilheiro do time na temporada, com 11 gols.

Nesse contexto, Alisson Santos tem buscado o seu espaço. Ele estreou como profissional em 5 de maio, durante o empate em 1x1 com o Fluminense de Feira, no Campeonato Baiano. Depois, o atacante serviu as equipes sub-20 e sub-23 até setembro, quando voltou a ser relacionado para jogos do time principal.

Convocado para 10 partidas da Série B, ele entrou no decorrer de sete delas. Com a contusão de Marcinho, Alisson Santos foi mandado a campo ainda no primeiro tempo da vitória por 3x0 contra o Cruzeiro, no último domingo (14), no Barradão. Entrou bem e se credenciou como mais forte candidato para ser titular contra o Botafogo-PB. Caíque Souza, Soares e Bruno Oliveira também podem fazer a função.