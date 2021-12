A cara da temporada

Eles fazem sucesso, principalmente, nesta época do ano. Um vestido longo e estampado é aquela peça “tem que ter” no guarda-roupa da mulher prática, que não abre mão do conforto, mas que também está a fim de se destacar, sem muito esforço. Rolou sentimento? Então dá uma espiadinha neste modelito da Tig (tigstore.com.br), perfeito para bater muita perna nesse Verão.

O eleito

Que tal um tamanco bem fashionista para você chamar de seu? Para quem gosta de salto e de uma cor vibrante, capaz de acender qualquer visu, vale conferir esse achado da Ziovara (ziovara.com.br). Dica de stylist: usa com uma calça de cintura bem alta mais top. Custa R$ 239.





Achadinho

Se você está atrás de um presente criativo para presentear uma amiga neste Natal e, também, amigo do bolso, lá se vai à dica: um brinco de efeito com aplicação de búzios. A peça combina com os looks tropicais e você paga R$ 27,99. Onde achar? Loja virtual da Garage Rio (garagerio.com.br).





Poderoso

Nem sempre o cinto precisa ser o coadjuvante no look, não é mesmo? Basta escolher um modelito de efeito que, rapidinho, ele deixa aquele vestido sem graça. O vixe amou esse lançamento da Shein (br.shein.com) que cria o maior impacto no visual.Preço: R$ 34,95.

É ela

Em um tempo no qual a pochete virou item obrigatório em quase todos os looks, na hora de usar a sua, vale apostar em um modelito diferente. Essa aposta da Adidas (adidas.com.br) cumpre bem esse requisito e deixa qualquer apaixonada por moda enlouquecida. Custa R$ 159,99.

Bem Verão

Um chapéu panamá é aquele acessório certeiro para lacrar nesses dias quentes. Investir em um colorido é uma boa ideia. Olhos abertos para esse modelo á venda na lojinha virtual Chapéu e Estilo (chapeueestilo.com.br). Preço: R$ 64,9.





Nota 10: As fashionistas estão usando brincos leves de strass em todos os furos das orelhas, fazendo composições únicas e cheias de personalidade.



Nota 0: Umas amigas estavam fazendo um vídeo para a rede social, e, de repente, olha lá uma terceira pessoa desconhecida querendo fazer a íntima na publicação alheia. De última!