'A ciência tem muito o que aprender com a arte', diz cientista Kananda Eller

Ciência, arte, química e combate ao racismo. Tudo isso no trabalho e trajetória de uma só mulher. O nome dela é Kananda Eller, mas pode chamar de Deusa Cientista, como é o seu nome nas redes sociais (@deusacientista). Soteropolitana, cria do Subúrbio Ferroviário, formada em Química pela Ufba e Mestrana em Ensino de Ciências Ambientais na USP, a Universidade de São Paulo, ela foi a entrevistada do repórter Vinícius Nascimento no programa Conexões Negras nesta sexta (18).

Com mais de 55 mil seguidores só no Instagram e conteúdos que foram compartilhados e elogiados por atrizes como Taís Araújo e Bruna Marquezine. Kananda comentou o quanto a arte foi importante para que ela se reconhecesse enquanto cientista.

"Arte, internet e ciência são ferramentas de humanização e de transformação da vida das pessoas. E acho que a ciência tem muito o que aprender com a arte nesse sentido, de estar próxima da vida das pessoas", disse Kananda.

Confira o programa na íntegra no vídeo abaixo.

A próxima edição terá a presença de Alan Costa, idealizador-fundador do Coletivo Afrobapho - que é formado por jovens negros LGBTIA+ que utilizam as artes para dialogar sobre questões de raça, gênero e sexualidade na sociedade. O tema será 'Corpos negros: entre a autonomia e a hipersexualização'.