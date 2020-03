A confirmação da doença em solo baiano deve causar preocupação?

Os jornalistas do Correio Ivan Dias Marques e Gil Santos comentam sobre o primeiro caso confirmado do coronavírus na Bahia, além da preocupação da Secretaria de Saúde com o aumento de casos de outras doenças. Ouça:

Para ouvir no SoundCloud, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Deezer, clique aqui.