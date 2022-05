'A cultura da governança é fundamental desde o começo da empresa', diz Albérico Mascarenhas

Só para empresas grandes? Nada disso. ESG e governança corporativa são possíveis e essenciais para todos os tipos de negócio, incluindo os médios e pequenos. É isso que garante Alberico Mascarenhas, coordenador geral do núcleo Bahia do Instituto Brasileiro de Governança Corporativo (IBGC), que palestrou nesta quinta-feira (12) no I Fórum ESG Salvador, evento promovido pelo Jornal CORREIO e o portal Alô Alô Bahia no bairro do Comércio.

O evento promove uma série de debates sobre práticas sustentáveis, sociais e de governança. Na ocasião, Alberico Mascarenhas explicou que é necessário pensar a governança nos primeiros passos da empresa. "A cultura da governança é importante desde o começo. Nela, além das práticas sustentáveis e sociais que são fundamentais para o desenvolvimento sustentável da empresa, você tem todos os patamares para uma boa gestão, trazendo pessoas mais experientes e alinhadas com os fundamentos do ESG", afirma o coordenador.

Ele fez questão de desmistificar a crença de que só empresas com status de grande negócio podem considerar aplicar medidas de ESG. "Toda empresa, independente do tamanho, precisa de uma governança. O dia a dia da empresa exige e, por isso, você tem um chefe, os líderes e as pessoas que tocam o negócio. Mas muitas vezes isso acontece sem algo coordenado. As empresas crescem só com um administrador e chega um ponto que não é possível dar conta de tudo", aponta Mascarenhas.

5 dicas para estabelecer uma boa governança

Mais do que dizer que é possível, o Alberico Mascarenhas deu cinco ações fundamentais para começar a implementar a governança na sua empresa:

Ética

"Sem ética e um código de conduta, fica difícil. Você termina esbarrando em um ponto futuro em um escândalo de corrupção ou em escândalo ambiental, que causa um risco ambiental absurdo para a empresa", diz.

Transparência

"É preciso ter transparência, as pessoas e a sociedade como um todo precisam saber o que você está fazendo. Isso não só no ponto de vista financeiro, no lucro da empresa, mas também relativo às ações promovidas pela empresa", fala.

Responsabilidade

"Responsabilidade ambiental e social porque não dá para desenvolver um trabalho sem pensar nos retornos que precisam ser feitos pela indústria para o meio ambiente e para as pessoas", indica.

Diversidade

"Ter diversidade e inclusão porque não se pode pensar mais em uma sociedade onde a diversidade não seja preservada. E é preciso garantir isso dentro do seu ambiente de trabalho, em todos os setores", ressalta.

Inovação

"Nunca abrir mão da inovação e transformação porque, sem isso, sua empresa vai ser engolida pelo mercado. Vai vir uma startup ou outra empresa que vai oferecer o que você não tem e sua empresa vai perder espaço", conclui.

