A Dona do Pedaço: Fabiana compra fábrica e Rock desconfia; veja resumos

As cenas que vão ao ar a partir desta quinta-feira (29), em A Dona do Pedaço, prometem. A ex-noviça Fabiana (Nathalia Dill) flagrou Josiane (Agatha Moreira) empurrando Jardel (Duio Botta) contra um caminhão durante uma discussão e registrou imagens da morte do mordomo no celular. Agora, ela usa a prova contra a moça para fazer chantagem e obrigá-la a vender a fábrica de bolos. A ideia de Fabiana é sair da construtora de Agno (Malvino Salvador) e Otávio (José de Abreu) com um negócio próprio e ela acredita que assumir a empresa de doces é uma oportunidade perfeita para enriquecer.

Fabiana (Nathalia Dill) chantageia Jô (Agatha Moreira) e chega perto de se tornar a dona da Bolos da Paz

Mas Rock (Caio Castro) fica muito desconfiado ao saber da negociação, já que depois da separação descobriu que Fabiana chantageou Agno e Otávio. Ele fica inconformado porque sabe que Maria se dedicou por anos para construir a empresa e pede a ajuda de Téo (Rainer Cadete). Ele afirma ao fotógrafo que Fabiana tem alguma informação importante contra Josiane e pede que ele tente tirar da namorada o real motivo para ela ter aceitado vender a empresa. Confira os resumos dos próximos capítulos.

Quinta-feira (29)

Josiane vê as imagens mostradas por Fabiana do momento do atropelamento de Jardel. Antero é levado para casa de Marlene. Advogado ouve de Amadeu sobre a existência de documentos de Maria. Jô é chantageada por Fabiana para comprar a confeitaria e a fábrica. Kim tenta dispensar Paixão. Maria da Paz ouve de Amadeu, tentativa de Régis de defendê-la na delegacia. Kim estranha Paixão em sua casa. Téo fica sabendo de Rock sobre venda da fábrica.

Lyris ouve lamento de Agno ao ver Merlin com Cássia. Ao ver Vivi e Abdias conversando no estúdio, Chiclete fica irritado. Ao ouvir de Régis que ele quer se reaproximar de Maria, Jô fica furiosa. Téo tenta descobrir como Fabiana chantageia Josiane. Kim recebe flores de Paixão e Márcio. Jô é questionada por Téo sobre Fabiana. Maria fica sabendo de Rock que Jô pretender vender a fábrica.

Sexta-feira (30)

Jô é confrontada por Rock e Maria. Amadeu ouve de Régis que vai tentar se reatar com Maria. Beatriz ouve reclamação de Vivi sobre Abdias. Antero é cuidado por Evelina. Vivi fica espantada ao saber da notícia de que Fabiana pretende comprar fábrica de bolos. Zé Hélio é tratado com hostilidade por Beatriz. Marlene tem a ajuda de Evelina para cuidar de Antero. Vivi manda recado para Chiclete a pedido de Camilo.

Maria da Paz fica sabendo de Márcio sobre venda da fábrica. Fabiana vira dona da fábrica de bolos, após Otávio e Agno comprá-la para ela. Sobre Camilo, Vivi e Chiclete conversam. Em um bar, Abdias e Vivi encontram Chiclete e Sílvia. Kim tem encontro com Paixão em estúdio. Rock e Téo ouvem pedido de ajuda de Maria para dar uma lição em Jô.

Sábado (31)

Rock e Téo ouvem o plano de Maria. Márcio ouve reclamação de Britney sobre exigências de Fabiana no trabalho. Vivi ouve pedido de Beatriz para se reaproximar de Chiclete. Rock ouve pedido de Britney para conversar com Fabiana. Sobre venda de fábrica, Jô se recusa a falar o motivo para Régis. Evelina é tratada com carinho por Antero.

Amadeu ouve de Maria da Paz como vai dar um castigo em Jô. Kim sai para jantar com Márcio e depois com Paixão. Gilda é encaminhada para o hospital por Sílvia e Amadeu. Camilo conversa com Chiclete na delegacia. Gilda é operada. Britney é demitida por Fabiana. Téo escuta conselhos de Agno sobre como ajudar Maria contra Jô. Maria da Paz recebe proposta de Régis.

Segunda-feira (2)

Maria da Paz (Juliana Paes) não aceita a proposta de Régis (Reynaldo Gianecchini). Amadeu (Marcos Palmeira), Carlito e Sílvia descobrem que Gilda não tem muito tempo de vida. Fabiana (Nathalia Dill) faz algumas transformações na fábrica. Kim (Monica Iozzi) fica revoltada após Fabiana cancelar o contrato da na fábrica. Fabiana propõe a Maria da Paz para trabalhar como funcionária. Gladys (Nathalia Timberg) fica do lado de Josiane (Agatha Moreira). Gilda diz que sabe que tem pouco tempo de vida e diz para ele seguir a vida dele após sua morte e ser feliz. Régis diz a Gladys e Lyris (Debora Evelyn) que ama Maria da Paz. Cássia (Mel Maia) e Merlin acham que Agno (Malvino Salvador) tem uma namorada. Régis bate de frente com Jô, e Téo (Rainer Cadete) aproveita para ficar mais próximo da jovem. Maria visita Amadeu e seu filho fica revoltado.

Terça-feira (3)

Maria da Paz fala para Chiclete (Sergio Guizé) ir atrás de Vivi (Paolla Oliveira). Téo e Jô transam. Agno chama Leandro (Guilherme Leicam) para ver a luta de Rock (Caio Castro). Paixão diz para Kim que deveria ter torcida lá. Coruja diz para Chico o plano de Rock para não ganhar a luta. Britney (Glamour Garcia) contrata Jeremais de novo. Cássia dá apoio a Carlito. Vivi diz para Beatriz que não se sente bem com Abdias. Fabiana proíbe Maria da Paz de vender bolos na rua com o nome da empresa.

Quarta-feira (4)

Cornélia avisa Marlene sobre a proximidade de Evelina e Antero. Coruja e Paixão pressionam Chico e ele não fala para Rock que a luta é uma armação. Otávio e Beatriz se encontram na luta. Amadeu diz que vai defender Maria da Paz na discussão com Fabiana. Márcio (Anderson Di Rizzi) desconfia de uma relação entre Kim e Paixão. Rock vence a luta. Rock e Paixão combinam uma revanche. Vivi e Chiclete se esbarram por acaso. Agno e Rock conversam e Leandro fica de olho. Chiclete e Vivi se beijam. Téo convence Josiane a investir.

Quinta-feira (5)

Rock diz para Agno que eles são amigos. Abdias se apresenta para Silvia. Maria da Paz pede ajuda a Eusébio para saber tudo sobre o paradeiro de suas sobrinhas. Britney consegue voltar a trabalhar. Agno garante que vai deixar Rock longe dela. Maria da Paz fala para Régis que só acreditará nele quando ele tornar-se uma pessoa boa. Vivi fala para Chiclete tomar cuidado com Camilo (Lee Taylor). Cornélia dá todo o dinheiro de Eusébio em uma aposta. Fabiana conta para Cássia que Agno é gay. Maria da Paz vai atrás de Camilo.

Sexta-feira (6)

Camilo diz que ajudará Maria da Paz. Leandro diz que se vingará de Fabiana. Evelina pede para Maria da Paz não falar para Camilo sobre Chiclete. Evelina e Antero se declaram um para o outro. A pedido de Régis, Téo dar dinheiro a Maria. Kim mente para Márcio e fica com Paixão. Agno diz para Rock que fará Jô perder tudo. Rock não aceita a nova luta. Leandro ameaça Fabiana. Agno diz para Jô que ela ganhará muita grana.

Sábado (7)

Josiane aceita investir. Sílvia ajuda Kim a dar uma volta em Márcio. Vivi ajuda Otávio a voltar com Beatriz. Camilo fica sabendo sobre a briga dos Matheus e Ramirez. Agno pede para Leandro ir embora. Maria, Marlene e Evelina cogitam começar do zero e montar uma confeitaria. Cássia fala para Agno namorar. Camilo encontra Argemiro. Maria da Paz fala para Amadeu sobre a nova loja.