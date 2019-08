A Dona do Pedaço: Jô mata mais uma pessoa; saiba quem será a vítima

Cada vez mais cruel, a vilã Josiane (Agatha Moreira), a Jô, matará mais uma pessoa como queima de arquivo em A Dona do Pedaço, novela das nove da Globo/TV Bahia. Segundo o site Notícias da TV, do colunista Daniel Castro, ela será procurada por Lucas (Kainan Ferraz), namorado de Jardel (Duio Botta), que saberá que ela é a culpada pela morte do mordomo e mostrará que também tem a foto do beijo entre ela e Régis (Reynaldo Gianecchini). Josiane se assustará, mas armará um plano contra Lucas e o jogará do alto de um prédio.

Maria da Paz passa a fábrica para o nome de Josiane

O rapaz será considerado suspeito da morte de Jardel e ficará preso até conseguir um álibi. Assim que sair da cadeia, ele ouvirá uma mensagem de áudio do mordomo em seu celular:"Lucas, é o Jardel. Eu disse que a gente ia tirar o pé da lama. Eu descobri que a Josiane, filha da minha patroa, Maria da Paz (Juliana Paes), tem um caso com o Régis, o padrasto. Fiz uma foto que estou mandando pra você. Sei que a Josiane vai pagar muito dinheiro por essa foto. Vou passar o telefone dela pra a gente se proteger. Se algo der errado comigo, você se vinga", falou Jardel.

A Dona do Pedaço: Após matar duas pessoas, Jô está na mira de Camilo

Ainda de acordo com o site, Lucas obedecerá o namorado e marcará um encontro com Josiane num shopping. O rapaz mostrará para a megera a foto que Jardel fez dela e de Régis e dirá que também tem uma mensagem de áudio do mordomo que diz tudo sobre o caso.

Josiane vai matar Jardel e depois seu namorado

(Foto: Divulgação)

O rapaz vai pedir muito dinheiro em troca do celular. "Se alguém pegar esse celular, vai saber... Quem tinha motivos para matar o Jardel era você", ele acusará. Josiane ficará abalada, mas dirá que vai pegar o dinheiro e se encontrará depois com Lucas num flat.

Eles irão para um terraço do local, e Josiane entregará uma bolsa cheia de dinheiro ao inimigo, em troca do celular. "Você não pode ser tão boba assim!, ele responderá. "Esse celular aí é velho, não vale nada. Fica com ele. Mas a sua foto com aquele cara tá armazenada na nuvem. Eu tenho você na mão. Esse dinheiro aqui é só o começo. Vou querer muito mais. E você vai dar", afirmará Lucas.

Josiane matará Lucas em A Dona do Pedaço

(Foto: Montagem/TV Foco)

Josiane sentirá que não tem saída, e o rapaz falará que finalmente terá uma vida boa. "Vai?", perguntará a vilã, que se aproximará dele. "Aproveita", ela dirá, e em seguida o empurrará do alto do terraço.

Maria da Paz flagrará Régis e Josiane transando

De acordo com a TV Foco, nos próximos capítulos Maria da Paz irá atirar contra o seu marido. A confusão terá início após Rock (Caio Castro), insatisfeito por ter sido acusado de roubo por Josiane (Agatha Moreira), decidir investigar a aspirante a digital influencer para descobrir algum podre dela e reverter a situação.

Com isso, Rock fará uma parceria com Zé Hélio, que conseguirá colocar um aplicativo de espionagem no celular de Josiane e descobrirá que ela tem um caso amoroso com o próprio padrasto. Sem perder tempo, o namorado de Fabiana (Nathalia Dill) procurará Maria da Paz para alertar a empresária do que está acontecendo bem debaixo do seu nariz.

“A Josiane não é nada que você pensa”, disparará o boxeador. “Eu sou mãe dela, eu conheço minha filha”, rebaterá Maria da Paz. “Você é tonta, Maria da Paz. Tonta. Nunca… Nunca pensou que seu marido…”, tentará iniciar Rock, que será interrompido pela boleira. “O que você tá insinuando?”, questionará ela. “O que você entendeu!”, finalizará Rock.

Desesperada, Maria da Paz correrá para a casa de Marlene (Suely Franco). Lá, ela desabafará sobre o medo de descobrir alguma coisa ruim. Depois de algum tempo, as cenas seguintes de A Dona do Pedaço mostrarão Josiane implorando pra receber uma visita de Régis em seu quarto. O personagem de Reynaldo Gianecchini falará que ama Maria da Paz, mas ainda assim cederá as investidas de Jô e irá até seu quarto. Maria da Paz estará na cozinha quando ouvirá barulhos. Ela então sairá armada pensando que alguém invadiu a sua casa.

A protagonista irá até a cozinha, mas não encontrará nada lá. Preocupada com a filha, irá até o quarto de Josiane ver se está tudo bem com ela. É aí que Maria da Paz ouvirá gemidos e ficará sem chão. Ela vai entrar com tudo no quarto e flagrará Régis e Josiane transando. Logo vai partir pra cima do marido, pensando que ele seduziu a sua filha. “Larga minha filha, desgraçado. Larga!”, gritará Maria da Paz, tirando Régis da cama e apontando uma arma contra ele.

Josiane ficará desesperada e pedirá calma para a sua mãe. No entanto, a boleira deixará seu sangue Ramirez falar mais alto e atirará contra Régis. Ele será levado pela ambulância e Maria da Paz será presa. Ela, aliás, assumirá o crime e falará que atiraria pela segunda vez se fosse preciso.