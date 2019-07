'A Dona do Pedaço': Josiane e Régis serão flagrados aos beijos

Os próximos capítulos de "A Dona do Pedaço" prometem pegar fogo. De acordo com o blog de Patrícia Kogut, pronta para armar um golpe na mãe, Josiane (Agatha Moreira) será flagrada aos beijos com Régis (Reynaldo Gianecchini).

Durante a noite, o golpista irá escondido ao quarto da digital influencer. O mordomo Jardel (Duio Botta), que a essa altura já estará desconfiado do caso entre os dois, vai espionar tudo.

"Eu não devia vir aqui. É muito arriscado" dirá Régis. "Aqui é perfeito. Tá longe do quarto da minha mãe", responderá a filha de Maria da Paz (Juliana Paes).

Sem imaginar que o mordomo assiste à cena, a jovem reclamará que Régis não tem lhe dado atenção.

- Tá acontecendo alguma coisa que eu não sei? - questionará ela.

- Eu estou ótimo.

- Então me beija.

- Aqui?

- Me beija. Eu estou louca pra ficar com você. Me beija - pedirá Josiane.

Os dois se beijarão apaixonados e Jardel, escondido, fotografará a cena com o celular. A expectativa é que, durante a trama, a blogueira mate Jardel. Chantageada, Josiane vai encontro dele no metrô com uma bolsa de dinheiro, mas empurra ele nos trilhos para ser atropelado por um trem.